Flagowy sklep HUAWEI Opéra w Paryżu gospodarzem wydarzenia pod nazwą „GoPaint Worldwide Creating Activity"

PARYŻ, 16 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Flagowy sklep Opéra w Paryżu był dziś gospodarzem wydarzenia zorganizowanego przez HUAWEI pod nazwą „GoPaint Worldwide Creating Activity". Wydarzenie prowadzone przez dwoje utalentowanych ilustratorów, Mayadę i Kenzę, podkreśliło potencjał sztuki cyfrowej i łatwy dostęp do kreatywności za pośrednictwem aplikacji GoPaint na urządzenia Huawei z serii MatePad.

GoPaint Worldwide Creating Activity Lands at the HUAWEI Flagship Store Opéra in Paris GoPaint Worldwide Creating Activity Lands at the HUAWEI Flagship Store Opéra in Paris GoPaint Worldwide Creating Activity Lands at the HUAWEI Flagship Store Opéra in Paris

Podczas wydarzenia 30 uczestników odkrywało sztukę cyfrową wraz z ilustratorami, Mayadą i Kenzą. Po krótkim wprowadzeniu do technik rysowania i korzystania z aplikacji GoPaint na tablety HUAWEI z serii MatePad uczestnicy mogli stworzyć własne dzieła pod kierunkiem artystów. Każdy uczestnik wyszedł z wyjątkową pamiątką - spersonalizowaną grafiką wydrukowaną na torbie, co stanowiło oryginalny sposób na zachowanie tego kreatywnego doświadczenia. Wydarzenie było również okazją do przetestowania najnowszych tabletów HUAWEI MatePad i poznania funkcji aplikacji GoPaint, pozwalając każdemu w pełni zanurzyć się w świecie twórczości cyfrowej. Interakcje z artystami umożliwiły uczestnikom poznanie nowych technik i dogłębniejsze zrozumienie sztuki cyfrowej.

Aplikacja GoPaint wprowadzona na całym świecie na wszystkie tablety marki to potężna i intuicyjna aplikacja do malowania cyfrowego, oferująca ponad 150 gotowych pędzli i ponad 80 ustawień. Zapewnia ona wciągające wrażenia dzięki ekspresyjnym pociągnięciom pędzla, które doskonale imitują efekt ołówka na papierze. Wśród szerokiej gamy oferowanych funkcji znajdują się innowacyjne pędzle, takie jak „splatter" i „fluid", pozwalające na nieograniczoną kreatywność. Pędzle „splatter" pozwalają tworzyć efekty rozprysku atramentu poprzez przesunięcie rysiku około 12 mm od ekranu i dwukrotne kliknięcie, co dodaje atrakcyjny i interaktywny wymiar do procesu tworzenia grafik. Aplikacja oferuje również szereg realistycznych tekstur imitujących papier, złoty jedwab, papier ryżowy i kamień, zapewniając autentyczne wrażenia podczas procesu twórczego. Dodatkowo dzięki silnikowi FangTian Painting Engine 2.0 użytkownicy mogą cieszyć się ultraszerokimi płótnami 8K, wieloma warstwami o wysokiej rozdzielczości i wysoką liczbą 120 klatek na sekundę (fps).

Aplikacja GoPaint ma na celu uwolnienie artystycznej duszy w każdym z nas, umożliwiając tworzenie cyfrowych dzieł sztuki za pomocą różnych rodzajów płótna i pędzli, niezależnie od tego, czy chcemy uzyskać efekt tuszu, farby olejnej czy akwareli.

Podczas wydarzenia każdy uczestnik miał szansę wypróbować aplikację GoPaint na najnowszych tabletach Huawei - HUAWEI MatePad Pro 12.2 i HUAWEI MatePad 12X - wyposażonych w wyświetlacz PaperMatte. Ta technologia wyświetlania, opracowana przez Huawei, stwarza wrażenia podczas pracy i korzystania z treści tak naturalne jak w przypadku papieru, oferując płynne i autentyczne doświadczenia w procesie twórczym.

Flagowy sklep HUAWEI Opéra to od 2020 roku kultowa lokalizacja marki w samym sercu stolicy Francji, która oferuje swoim klientom wyjątkowe, ubogacające doświadczenia. Oprócz cyfrowego wydarzenia malarskiego w sklepie odbywają się ekskluzywne wydarzenia, takie jak pokazy artystyczne bazujące na aplikacji GoPaint, doświadczenia fotograficzne z wykorzystaniem HUAWEI XMAGE i wydarzenia sportowe z międzynarodowym ambasadorem Sir Mo Farah. Wykorzystując tę kultową lokalizację i postęp technologiczny Huawei, marka kontynuuje swoją misję oferowania wyjątkowych doświadczeń związanych ze sztuką, fotografią, sportem i zdrowiem.

Flagowy sklep HUAWEI Opéra nie tylko zapewnia wciągające doświadczenia, ale także oferuje kompleksową obsługę posprzedażową. Biuro działające przy sklepie jest otwarte od poniedziałku do soboty, a jego zespół czeka na klientów, gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Więcej informacji:

MatePad Pro 12.2 PaperMatte: https://consumer.huawei.com/en/tablets/matepad-pro-12-2/

MatePad 12X PaperMatte: https://consumer.huawei.com/en/tablets/matepad-12-x/

GoPaint: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/gopaint/

Huawei Consumer BG

Produkty i usługi Huawei są dostępne w ponad 170 krajach i korzysta z nich jedna trzecia światowej populacji. Firma ustanowiła czternaście ośrodków badawczo-rozwojowych działających w różnych krajach świata, w tym w Niemczech, Szwecji, Indiach i Chinach. Huawei Consumer Business Group (CBG) to jedna z trzech grup biznesowych firmy, która oferuje smartfony, laptopy i tablety, produkty do noszenia, rozwiązania chmurowe itd. Globalna sieć Huawei opiera się na ponad 30-letnim doświadczeniu w branży teleinformatycznej, a jej celem jest dostarczanie użytkownikom na całym świecie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2580971/Image1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2580972/Image2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2580973/Image3.jpg