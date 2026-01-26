- La Atlas Cup lanza el primer deporte orbital profesional del mundo: las carreras inaugurales del campeonato se celebrarán en la órbita terrestre baja en 2028

SAN FRANCISCO, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Atlas Cup, el primer deporte profesional en operar en el espacio, anuncia hoy su campeonato inaugural, que se celebrará en 2028. Fundada a finales de 2025, la Atlas Cup es un medio deportivo profesional de primer nivel que presenta naves espaciales no tripuladas compitiendo en el deporte más rápido de la historia. Con tecnologías espaciales de vanguardia y formatos de carrera impresionantes, la Atlas Cup introduce el deporte orbital aprovechando el legado de competiciones clásicas como la Copa América y la Fórmula 1 para deleitar a los aficionados y llevar el deporte competitivo al siglo XXI.

"La Atlas Cup hará por la industria espacial lo que las carreras profesionales hicieron por la industria automotriz", afirmó Philip Hover-Smoot, consejero delegado de la Atlas Cup. "Es hora de que el espacio vuelva a ser una fuente de inspiración, y la Atlas Cup está diseñada para capturar su extraordinario potencial y llevarlo al público de todo el mundo".

El deporte orbital surge en un momento de cambio estructural. Al igual que en los inicios de la industria automotriz, la rápida expansión de la nueva economía espacial ofrece enormes oportunidades. Sin embargo, a medida que el sector espacial comercial se expande, los operadores se enfrentan a un ecosistema de proveedores fragmentado y sin experiencia, con datos objetivos de rendimiento limitados. La Atlas Cup introduce la competencia directa como espectáculo e instrumento, creando un entretenimiento atractivo a la vez que genera un conjunto de datos sin precedentes sobre el rendimiento de naves espaciales y componentes.

Los medios deportivos globales también están experimentando su propia y rápida transformación. La interacción de nueva generación y el abandono de los servicios de televisión por cable están presionando a los modelos tradicionales, y el contenido prémium sigue teniendo una gran demanda. La Atlas Cup se encuentra en una posición privilegiada para liderar este nuevo entorno, ya que las carreras orbitales abordan ambas tendencias simultáneamente, celebrando a los líderes de la nueva economía espacial y produciendo contenido deportivo impresionante y nunca antes visto, diseñado nativamente para redes sociales, móviles y canales de streaming.

Basada en tecnologías probadas e impulsada por un modelo de colaboración que externaliza los riesgos técnicos y regulatorios tradicionales, la Atlas Cup establece una nueva frontera para el deporte global. "¿Cómo sabes que tu sistema es el mejor?", añadió Hover-Smoot. "Ganas, en órbita. Las carreras cara a cara en el espacio nunca se han visto antes. Pero cuando combinamos las imágenes épicas del espacio con la magia de las carreras, vamos a lograr algo realmente especial".

La Atlas Cup fue fundada a finales de 2025 por Philip Hover-Smoot, veterano ejecutivo de la industria e inversor espacial, quien recientemente se desempeñó como director ejecutivo de Scout Space, proveedor líder de soluciones ópticas espaciales seguras para el gobierno de Estados Unidos. Anteriormente, Philip ocupó altos cargos ejecutivos en Spaceflight (adquirida por Firefly Aerospace) y Momentus (empresa de infraestructura espacial que cotiza en bolsa). Con el apoyo de un equipo de asesores en los sectores del deporte, el entretenimiento y el espacio, la Atlas Cup cuenta con socios en los sectores de los medios deportivos, el espacio y la tecnología.

