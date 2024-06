ADP läutet die NASDAQ-Eröffnungsglocke und feiert 75 Jahre an der Spitze der Gehaltsabrechnung & HR Innovation

Meilenstein-Jubiläum markiert den nachhaltigen Einfluss von ADP auf die Arbeitswelt durch technologische Innovation, erstklassigen Service und unvergleichliches Fachwissen, das durch einen branchenführenden Datensatz unterstützt wird

ROSELAND, N.J., 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- ADP®, ein führendes globales Technologieunternehmen, das Human Capital Management (HCM)-Lösungen anbietet, feierte sein 75-jähriges Bestehen, indem es am Montag, den 10. Juni 2024, die Eröffnungsglocke der NASDAQ MarketSite läutete. Die Zeremonie stand im Zeichen der langjährigen Geschichte und des bedeutenden Einflusses von ADP auf die Gestaltung der Arbeitswelt. Seit der Gründung im Jahr 1949, als ein einziger Kunde in New Jersey bedient wurde, bis heute mit mehr als einer Million Kunden weltweit, hat sich ADP immer darauf konzentriert, bessere Arbeitsmethoden zu entwickeln.

ADP marked its 75th anniversary by ringing the NASDAQ MarketSite Opening Bell on Monday, June 10, 2024.

„Wir sind stolz darauf, 75 Jahre an der Spitze der Personalinnovation zu feiern, und wir teilen diesen Erfolg mit unseren talentierten Mitarbeitern und unseren geschätzten Kunden, die uns bei der Erreichung ihrer Ziele vertrauen", sagte Maria Black, President und CEO von ADP. „Dieser Meilenstein bestätigt unser großes Engagement für Innovation und dafür, dass unsere Kunden und ihre Mitarbeiter im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen, und wir werden sie auch weiterhin dabei unterstützen, mit den sich weiterentwickelnden Anforderungen der Unternehmen erfolgreich zu sein."

ADP's umfangreiche Personaldaten, technologische Innovationen und Branchenkenntnisse haben die HCM-Branche durch Jahrzehnte des Wandels geführt. ADP leistete Pionierarbeit bei der Auslagerung der Gehaltsabrechnung und war der erste Anbieter von Automatisierungslösungen in der Branche; der erste HCM-Anbieter in der Cloud; der erste Anbieter einer mobilen HCM-App; der erste Anbieter eines Online-Marktplatzes für HCM-Apps; und heute ist ADP mit seinen generativen KI-Lösungen führend bei HCM-Innovationen.

Mit generativer KI die nächste Ära der Arbeitskräfte-Technologie gestalten

ADP treibt den Fortschritt durch kontinuierliche Produktverbesserungen, einschließlich generativer KI-gestützter Technologie, weiter voran. ADP Assist wurde Anfang des Jahres als plattformübergreifende generative KI-Lösung eingeführt, die die Produktivität im Personalwesen steigert, die Entscheidungsfindung durch datengestützte Erkenntnisse unterstützt und die täglichen Aufgaben durch einfache, natürlichsprachliche Konversationen vereinfacht.

Gestärkt durch die unvergleichliche Expertise von ADP wird der unübertroffene HCM-Datensatz des Unternehmens genutzt, um die generativen KI-Tools des Unternehmens zu trainieren, damit sie antizipieren, was Kunden wollen und brauchen, um einfache, intelligente und menschliche Lösungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu liefern.

Einblicke in die Praxis: Entschlüsselung der Zukunft der Arbeit

Um den Weg in die Zukunft zu finden, muss man die globalen Trends kennen, die Arbeitsplätze, Talente und Technologien beeinflussen. Da sich die Anforderungen von Unternehmen ständig ändern, ist ADP bestrebt, Daten und Erkenntnisse bereitzustellen, die Unternehmen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. In der neuesten Studie des ADP Research Institute® (ADP Research), zeigt die Analyse von 35.000 Arbeitnehmern des privaten Sektors in 18 Ländern, wie Arbeitnehmer KI sehen und welche Rolle sie in den nächsten Jahren bei der Arbeit spielen wird.

Für weitere Informationen und einen tieferen Einblick in die Daten besuchen Sie das Data Lab von ADP Research. Diese Studie wird zusammen mit anderen datengestützten Untersuchungen in Today at Work, Ausgabe 6, die am 17. Juni 2024 erscheinen soll, veröffentlicht.

Informationen zu ADP (NASDAQ: ADP)

Bessere Arbeitsbedingungen durch innovative Produkte, erstklassige Dienstleistungen und außergewöhnliche Erfahrungen, die es den Menschen ermöglichen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. HR, Talent, Zeitmanagement, Sozialleistungen und Gehaltsabrechnung. Auf der Grundlage von Daten und für Menschen entwickelt. Weitere Informationen unter ADP.com

ADP, das ADP-Logo und Always Designing for People sind Marken von ADP, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Copyright © 2024 ADP, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2434664/ADP_75th_anniversary.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2434663/ADP_75th_anniversary_logo.jpg