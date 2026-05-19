새로운 글로벌 연구에 따르면 제조기업의 90%가 디지털 트랜스포메이션은 이제 필수라고 답했습니다.

2026년 스마트 제조 현황 보고서에 따르면 제조기업은 AI를 확장하고 운영을 강화하며 측정 가능한 결과에 집중하는 것으로 나타났습니다.

밀워키, 2026년 5월 19일 /PRNewswire/ -- 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 전문 세계 최대 기업인 Rockwell Automation, Inc, (NYSE: ROK)은 오늘 제11차 연례 스마트 제조 현황 보고서의 결과를 발표했습니다. 17개국 1,500개 이상의 제조기업을 대상으로 한 글로벌 연구에 따르면 산업의 초점이 변화하고 있는 것으로 나타났습니다. 제조기업들은 더 이상 디지털 기술을 도입할지 여부를 논의하는 단계에 머무르지 않고, 이제는 어떻게 실행하고 확장하며 측정 가능한 가치를 창출할 것인지에 대해 고민하고 있습니다.

이번 보고서는 많은 제조기업들이 실험 단계를 넘어 디지털 역량을 보다 폭넓게 도입하는 방향으로 나아가고 있는 산업의 전환점을 반영합니다. 파일럿 단계에 머무는 기업은 줄어든 반면, 일상적인 운영을 지원하기 위해 스마트 제조 기술을 적극적으로 활용하고 있다는 응답은 크게 증가했습니다.

90% of manufacturers say digital transformation is now essential, according to new global study

조사 결과에 따르면 제조기업의 90%가 경쟁력 유지를 위해 디지털 트랜스포메이션이 필수적이라고 답했으며, 이는 디지털 트랜스포메이션이 기본적인 비즈니스 요구 사항으로 자리 잡았음을 반영합니다.

로크웰 오토메이션의 회장 겸 CEO인 Blake Moret은 "산업 전반에서 제조기업들은 지난 10년 중 그 어느 때보다 높은 복잡성과 압박에 직면해 있습니다"며, "올해 연구에서 주목할 점은 단순히 도전 과제가 아니라, 선도 기업들이 디지털 트랜스포메이션을 핵심 운영 과제로 삼음으로써 어떻게 대응하고 있는가입니다. 실제 성과를 내고 있는 조직들은 기술, 사람, 프로세스를 연결하여 인사이트를 더 나은 의사 결정, 강화된 성과, 그리고 더 높은 회복탄력성으로 전환하고 있습니다"라고 말했습니다.

"2026년 스마트 제조 현황" 보고서의 주요 결과는 다음과 같습니다.





제조기업들은 파일럿 단계에서 본격적인 확대 단계로 넘어가고 있습니다.

제조기업 10곳 중 6곳(59%)이 스마트 제조 기술을 운영 전반에 적극 활용하고 있다고 응답했으며, 파일럿 단계에 머물러 있다고 답한 비율은 18%에 그쳤습니다. 이는 과거 수년간 지속되던 파일럿 운영 위주의 단계가 점차 종식되고 있음을 보여줍니다.

AI는 산업 경쟁력의 핵심 동력으로 부상하고 있습니다.

현재 전체 운영의 3분의 1(34%)이 AI를 활용하고 있으며, 이는 품질 관리, 사이버 보안, 프로세스 최적화 등의 영역을 지원하고 있습니다. 2030년까지 제조기업 운영 업무의 절반 이상이 AI의 지원을 받게 될 것으로 예상하며, 이는 AI가 핵심 운영 역량으로 자리잡고 있음을 의미합니다.

운영 인텔리전스는 이제 경쟁의 분기점이 되었습니다.

기업이 계속해서 방대한 양의 데이터를 수집하고 있지만, 그중 실제 효과적으로 활용되는 비율은 43%에 불과하며, 이는 성과 제약 요인이 데이터 가용성보다는 실행력에 있음을 분명히 보여줍니다.





사이버보안은 운영상의 현실입니다.

제조기업의 거의 절반(46%)이 지난 1년 동안 최소 한 건의 사이버침해를 경험했는데, 이는 운영이 더욱 연결되고 자율화됨에 따라 사이버 위협 노출이 증가하고 있음을 반영합니다. 안전한 통합 IT/OT 아키텍처는 이제 AI 및 고급 자동화 확장의 기반이 되었습니다.

또한 이 보고서는 제조기업들이 품질 개선, 비용 절감, 운영 위험 감소 및 전반적인 설비 효율성 증대와 같은 측정 가능한 성과를 목표로 디지털 전환 투자를 진행하고 있음을 보여주고 있습니다. 전체 운영 예산의 3분의 1은 여전히 산업 기술 분야에 할당되고 있으며, 이는 단기적인 실험보다는 실행 중심의 지속적인 투자가 이어지고 있음을 시사합니다.

2026년 스마트 제조 현황 보고서는 10년 이상의 글로벌 연구 결과를 바탕으로 인텔리전스, 회복탄력성, 적응력, 인력 혁신 등 현대 산업 운영을 주도하는 핵심 역량을 조명합니다.

2026년 "스마트 제조 현황" 보고서 전문은 여기에서 확인할 수 있습니다.

진행 방법

이 보고서는 Sapio Research가 Rockwell Automation과 공동으로 실시했으며, 주요 제조 국가 17개국에서 관리자부터 최고 경영진에 이르기까지 다양한 직책을 맡은 1,560명의 응답자 의견을 분석한 것입니다. 설문조사 답변은 소비재, 식음료(F&B), 자동차, 반도체, 에너지, 생명과학 등을 비롯한 다양한 산업 분야에서 수집되었습니다. 매출 1억 달러부터 300억 달러 이상에 이르기까지 다양한 규모의 기업을 대상으로 한 이 설문조사는 광범위한 제조 비즈니스 관점을 제공합니다.

로크웰 오토메이션 정보

Rockwell Automation, Inc.(NYSE: ROK)는 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 글로벌 리더입니다. 로크웰 오토메이션은 인간의 상상력과 기술의 잠재력을 연결하여 인간의 가능성을 확장함으로써 더욱더 생산적이고 지속 가능한 세상을 만들어갑니다. 로크웰 오토메이션은 미국 위스콘신주 밀워키에 본사를 두고 있으며 26,000명의 전담 직원이 100개가 넘는 국가에서 고객 지원에 최선을 다하고 있습니다. 로크웰 오토메이션이 산업 전반에 걸쳐 어떻게 커넥티드 엔터프라이즈를 구현하는지 자세히 알아보려면 www.rockwellautomation.com 을 방문하십시오.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2982402/Rockwell_11th_Annual_State_of_Smart_Manufacturing_Report.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2487262/Rockwell_Automation_Logo.jpg

SOURCE Rockwell Automation, Inc.