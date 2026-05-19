最新全球研究指出90%的製造商表示數位轉型已成當務之急

新聞提供者

Rockwell Automation, Inc.

19 5月, 2026, 19:00 CST

2026 年智慧製造現狀報告》顯示製造商正在規模化擴充人工智慧、強化營運能力
並專注於可衡量的成果

密爾瓦基2026年5月19日 /美通社/ -- Rockwell Automation, Inc.（NYSE：ROK）為全球工業自動化與數位轉型領導企業，今日發布《第11年度智慧製造現狀報告》。此項全球研究涵蓋17個國家／地區、超過1,500家製造商，顯示產業焦點已從「是否導入數位技術」轉向「如何落地執行、規模化擴充並取得可衡量的價值」。

這份報告反映了業界的一個轉折點，因為許多製造商正從實驗階段朝更廣泛的數位能力部署邁進。採用試行模式的組織越來越少，而更多組織報告稱正在積極運用智慧製造技術來支援日常營運。

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最新全球研究指出90%的製造商表示數位轉型已成當務之急
最新全球研究指出90%的製造商表示數位轉型已成當務之急

研究發現，目前有90%的製造商表示數位轉型對於保持競爭力至關重要，反映出數位轉型已成為基礎的業務需求。

Rockwell Automation 董事長兼執行長 Blake Moret 表示：「整個產業的製造商正面臨過去十年來最複雜的環境與更大的壓力。今年的研究不僅凸顯各項挑戰，也呈現領先企業如何因應，並將數位轉型列為核心營運優先事項。成功的組織能把技術、人員與流程有效串聯，將洞見轉化為更佳決策、更強的效能與更高的韌性。」

「2026 年智慧製造現狀報告」的主要調查結果包括：

製造商正在從試行階段轉向規模化運用：
10家製造商中有6家（59%）表示已主動運用智慧製造技術支援營運；相較之下，僅18%的製造商仍處於試行階段，顯示過去以試行為主的階段正逐步退場。

人工智慧正成為工業優勢的引擎：
目前有三分之一的營運（34%）採用人工智慧技術，支援品管、網路資安與製程最佳化等應用。製造商預期到2030年，將有超過一半的營運獲人工智慧支援，強化人工智慧作為核心營運能力的關鍵角色。

營運智慧如今已成為區分競爭格局的關鍵因素：
儘管各組織持續蒐集越來越多的資料，但僅有43%的資料被有效運用，凸顯限制效能的關鍵在於「執行力」，而非資料可得性。

網路資安是一種營運現實：
近半數的製造商（46%）在過去一年中至少經歷過一次網路資安事件，反映出隨著營運更加緊密連結與自主化，對網路風險的暴露程度也隨之增加。安全且整合的 IT/OT 架構，已成為規模化擴充人工智慧與進階自動化的基礎。

該報告還發現製造商將轉型投資目標鎖定在可衡量的結果上，包括改善品質、降低成本、降低營運風險並提高整體設備效率。三分之一的營運預算仍用於工業技術，這表示企業正在進行持續、以執行為重點的投資，而非短期的實驗。

《2026 年智慧製造現狀報告》運用十多年的全球研究，重點介紹塑造現代工業營運的能力，包括智慧、韌性、適應能力和人員轉型。

完整的「2026 年智慧製造現狀報告」可於此處下載。

方法
這份報告分析了來自 17 個主要製造業國家/地區的 1,560 名受訪者的回饋，這些受訪者的職位涵蓋管理層到高管層，該報告由 Sapio Research 與 Rockwell Automation 共同開展。調查涵蓋多個產業，包括包裝消費品、食品飲料、汽車、半導體、能源、生物科技等。公司規模分布均衡，營收範圍從 1 億美元到300 多億美元不等，提供廣泛的製造業務觀點。

關於 Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc.（NYSE：ROK）為全球工業自動化與數位轉型領導品牌。我們結合人們的想像力與技術潛力，開創人類的無限可能，致力於提升效率並推動永續發展。Rockwell Automation 總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基，約26,000名員工服務遍及100多個國家／地區的客戶。如需進一步瞭解我們如何將 The Connected Enterprise® 導入工業生產的每個發展階段，請參考 www.rockwellautomation.com

SOURCE Rockwell Automation, Inc.

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