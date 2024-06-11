ADP 敲響納斯達克開市鐘，慶祝 75 年在薪資和人力資源創新最前線

75 週年是極具紀念性的里程碑，標誌著 ADP 通過技術創新、世界級的服務和無與倫比的專業知識，以及領先業界的資料集，對辦工世界持續創造深遠影響

新澤西州羅斯蘭2024年6月11日 /美通社/ -- 領先全球的科技公司 ADP®多年致力提供人力資本管理 (HCM) 解決方案，於 2024 年 6 月 10 日（星期一）敲響納斯達克證券交易所的開市鐘，慶祝成立 75 週年。這次儀式標誌著 ADP 在塑造辦工世界的悠久歷史和深具意義的影響。自 1949 年成立以來，由從前在新澤西州只為一位客戶提供服務，到今天在全球擁有超過一百萬名客戶，ADP 一直專注於設計更好的工作方式。

ADP 行政總裁 Maria Black 表示：「我們很自豪地慶祝在勞動力創新的前線 75 年，並很高興與一眾出色的員工及尊貴客戶分享這一成就，衷心感謝客戶多年來的信任，讓我們協助實現目標。」「這個里程碑證明了我們堅守創新信念，以及一直將客戶和其員工置於我們業務核心的承諾，往後定必繼續協助客戶在業務變化的需求中茁壯發展。」

.) ADP 於 2024 年 6 月 10 日（星期一）敲響納斯達克證券交易所的開市鐘，慶祝成立 75 週年

ADP 龐大的員工資料集、技術創新和行業專業知識，推動 HCM 行業經歷數十年的變革。ADP 是薪資外判服務的先驅，更是業界首家提供自動化的公司；首家提供雲端服務的 HCM 供應商；首家提供 HCM 手機應用程式的公司；首先創建在線 HCM 應用程式市場；如今以其生成式人工智能解決方案帶領 HCM 創新。

利用生成式人工智能，打造下一個勞動力技術時代

ADP 不斷提升產品質素，包括發展生成式人工智能技術，繼續尋求進步。ADP Assist 在今年較早時推出，是一種跨平台的生成式人工智能解決方案，可提高人力資源服務的生產力，以數據驅動的洞見幫助決策，並通過簡單而自然的語言對話精簡日常工作。

以 ADP 過人的專業知識所建造的頂尖 HCM 資料集，用於培訓企業的生成式人工智能工具，以預測客戶的渴求和需求，從而為僱主和員工提供簡單、精明且人性化的解決方案。

洞悉先機：解碼未來的工作世界

摸索並掌握未來的道路，必要了解形成職業、人才和技術的全球趨勢。隨著企業的需求不斷變化，ADP 致力於提供數據和洞見，幫助企業做出明智的決策。ADP 研究中心® (ADP Research) 的最新研究中，有關對 18 個國家的 35,000 名私營公司員工的分析，顯示了員工如何看待人工智能以及它在未來幾年於工作的角色。

有關更多資訊並深入了解數據，請瀏覽 ADP Research 的 Data Lab。此研究與其他數據驅動的研究將刊於 2024 年 6 月 17 日發布的 Today at Work 第 6 期 。

關於 ADP（納斯達克股票代碼：ADP）

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SOURCE ADP, Inc.