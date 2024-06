ADP sonne la cloche d'ouverture du NASDAQ et célèbre ses 75 ans à l'avant-garde de l'innovation en matière de paie et de RH

Cet anniversaire marque l'impact durable d'ADP sur le monde du travail grâce à l'innovation technologique, à un service de classe mondiale et à une expertise inégalée soutenue par un ensemble de données de pointe

ROSELAND, New Jersey, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- ADP®, une société technologique mondiale de premier plan qui fournit des solutions de gestion des ressources humaines (GRH), a célébré son 75e anniversaire en faisant sonner la cloche d'ouverture du NASDAQ MarketSite le lundi 10 juin 2024. La cérémonie témoigne de la longue histoire d'ADP et de son impact significatif sur le monde du travail. Depuis sa création en 1949, au service d'un seul client dans le New Jersey, jusqu'à aujourd'hui avec plus d'un million de clients dans le monde, ADP s'est toujours attaché à concevoir de meilleures façons de travailler.

« Nous sommes fiers de célébrer 75 ans à l'avant-garde de l'innovation en matière de main-d'œuvre, et nous partageons cette réussite avec nos collaborateurs talentueux et nos précieux clients qui nous ont fait confiance pour les aider à atteindre leurs objectifs, a déclaré Maria Black, présidente-directrice générale d'ADP. Cette étape importante confirme notre engagement profond en faveur de l'innovation et notre volonté de maintenir nos clients et leurs employés au cœur de notre travail, et nous continuerons à les aider à prospérer à mesure que les besoins des entreprises évoluent. »

L'ensemble de données approfondies sur la main-d'œuvre, les innovations technologiques et l'expertise sectorielle d'ADP ont permis au secteur de la GRH de traverser des décennies de changement. ADP a été le pionnier de l'externalisation de la paie et le premier dans l'industrie à fournir de l'automatisation ; le premier fournisseur de GRH dans le cloud ; le premier à fournir une application mobile de GRH ; le premier à créer un marché d'applications de GRH en ligne ; et aujourd'hui, l'entreprise est à la pointe de l'innovation en matière de GRH avec ses solutions d'IA génératives.

Construire la prochaine ère de la technologie de la main-d'œuvre avec l'IA générative

ADP continue de faire progresser les produits grâce à des améliorations continues, y compris la technologie alimentée par l'IA générative. ADP Assist a été lancée en début d'année en tant que solution d'IA générative multiplateforme qui améliore la productivité des RH, facilite la prise de décision grâce à des informations basées sur des données et rationalise les tâches quotidiennes grâce à des conversations simples en langage naturel.

Renforcé par son expertise inégalée, l'ensemble de données de GRH inégalé d'ADP est utilisé pour former les outils d'IA générative de l'entreprise afin d'anticiper ce que les clients veulent et ce dont ils ont besoin, afin de fournir des solutions faciles, intelligentes et humaines aux employeurs et aux employés.

Idées en action : décoder l'avenir du travail

Pour avancer, il faut comprendre les tendances mondiales qui façonnent les emplois, les talents et la technologie. Alors que les besoins des entreprises continuent d'évoluer, ADP s'engage à fournir des données et des informations pour aider les entreprises à prendre des décisions éclairées. Dans la dernière étude de l'ADP Research Institute® (ADP Research), l'analyse de 35 000 travailleurs du secteur privé dans 18 pays révèle comment les travailleurs perçoivent l'IA et le rôle qu'elle jouera dans le travail au cours des prochaines années.

Pour plus d'informations et une analyse plus approfondie des données, consultez le Data Lab d'ADP Research. Cette étude, ainsi que d'autres recherches fondées sur des données, seront incluses dans le numéro 6 du rapport Today at Work , qui sera publié le 17 juin 2024.

