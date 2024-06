ADP toca la campana de apertura de NASDAQ y celebra 75 años de liderar la innovación en nóminas y RR. HH.

Este importante aniversario marca la repercusión duradera de ADP en el mundo laboral utilizando la innovación tecnológica, el servicio de primera clase y la experiencia excepcional impulsada por conjuntos de datos líderes del sector

ROSELAND, Nueva Jersey, 11 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- ADP®, compañía líder mundial en tecnología, que proporciona soluciones para la gestión del capital humano (GCH), marcó su 75.o aniversario tocando la campana de apertura de NASDAQ MarketSite este lunes, 10 de junio de 2024. La ceremonia resaltó la larga trayectoria y el significativo impacto en la transformación del mundo laboral. Desde sus inicios en 1949, cuando solo prestaba servicios a un solo cliente en Nueva Jersey, hasta ahora, que atiende a más de un millón de clientes en todo el mundo, ADP siempre se ha enfocado en diseñar mejores formas de trabajar.

"Estamos orgullosos de celebrar 75 años de liderar la innovación en el sector de la fuerza laboral, y compartimos este logro con nuestros talentosos colaboradores y valiosos clientes quienes han confiado en nosotros para alcanzar sus metas", expresó Maria Black, presidenta y directora ejecutiva de ADP. "Este hito ratifica nuestro profundo compromiso con la innovación y con el principio de mantener a nuestros clientes y sus empleados en el centro de nuestra labor, y continuaremos ayudándolos a progresar a medida que sus necesidades comerciales evolucionan".

El amplio conjunto de datos sobre la fuerza laboral, las innovaciones tecnológicas y la experiencia en el sector con el que cuenta ADP impulsaron el sector de la GCH durante décadas de transformación. ADP lideró la externalización de nóminas y se convirtió en el primero del sector en implementar la automatización; fue el primer proveedor de GCH en la nube; el primero en proporcionar una aplicación móvil para la GCH; el primero en crear una plataforma en línea para la aplicación de GCH; y hoy en día lidera la innovación con sus soluciones de IA generativa.

Desarrollando la próxima era de la tecnología de la fuerza laboral con IA generativa

ADP continúa impulsando avances mediante mejoras constantes al producto, lo que incluye la tecnología potenciada por la IA generativa. ADP Assist fue lanzada a inicios de año como una solución de IA generativa multiplataforma que mejora la productividad de RR. HH., ayuda en la toma de decisiones con información basada en datos y agiliza las tareas diarias con conversaciones apoyadas en un lenguaje natural y sencillo.

Reforzada por su inigualable experiencia, el insuperable conjunto de datos sobre GCH de ADP se utiliza para entrenar las herramientas de IA generativa en función de que anticipen los deseos y necesidades de los clientes con el objetivo de proporcionar soluciones fáciles, inteligentes y humanas para empleadores y empleados.

La información en acción: decodificando el futuro laboral

Para recorrer el camino a seguir se debe comprender las tendencias mundiales transformando los trabajos, el talento y la tecnología. A medida que las necesidades de las empresas continúan cambiando, ADP se compromete a proporcionar datos e información para ayudarlas en la toma de decisiones informadas. En el estudio más reciente del ADP Research Institute® (ADP Research), el análisis de 35.000 trabajadores del sector privado en 18 países reveló la percepción que tienen estos de la IA y la función que desempeñará en el trabajo en los próximos años.

Para obtener más información y profundizar en los datos, visite Data Lab de ADP Research. Este estudio, junto con otra investigación basada en datos, se incluirá en el número 6 de Today at Work, que saldrá el 17 de junio de 2024.

Acerca de ADP (NASDAQ: ADP)

Diseñando mejores formas de trabajar mediante productos de última generación, servicios de primera calidad y experiencias excepcionales que les permiten a las personas alcanzar todo su potencial. RR. HH., talento, gestión del tiempo, beneficios y nóminas. Basado en datos y diseñado para las personas. Obtenga más información en ADP.com

