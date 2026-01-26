A Atlas Cup lança o primeiro esporte orbital profissional do mundo, corridas inaugurais do campeonato a serem realizadas em Órbita Terrestre Baixa em 2028

SÃO FRANCISCO, 26 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Atlas Cup , o primeiro esporte profissional a operar no espaço, anuncia hoje seu campeonato inaugural a ser realizado em 2028. Fundada no final de 2025, a Atlas Cup é uma propriedade de mídia esportiva profissional de primeira linha, com espaçonaves não tripuladas competindo no esporte mais rápido da história. Apresentando tecnologias espaciais de ponta e formatos de corrida inspiradores, a Atlas Cup apresenta o esporte orbital, aproveitando a herança de competições de corrida clássicas como a America's Cup e a Fórmula 1 para encantar os fãs de esportes e trazer o esporte competitivo firmemente para o século XXI.

"A Atlas Cup fará pela indústria espacial o que as corridas profissionais fizeram pela indústria automotiva", disse Philip Hover-Smoot, CEO da Atlas Cup. "É hora de o espaço ser uma fonte de inspiração novamente, e a Atlas Cup foi projetada para capturar o extraordinário potencial do espaço e entregá-lo ao público em todo o mundo."

O esporte orbital surge em um momento de mudança estrutural. Como nos primeiros dias da indústria automotiva, a rápida expansão da nova economia espacial está trazendo enormes oportunidades. Mas, à medida que o setor espacial comercial se expande, as operadoras enfrentam um ecossistema de fornecedores fragmentado e não comprovado, com dados objetivos de desempenho limitados. A Atlas Cup apresenta a competição direta como espetáculo e instrumento - criando entretenimento atraente e gerando um conjunto de dados incomparável sobre o desempenho de naves espaciais e componentes.

A mídia esportiva global também está passando por sua própria transformação rápida. O engajamento de última geração e o corte de cabos estão pressionando os modelos tradicionais e o conteúdo premium continua em alta demanda. A Atlas Cup está posicionada de forma única para liderar neste novo ambiente porque as corridas orbitais abordam as duas tendências simultaneamente, celebrando os líderes da nova economia espacial e produzindo conteúdo esportivo inspirador nunca antes visto, projetado nativamente para canais sociais, móveis e de streaming.

Construída com tecnologias comprovadas e impulsionada por um modelo de parceria que externaliza os riscos técnicos e regulatórios tradicionais, a Atlas Cup estabelece uma nova fronteira para o esporte global. "Como você sabe que seu sistema é o melhor?", acrescentou Hover-Smoot. "Você ganha, em órbita. Corridas frente a frente no espaço nunca foram feitas antes. Mas quando combinamos os visuais épicos do espaço com a magia das corridas, vamos conseguir algo realmente especial."

Sobre a Atlas Cup

A Atlas Cup foi fundada no final de 2025 pelo executivo de longa data do setor e investidor do setor espacial Philip Hover-Smoot, que atuou mais recentemente como CEO da Scout Space, fornecedora líder de soluções ópticas seguras no espaço para o governo dos EUA. Antes disso, Philip atuou em cargos executivos seniores na Spaceflight (adquirida pela Firefly Aerospace) e na Momentus (uma empresa de infraestrutura espacial de capital aberto). Com o apoio de uma equipe de consultores espalhados por esportes, entretenimento e espaço, a Atlas Cup tem parceiros em mídia esportiva, espaço e tecnologia.

Mais informações em atlascup.com .

Contato de mídia

Atlas Cup, Inc.

Philip Hover-Smoot

[email protected]

+1.415.347.1377

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2868941/Atlas_Cup_Logo.jpg

FONTE Atlas Cup, Inc.