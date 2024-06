ADP 敲響納斯達克開市鐘，慶祝 75 年在薪資和人力資源創新最前線

75 週年是極具紀念性的里程碑,標誌著 ADP 通過技術創新、世界級的服務和無與倫比的專業知識,以及領先業界的資料集,對辦工世界持續創造深遠影響

新澤西州羅斯蘭2024年6月11日 /美通社/ -- 領先全球的科技公司 ADP®多年致力提供人力資本管理 (HCM) 解決方案,於 2024 年 6 月 10 日(星期一)敲響納斯達克證券交易所的開市鐘,慶祝成立 75 週年。這次儀式標誌著 ADP 在塑造辦工世界的悠久歷史和深具意義的影響。自 1949 年成立以來,由從前在新澤西州只為一位客戶提供服務,到今天在全球擁有超過一百萬名客戶,ADP 一直專注於設計更好的工作方式。

ADP 行政總裁 Maria Black 表示:「我們很自豪地慶祝在勞動力創新的前線 75 年,並很高興與一眾出色的員工及尊貴客戶分享這一成就,衷心感謝客戶多年來的信任,讓我們協助實現目標。」「這個里程碑證明了我們堅守創新信念,以及一直將客戶和其員工置於我們業務核心的承諾,往後定必繼續協助客戶在業務變化的需求中茁壯發展。」

.) ADP 於 2024 年 6 月 10 日(星期一)敲響納斯達克證券交易所的開市鐘,慶祝成立 75 週年

ADP 龐大的員工資料集、技術創新和行業專業知識,推動 HCM 行業經歷數十年的變革。ADP 是薪資外判服務的先驅,更是業界首家提供自動化的公司;首家提供雲端服務的 HCM 供應商;首家提供 HCM 手機應用程式的公司;首先創建在線 HCM 應用程式市場;如今以其生成式人工智能解決方案帶領 HCM 創新。

利用生成式人工智能,打造下一個勞動力技術時代

ADP 不斷提升產品質素,包括發展生成式人工智能技術,繼續尋求進步。ADP Assist 在今年較早時推出,是一種跨平台的生成式人工智能解決方案,可提高人力資源服務的生產力,以數據驅動的洞見幫助決策,並通過簡單而自然的語言對話精簡日常工作。

以 ADP 過人的專業知識所建造的頂尖 HCM 資料集,用於培訓企業的生成式人工智能工具,以預測客戶的渴求和需求,從而為僱主和員工提供簡單、精明且人性化的解決方案。

洞悉先機:解碼未來的工作世界

摸索並掌握未來的道路,必要了解形成職業、人才和技術的全球趨勢。隨著企業的需求不斷變化,ADP 致力於提供數據和洞見,幫助企業做出明智的決策。ADP 研究中心® (ADP Research) 的最新研究中,有關對 18 個國家的 35,000 名私營公司員工的分析,顯示了員工如何看待人工智能以及它在未來幾年於工作的角色。

有關更多資訊並深入了解數據,請瀏覽 ADP Research 的 Data Lab。此研究與其他數據驅動的研究將刊於 2024 年 6 月 17 日發布的 Today at Work 第 6 期 。

關於 ADP(納斯達克股票代碼:ADP)

透過前瞻性產品、優質服務和卓越體驗設計更好的工作方式,使人能夠充分發揮潛力。人力資源、人才、時間管理、福利和薪資。數據為依據,人類為本。造訪 ADP.com 了解更多信息

ADP,ADP 標誌和 Always Designing for People,是 ADP, Inc. 的商標。所有其他商標均屬其各自所有者的財產。

版權所有 © 2024 ADP, Inc. 保留所有權利。

SOURCE ADP, Inc.