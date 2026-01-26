Atlas Cup 推出全球首項專業軌道運動，首屆錦標賽將於 2028 年在近地軌道舉行

三藩市2026年1月26日 /美通社/ -- Atlas Cup 作為首項於太空中進行的專業體育項目，今日宣佈其首屆錦標賽將於 2028 年舉行。 Atlas Cup 成立於 2025 年底，是一家頂尖的職業體育媒體機構，其特色是無人太空船對決，是史上速度最快的運動項目。 Atlas Cup 透過展示尖端太空科技與振奮人心的競賽模式，並融合美洲盃 (America's Cup) 及一級方程式賽車 (Formula One) 等經典賽事的傳統精髓，引入了軌道運動 (orbital sport)，為體育迷帶來全新體驗，並將競技體育穩健地帶入 21 世紀。

Atlas Cup 行政總裁 Philip Hover-Smoot 表示：「Atlas Cup 對太空行業的貢獻，將如同專業賽車運動曾為汽車業界所作出的貢獻相同。現在是時候讓太空再次成為啟發靈感的泉源，而 Atlas Cup 的設計正是為了捕捉太空所蘊藏的非凡潛力，並將其呈現予全球觀眾。」

軌道運動正於結構性變革的關鍵時刻興起。 正如汽車行業發展初期一樣，新太空經濟的迅速擴張正帶來龐大的機遇。 然而，隨着商業太空行業不斷擴張，營運商正面對一個分散且尚未成熟的供應商生態系統，同時亦缺乏客觀的性能數據。 Atlas Cup 引入直接競爭，既是一場視覺盛宴，亦是一項關鍵工具——在打造引人入勝娛樂體驗的同時，亦能產生一個前所未有、關於太空船及其組件性能的數據集。

全球體育媒體同樣正經歷迅速轉型。 新一代觀眾互動模式及剪線 (cord-cutting) 趨勢正對傳統模式構成壓力，而市場對優質內容的需求依然殷切。 Atlas Cup 在這個新環境中具備獨特優勢，因為軌道賽事能同時迎合上述兩大趨勢——既頌揚新太空經濟的領航者，同時亦製作出前所未見、令人嘆為觀止的體育內容，並設計成適合社交媒體、流動裝置及串流平台。

Atlas Cup 建立於經驗證的技術之上，並透過夥伴合作模式，將傳統的技術及監管風險外化，為全球體育開創全新疆界。 Hover-Smoot 補充道：「你如何證明你的系統是最優秀的？ 答案很簡單——在軌道上勝出。 太空中的正面競速在此之前從未出現過。 但當我們把太空的史詩級視覺效果與賽車運動的魅力結合時，必將創造出真正非凡的體育體驗。」

Atlas Cup 由資深業界行政人員及太空業投資者 Philip Hover-Smoot 於 2025 年底創立。Philip 最近曾擔任 Scout Space 的行政總裁，該公司為美國政府提供安全的太空光學解決方案，屬業界領先供應商。 在此之前，Philip 曾於 Spaceflight（其後被 Firefly Aerospace 收購）及 Momentus（一家上市的太空基礎設施公司）擔任高級行政人員職務。 在一支橫跨體育、娛樂及太空領域的顧問團隊支持下，Atlas Cup 已與體育媒體、太空及科技領域的多方夥伴建立合作關係。

