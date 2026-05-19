El Informe sobre la Situación de la Fabricación Inteligente de 2026 muestra que los fabricantes escalan la IA, fortalecen las operaciones y se centran en resultados medibles.

MILWAUKEE, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc., (NYSE: ROK), la mayor empresa del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, ha publicado hoy las conclusiones de su 11.º informe anual sobre la situación de la fabricación inteligente. El estudio global en el que participaron más de 1,500 fabricantes de 17 países muestra un cambio en el enfoque de la industria: los fabricantes ya no están debatiendo si adoptar o no tecnologías digitales, sino cómo implementarlas, ampliarlas y ofrecer un valor cuantificable a través de ellas.

El 90% de los fabricantes afirman que actualmente la transformación digital es esencial, según un nuevo estudio global

El informe refleja un punto de inflexión para la industria, a medida que muchos fabricantes están pasando de la experimentación a un despliegue más amplio de las capacidades digitales. Menos organizaciones están operando en modo piloto, mientras que más de ellas afirman estar usando activamente tecnologías de fabricación inteligente para apoyar las operaciones diarias.

El estudio determinó que el 90% de los fabricantes afirman actualmente que la transformación digital es esencial para mantener la competitividad, lo que refleja su evolución hacia un requisito empresarial de línea base.

"En toda la industria, los fabricantes se enfrentan a más complejidad y presión que en cualquier otro momento de la última década", señaló Blake Moret, presidente y director general de Rockwell Automation. "Lo que destaca en el estudio de este año no son solo los retos, sino la forma en que los líderes están respondiendo: están haciendo de la transformación digital una prioridad operativa fundamental. Las organizaciones que están viendo resultados son aquellas que conectan la tecnología, las personas y los procesos para convertir las perspectivas en mejores decisiones, mayor rendimiento y mayor resiliencia".

Las conclusiones clave del "Informe sobre la Situación de la Fabricación Inteligente de 2026" incluyen las siguientes:





Los fabricantes están pasando de los proyectos piloto a la implementación a mayor escala:

6 de cada 10 fabricantes (59%) afirman que utilizan activamente tecnologías de fabricación inteligente para respaldar las operaciones, mientras que solo el 18% permanece en modo piloto, lo que marca una disminución de la fase principalmente a nivel piloto que predominó en años anteriores.





La IA se está convirtiendo en el motor de la ventaja industrial:

Hoy en día, un tercio de las operaciones (34%) están aumentadas por IA, lo que respalda funciones como la calidad, la ciberseguridad y la optimización de procesos. Los fabricantes esperan que más de la mitad de las operaciones cuenten con el respaldo de la IA para 2030, lo que refuerza el papel de la IA como una capacidad operacional fundamental.

La inteligencia operacional es ahora un separador competitivo:

Mientras las organizaciones siguen recolectando crecientes volúmenes de datos, solo el 43% se utiliza de manera eficaz, lo que resalta la ejecución, no la disponibilidad de los datos, como una restricción del rendimiento.





La ciberseguridad es una realidad operacional:

Casi la mitad de los fabricantes (46%) sufrió al menos un ciberincidente el año pasado, lo que refleja una mayor exposición a medida que las operaciones se vuelven más conectadas y autónomas. Las arquitecturas de IT/OT seguras e integradas ahora son fundamentales para escalar la IA y la automatización avanzada.

El informe también revela que los fabricantes están apuntando a inversiones en transformación hacia resultados medibles, lo que mejora la calidad, reduce los costos, reduce los riesgos operacionales y aumenta la eficacia total del equipo. Un tercio de los presupuestos operativos sigue dedicado a la tecnología industrial, lo que indica una inversión sostenida y centrada en la ejecución en lugar de una experimentación a corto plazo.

El Informe sobre la Situación de la Fabricación Inteligente de 2026 concentra más de una década de investigación global para resaltar las capacidades que dan forma a las operaciones industriales modernas, incluidas la inteligencia, la resiliencia, la adaptabilidad y la transformación de la fuerza laboral.

El informe completo de la "Situación de la Fabricación Inteligente" de 2026 está disponible aquí .

Metodología

Este informe analizó las opiniones de 1,560 encuestados en los 17 países más relevantes en el área de fabricación, con funciones que iban desde gerentes hasta ejecutivos de primer nivel. El informe fue elaborado por Sapio Research en asociación con Rockwell Automation. El informe cubrió diversos sectores industriales, entre los que se incluyen los de bienes de consumo envasados, alimentos y bebidas, automotriz, semiconductores, energía, ciencias biológicas y otros. Con una distribución equilibrada de tamaños de empresas con ingresos que oscilan entre US$100 millones y más de US$30,000 millones, el informe ofrece una amplia gama de perspectivas empresariales en el área de fabricación.

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) es una empresa líder a nivel global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta con unos 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise® en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com .

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FUENTE Rockwell Automation, Inc.