Акция GoPaint Worldwide Creating Activity во флагманском магазине HUAWEI Opéra в Париже

ПАРИЖ, 16 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- В этот день компания HUAWEI организовала акцию GoPaint Worldwide Creating Activity в своем флагманском магазине Opéra в Париже. Это мероприятие, ведущими которого были два талантливых иллюстратора, Майада (Mayada) и Кенза (Kenza), продемонстрировало потенциал цифрового искусства и простоту доступа к творчеству через приложение GoPaint на планшетах Huawei серии MatePad.

GoPaint Worldwide Creating Activity Lands at the HUAWEI Flagship Store Opéra in Paris GoPaint Worldwide Creating Activity Lands at the HUAWEI Flagship Store Opéra in Paris GoPaint Worldwide Creating Activity Lands at the HUAWEI Flagship Store Opéra in Paris

В ходе мероприятия 30 участников постигали возможности цифрового искусства вместе с иллюстраторами Майадой и Кензой. Познакомившись с различными приемами рисования и использованием приложения GoPaint на планшетах HUAWEI серии MatePad, участники смогли создать собственные работы под руководством художников. Каждый участник унес домой уникальный сувенир: свой персональный рисунок, напечатанный на сумке тоут, как оригинальный способ сохранения результата творческого эксперимента. Мероприятие также предоставило участникам возможность протестировать новейшие планшеты HUAWEI MatePad и изучить возможности приложения GoPaint, что позволило всем желающим полностью погрузиться в мир цифрового творчества. Общение с художниками помогло участникам освоить новые техники и углубить свое понимание цифрового искусства.

GoPaint — это мощное и интуитивно понятное приложение для цифровой живописи, доступное на всех планшетах бренда во всем мире и предлагающее более 150 предустановленных кистей и более 80 настроек кисти. Благодаря выразительными мазками кисти, которые идеально имитируют движение карандаша по бумаге, создается ощущение полного погружения в процесс. Среди множества предлагаемых функций стоит отметить инновационные кисти, такие как Splatter и Fluid, которые открывают безграничный простор для творчества. При помощи кисти Splatter, например, можно создать эффект чернильных брызг, если провести стилусом на расстоянии примерно на 12 мм от экрана и дважды коснуться его, что придает рисунку игривый и интерактивный характер. Приложение также предлагает ряд реалистичных текстур, имитирующих бумагу, золотистый шелк, рисовую бумагу и камень, создавая подлинное ощущение, что вы рисуете на настоящей поверхности. Наконец, благодаря движку FangTian Painting Engine 2.0 пользователи получают в свое распоряжение сверхширокие полотна с разрешением 8K, несколько слоев с высоким разрешением и высокую частоту кадров (120 кадров в секунду).

Цель GoPaint — раскрыть потенциал художника в каждом из нас, позволив любому человеку создавать цифровые произведения искусства с помощью различных холстов и кистей, тушью, масляными красками или акварелью.

На протяжении всего мероприятия каждый участник имел возможность испытать приложение GoPaint на новейших планшетах Huawei, включая модели HUAWEI MatePad Pro 12.2 и HUAWEI MatePad 12X, оснащенные дисплеем PaperMatte. Эта технология отображения, разработанная компанией Huawei, дарит ощущение создания контента и наслаждения им с такой же естественностью, как будто вы рисуете на бумаге, обеспечивая приятный и аутентичный процесс творчества.

Флагманский магазин HUAWEI Opéra Paris, который с 2020 года является для бренда знаковым местом в самом центре столицы, по-прежнему стремится предлагать своим покупателям новые впечатления. Помимо этого мероприятия, посвященного цифровой живописи, в магазине проводятся другие эксклюзивные встречи, такие как мастерские по цифровому искусству с GoPaint и фотографии с HUAWEI XMAGE, а также спортивные мероприятия с международным амбассадором бренда сэром Мо Фара (Sir Mo Farah). Используя преимущества этого знакового места и технологические достижения Huawei, бренд продолжает свою миссию, предлагая уникальные возможности, связанные с искусством, фотографией, спортом и здоровьем.

Флагманский магазин HUAWEI Opéra предлагает не только яркие впечатления, но и комплексное послепродажное обслуживание продуктов бренда. Специальный стенд, организованный в магазине, работает с понедельника по субботу, а его сотрудники готовы принять всех интересующихся посетителей и ответить на их вопросы.

Подробнее:

О планшете MatePad Pro 12.2 PaperMatte: https://consumer.huawei.com/en/tablets/matepad-pro-12-2/

О планшете MatePad 12X PaperMatte: https://consumer.huawei.com/en/tablets/matepad-12-x/

О приложении GoPaint: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/gopaint/

О подразделении Huawei Consumer BG

Продукты и услуги Huawei доступны в более чем 170 странах и используются третью населения мира. Компания имеет четырнадцать центров НИОКР в различных странах мира, включая Германию, Швецию, Индию и Китай. Huawei Consumer BG является одним из трех бизнес-подразделений Huawei и охватывает смартфоны, ПК и планшеты, носимые устройства, облачные сервисы и т. д. Глобальная сеть Huawei опирается на более чем 30-летний опыт работы в телекоммуникационной отрасли и призвана нести новейшие технологические достижения потребителям во всем мире.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://consumer.huawei.com

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