A ADP toca o sino de abertura da NASDAQ e comemora 75 anos na vanguarda da folha de pagamento e inovação em RH

ROSELAND, Nova Jersey, 11 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A ADP®, uma empresa líder mundial em tecnologia que fornece soluções de gestão de capital humano (HCM), marcou seu 75º aniversário tocando o sino de abertura do NASDAQ MarketSite na segunda-feira, 10 de junho de 2024. A cerimónia assinalou a longa história da ADP e o seu impacto significativo na formação do mundo do trabalho. Desde a sua criação em 1949, servindo um cliente em Nova Jersey, até aos dias de hoje, com mais de um milhão de clientes em todo o mundo, a ADP sempre se concentrou na conceção de melhores formas de trabalhar.

A ADP marcou seu 75º aniversário tocando o sino de abertura do NASDAQ MarketSite na segunda-feira, 10 de junho de 2024.

"Estamos orgulhosos por celebrar 75 anos na vanguarda da inovação da força de trabalho e partilhamos este feito com os nossos talentosos associados e com os nossos valiosos clientes que confiaram em nós para os ajudar a atingir os seus objetivos", afirmou Maria Black, presidente e CEO da ADP. "Este marco valida o nosso profundo empenho na inovação e em manter os nossos clientes e os seus colaboradores no centro do nosso trabalho, e continuaremos a ajudá-los a prosperar à medida que as necessidades das empresas evoluem."

O profundo conjunto de dados da força de trabalho, as inovações tecnológicas e a experiência da ADP no sector impulsionaram o sector de HCM ao longo de décadas de mudança. A ADP foi pioneira na terceirização da folha de pagamento e foi a primeira no setor a fornecer automação; o primeiro provedor de HCM na nuvem; o primeiro a fornecer um aplicativo HCM móvel; o primeiro a criar uma loja de aplicativos HCM on-line; e está liderando hoje a inovação em HCM com suas soluções de IA generativa.

Construindo a próxima era da tecnologia da força de trabalho com IA generativa

A ADP continua a impulsionar avanços por meio de melhorias contínuas nos produtos, incluindo a tecnologia generativa baseada em IA. A ADP Assist foi lançado no início deste ano como uma solução de IA generativa multiplataforma que aumenta a produtividade do RH, ajuda na tomada de decisões com informações baseadas em dados e simplifica as tarefas diárias com conversas simples em linguagem natural.

Fortalecido por sua experiência inigualável, o incomparável conjunto de dados HCM da ADP é usado para treinar as ferramentas de IA generativas da empresa para antecipar o que os clientes querem e precisam, a fim de fornecer soluções fáceis, inteligentes e humanas para empregadores e funcionários.

Visão em ação: Descodificando o futuro do trabalho

Navegar pelo caminho a seguir requer uma compreensão das tendências globais que estão a moldar o emprego, o talento e a tecnologia. Como as necessidades das empresas continuam mudando, a ADP está empenhada em fornecer dados e informações para ajudar as empresas a tomar decisões informadas. No mais recente estudo do ADP Research Institute® (ADP Research), uma análise de 35.000 trabalhadores do setor privado em 18 países revela a forma como os trabalhadores veem a IA e o papel que esta desempenhará no trabalho nos próximos anos.

Para mais informações e uma análise mais aprofundada dos dados, visite o Data Lab da ADP Research. Este estudo, juntamente com outras investigações baseadas em dados, será incluído na Today at Work, Edição 6, prevista para 17 de junho de 2024.

