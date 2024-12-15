GoPaint Küresel Yaratım Etkinliği, HUAWEI'nin Paris'teki Amiral Mağazası Opéra'da Gerçekleşiyor

PARİS, 16 Aralık 2024 /PRNewswire/ -- HUAWEI, bu gün Paris'teki amiral mağazası Opéra'da GoPaint Küresel Yaratım Etkinliğine ev sahipliği yaptı. İki yetenekli illüstratör Mayada ve Kenza'nın öncülük ettiği bu etkinlik, dijital sanatın potansiyelini ve Huawei MatePad Serisinde bulunan GoPaint uygulaması aracılığıyla yaratıcılığa erişimin kolaylığını vurguladı.

GoPaint Worldwide Creating Activity Lands at the HUAWEI Flagship Store Opéra in Paris GoPaint Worldwide Creating Activity Lands at the HUAWEI Flagship Store Opéra in Paris GoPaint Worldwide Creating Activity Lands at the HUAWEI Flagship Store Opéra in Paris

Bu etkinlik sırasında 30 katılımcı, illüstratörler Mayada ve Kenza ile birlikte dijital sanatı keşfetti. Çizim tekniklerine ve HUAWEI MatePad serisindeki GoPaint uygulamasının nasıl kullanılacağına ilişkin bir girişin ardından katılımcılar, sanatçıların rehberliğinde kendi sanat eserlerini yarattılar. Her katılımcı etkinlikten eşsiz bir hatıra ile ayrıldı. Kişiselleştirilmiş çizimlerinin bir bez çanta üzerine basılması, bu yaratıcı deneyimi korumanın orijinal bir yolu oldu. Etkinlik, aynı zamanda en yeni HUAWEI MatePad tabletlerini test etme ve GoPaint uygulamasının özelliklerini keşfetme fırsatı sağlayarak herkesin dijital yaratım dünyasına tam anlamıyla dalmasına olanak tanıdı. Sanatçılarla etkileşimler, katılımcıların yeni teknikler öğrenmelerini ve dijital sanat anlayışlarını derinleştirmelerini sağladı.

Markanın tüm tabletlerinde global olarak kullanıma sunulan GoPaint, 150'den fazla ön ayarlı fırça ve 80'den fazla fırça ayarı sunan güçlü ve sezgisel bir dijital boyama uygulaması. Kağıt üzerindeki kalem etkisini mükemmel bir şekilde taklit eden etkileyici fırça darbeleriyle sürükleyici bir deneyim sağlıyor. Sunulan birçok özellik arasında, sınırsız yaratıcılığa olanak tanıyan "sıçratma" ve "akışkan" fırçalar gibi yenilikçi fırçalar da yer alıyor. Örneğin "sıçratma" fırçaları, kalemi ekrandan yaklaşık 12 mm uzakta tutup iki kez ekrana dokunduğunuzda mürekkep sıçramaları yaratıyor ve sanat eserine eğlenceli ve etkileşimli bir boyut katıyor. Uygulama ayrıca kağıt, altın ipek, pirinç kağıdı ve taşı taklit eden bir dizi gerçekçi doku sunarak gerçek kağıt üzerine çizim yapıyormuş gibi otantik bir yaratım hissi sağlıyor. Son olarak, FangTian Painting Engine 2.0 sayesinde kullanıcılar ultra geniş 8K tuvallerin, çoklu yüksek çözünürlüklü katmanların ve 120 fps yüksek kare hızının keyfini çıkarıyor.

GoPaint'in amacı, her birimizin içindeki sanatçıyı ortaya çıkarmak ve herkesin mürekkep, yağlı boya veya sulu boya olsun, çeşitli tuval ve fırçalarla dijital sanat eserleri yaratmasına izin vermek.

Etkinlik boyunca her katılımcı, GoPaint uygulamasını Huawei'nin en yeni tabletleri olan ve her ikisi de PaperMatte ekranla donatılmış HUAWEI MatePad Pro 12.2 ve HUAWEI MatePad 12X üzerinde deneyimleme şansına sahip oldu. Huawei tarafından geliştirilen bu ekran teknolojisi, çalışma ve içerikten keyif alma hissini kağıt üzerinde olduğu kadar doğal bir şekilde yeniden yaratarak sorunsuz ve özgün bir yaratım deneyimi sunuyor.

HUAWEI'nin amiral mağazası Opéra Paris, 2020'den bu yana başkentin merkezinde markanın ikonik lokasyonu olarak müşterilerine zenginleştirici deneyimler sunmaya devam ediyor. Bu dijital boyama etkinliğine ek olarak mağaza, GoPaint ile dijital sanat etkinlikleri, HUAWEI XMAGE ile fotoğrafçılık deneyimleri ve uluslararası elçi Sir Mo Farah ile spor etkinlikleri gibi özel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Marka, bu ikonik lokasyondan ve Huawei'nin teknolojik gelişmelerinden yararlanarak sanat, fotoğrafçılık, spor ve sağlıkla ilgili benzersiz deneyimler sunma misyonunu sürdürüyor.

HUAWEI amiral mağazası Opéra, sadece sürükleyici deneyimler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kapsamlı satış sonrası hizmet de sunuyor. Mağaza içinde yer alan özel bir masa, Pazartesiden Cumartesiye açık olup müşterileri karşılamak ve tüm sorularını yanıtlamak için hazır bir ekip bulunuyor.

Daha Fazla Bilgi Alın :

MatePad Pro 12.2 PaperMatte: https://consumer.huawei.com/en/tablets/matepad-pro-12-2/

MatePad 12X PaperMatte: https://consumer.huawei.com/en/tablets/matepad-12-x/

GoPaint: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/gopaint/

Huawei Tüketici İş Grubu Hakkında

Huawei'nin ürün ve hizmetleri 170'ten fazla ülkede mevcut ve dünya nüfusunun üçte biri tarafından kullanılmaktadır. Aralarında Almanya, İsveç, Hindistan ve Çin'in de bulunduğu dünyanın çeşitli ülkelerinde on dört Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. Huawei Tüketici İG, Huawei'nin üç iş biriminden biri olup akıllı telefonlar, PC ve tabletler, giyilebilir cihazlar ve bulut hizmetlerini vb. kapsamaktadır. Huawei'in küresel ağı, telekom sektöründeki 30 yılı aşkın uzmanlığı üzerine inşa edilmiş ve marka, dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere en son teknolojik gelişmeleri sunmaya kendini adamıştır.

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