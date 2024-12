A atividade GoPaint Worldwide Creating chega na HUAWEI Flagship Store Opéra em Paris

PARIS, 16 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Neste dia, a HUAWEI organizou a atividade GoPaint Worldwide Creating na sua HUAWEI Flagship Store Opéra em Paris. Este evento, liderado pelas talentosas ilustradoras Mayada e Kenza, destacou o potencial da arte digital e a facilidade de acessar a criatividade por meio do aplicativo GoPaint, disponível na série Huawei MatePad.

Durante o evento, 30 participantes exploraram a arte digital ao lado das ilustradoras Mayada e Kenza. Após uma introdução às técnicas de desenho e ao uso do aplicativo GoPaint nos dispositivos HUAWEI MatePad, os participantes tiveram a oportunidade de criar suas próprias obras de arte, guiados pelas artistas. Cada participante saiu com uma lembrança única: seu desenho personalizado impresso em uma bolsa, uma forma original de preservar essa experiência criativa. O evento também proporcionou a oportunidade de testar os mais recentes tablets HUAWEI MatePad e explorar as funcionalidades do aplicativo GoPaint, permitindo que todos mergulhassem no mundo da criação digital. As interações com os artistas permitiram que os participantes aprendessem novas técnicas e aprofundassem seu entendimento sobre a arte digital.

Lançado globalmente em todos os tablets da marca, o GoPaint é um aplicativo poderoso e intuitivo de pintura digital, oferecendo mais de 150 pincéis predefinidos e mais de 80 configurações de pincéis. Ele oferece uma experiência imersiva com pinceladas expressivas que imitam perfeitamente o efeito de um lápis no papel. Entre os muitos recursos oferecidos, estão pincéis inovadores como os pincéis "splatter" e "fluid", permitindo uma criatividade ilimitada. Os pincéis "splatter", por exemplo, criam respingos de tinta ao passar a caneta cerca de 12 mm da tela e dar dois toques, adicionando uma dimensão interativa e divertida à obra de arte. O aplicativo também oferece uma série de texturas realistas, imitando papel, seda dourada, papel de arroz e pedra, proporcionando uma sensação autêntica de criar como se estivesse desenhando em um papel de verdade. Por fim, graças ao FangTian Painting Engine 2.0, os usuários desfrutam de telas ultralargas 8K, múltiplas camadas de alta resolução e uma taxa de quadros de 120 fps.

O objetivo do GoPaint é liberar o artista que existe dentro de cada um de nós, permitindo que qualquer pessoa crie obras de arte digitais com diferentes telas e pincéis, seja tinta, óleo ou aquarela.

Durante o evento, cada participante teve a chance de experimentar o aplicativo GoPaint nos mais recentes tablets da Huawei, o HUAWEI MatePad Pro 12.2 e o HUAWEI MatePad 12X, ambos equipados com a tela PaperMatte. Essa tecnologia de tela, desenvolvida pela Huawei, recria a sensação de trabalhar e aproveitar conteúdo de forma tão natural quanto no papel, oferecendo uma experiência de criação suave e autêntica.

A HUAWEI Flagship Store Opéra Paris, um local icônico para a marca no coração da capital desde 2020, continua comprometida em oferecer experiências enriquecedoras aos seus clientes. Além deste evento de pintura digital, a loja também realiza eventos exclusivos, como eventos de arte digital com o GoPaint, experiências fotográficas com o HUAWEI XMAGE e eventos esportivos com o embaixador internacional, Sir Mo Farah. Ao utilizar este local icônico e os avanços tecnológicos da Huawei, a marca continua sua missão de oferecer experiências únicas relacionadas à arte, fotografia, esportes e saúde.

A HUAWEI Flagship Store Opéra não apenas oferece experiências imersivas, mas também oferece um serviço pós-venda completo. Uma mesa dedicada, localizada dentro da loja, está aberta de segunda a sábado, com uma equipe pronta para receber os clientes e responder a todas as suas dúvidas.

