Акция GoPaint Worldwide Creating Activity во флагманском магазине HUAWEI Opéra в Париже
News provided byHUAWEI
Dec 16, 2024, 09:38 ET
ПАРИЖ, 16 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- В этот день компания HUAWEI организовала акцию GoPaint Worldwide Creating Activity в своем флагманском магазине Opéra в Париже. Это мероприятие, ведущими которого были два талантливых иллюстратора, Майада (Mayada) и Кенза (Kenza), продемонстрировало потенциал цифрового искусства и простоту доступа к творчеству через приложение GoPaint на планшетах Huawei серии MatePad.
В ходе мероприятия 30 участников постигали возможности цифрового искусства вместе с иллюстраторами Майадой и Кензой. Познакомившись с различными приемами рисования и использованием приложения GoPaint на планшетах HUAWEI серии MatePad, участники смогли создать собственные работы под руководством художников. Каждый участник унес домой уникальный сувенир: свой персональный рисунок, напечатанный на сумке тоут, как оригинальный способ сохранения результата творческого эксперимента. Мероприятие также предоставило участникам возможность протестировать новейшие планшеты HUAWEI MatePad и изучить возможности приложения GoPaint, что позволило всем желающим полностью погрузиться в мир цифрового творчества. Общение с художниками помогло участникам освоить новые техники и углубить свое понимание цифрового искусства.
GoPaint — это мощное и интуитивно понятное приложение для цифровой живописи, доступное на всех планшетах бренда во всем мире и предлагающее более 150 предустановленных кистей и более 80 настроек кисти. Благодаря выразительными мазками кисти, которые идеально имитируют движение карандаша по бумаге, создается ощущение полного погружения в процесс. Среди множества предлагаемых функций стоит отметить инновационные кисти, такие как Splatter и Fluid, которые открывают безграничный простор для творчества. При помощи кисти Splatter, например, можно создать эффект чернильных брызг, если провести стилусом на расстоянии примерно на 12 мм от экрана и дважды коснуться его, что придает рисунку игривый и интерактивный характер. Приложение также предлагает ряд реалистичных текстур, имитирующих бумагу, золотистый шелк, рисовую бумагу и камень, создавая подлинное ощущение, что вы рисуете на настоящей поверхности. Наконец, благодаря движку FangTian Painting Engine 2.0 пользователи получают в свое распоряжение сверхширокие полотна с разрешением 8K, несколько слоев с высоким разрешением и высокую частоту кадров (120 кадров в секунду).
Цель GoPaint — раскрыть потенциал художника в каждом из нас, позволив любому человеку создавать цифровые произведения искусства с помощью различных холстов и кистей, тушью, масляными красками или акварелью.
На протяжении всего мероприятия каждый участник имел возможность испытать приложение GoPaint на новейших планшетах Huawei, включая модели HUAWEI MatePad Pro 12.2 и HUAWEI MatePad 12X, оснащенные дисплеем PaperMatte. Эта технология отображения, разработанная компанией Huawei, дарит ощущение создания контента и наслаждения им с такой же естественностью, как будто вы рисуете на бумаге, обеспечивая приятный и аутентичный процесс творчества.
Флагманский магазин HUAWEI Opéra Paris, который с 2020 года является для бренда знаковым местом в самом центре столицы, по-прежнему стремится предлагать своим покупателям новые впечатления. Помимо этого мероприятия, посвященного цифровой живописи, в магазине проводятся другие эксклюзивные встречи, такие как мастерские по цифровому искусству с GoPaint и фотографии с HUAWEI XMAGE, а также спортивные мероприятия с международным амбассадором бренда сэром Мо Фара (Sir Mo Farah). Используя преимущества этого знакового места и технологические достижения Huawei, бренд продолжает свою миссию, предлагая уникальные возможности, связанные с искусством, фотографией, спортом и здоровьем.
Флагманский магазин HUAWEI Opéra предлагает не только яркие впечатления, но и комплексное послепродажное обслуживание продуктов бренда. Специальный стенд, организованный в магазине, работает с понедельника по субботу, а его сотрудники готовы принять всех интересующихся посетителей и ответить на их вопросы.
Подробнее:
О планшете MatePad Pro 12.2 PaperMatte: https://consumer.huawei.com/en/tablets/matepad-pro-12-2/
О планшете MatePad 12X PaperMatte: https://consumer.huawei.com/en/tablets/matepad-12-x/
О приложении GoPaint: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/gopaint/
О подразделении Huawei Consumer BG
Продукты и услуги Huawei доступны в более чем 170 странах и используются третью населения мира. Компания имеет четырнадцать центров НИОКР в различных странах мира, включая Германию, Швецию, Индию и Китай. Huawei Consumer BG является одним из трех бизнес-подразделений Huawei и охватывает смартфоны, ПК и планшеты, носимые устройства, облачные сервисы и т. д. Глобальная сеть Huawei опирается на более чем 30-летний опыт работы в телекоммуникационной отрасли и призвана нести новейшие технологические достижения потребителям во всем мире.
Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://consumer.huawei.com
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