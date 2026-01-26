Atlas Cup zahajuje první profesionální sport ve vesmíru, premiérové mistrovství se uskuteční na nízké oběžné dráze v roce 2028
News provided byAtlas Cup, Inc.
Jan 26, 2026, 09:03 ET
SAN FRANCISCO, 26. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Projekt Atlas Cup, který představuje první profesionální sport provozovaný ve vesmíru, dnes oznámil konání svého prvního mistrovství v roce 2028. Atlas Cup, založený koncem roku 2025, je přední profesionální sportovně mediální projekt, v němž se utkávají kosmické lodě bez posádky v nejrychlejším sportu v historii. Díky využití špičkových vesmírných technologií a překvapivých závodních formátů uvádí Atlas Cup nový koncept orbitálního sportu. Navázáním na tradici klasických závodních soutěží, jako je America's Cup a Formule 1 hodlá oslovit sportovní fanoušky a přenést soutěžní sport do 21. století.
„Atlas Cup udělá pro vesmírný průmysl totéž, co dokázaly profesionální závody pro automobilový průmysl," uvedl Philip Hover-Smoot, generální ředitel společnosti Atlas Cup. „Je na čase, aby se vesmír stal opět zdrojem inspirace, a Atlas Cup je navržen tak, aby zachytil mimořádný potenciál vesmíru a zprostředkoval ho divákům po celém světě."
Orbitální sport se objevuje v okamžiku strukturálních změn. Podobně jako v počátcích automobilového průmyslu přináší rychlá expanze nové kosmické ekonomiky obrovské příležitosti. S rozšiřováním komerčního kosmického sektoru se však provozovatelé potýkají s roztříštěným a dosud neověřeným ekosystémem dodavatelů s omezenými objektivními údaji o výkonnosti. Atlas Cup proto zavádí přímou soutěž jako podívanou i jako nástroj – vytváří atraktivní zábavu a současně generuje bezkonkurenční soubor dat o výkonnosti kosmických lodí a komponent.
Globální sportovní média také procházejí vlastní rychlou transformací. Nové formy zapojení publika a a odklon od tradičního televizního vysílání vytvářejí tlak na tradiční modely, zatímco poptávka po prémiovém obsahu zůstává vysoká. Atlas Cup má v tomto novém prostředí jedinečné postavení, protože orbitální závody reagují na oba tyto trendy současně: oslavují lídry nové kosmické ekonomiky a zároveň produkují inspirativní, dosud nevídaný sportovní obsah určený primárně pro sociální sítě, mobilní zařízení a streamovací kanály.
Atlas Cup, postavený na ověřených technologiích a založený na partnerském modelu, který eliminuje tradiční technická a regulační rizika, otevírá novou kapitolu globálního sportu. „Jak poznáte, že je váš systém skutečně nejlepší?" dodává Hover-Smoot. „Tím, že vyhrajete na oběžné dráze. Přímé závodění ve vesmíru se ještě nikdy nekonalo. Když ale spojíme epické vizuální efekty kosmu s kouzlem závodění, vznikne něco opravdu výjimečného."
O společnosti Atlas Cup
Společnost Atlas Cup založil koncem roku 2025 dlouholetý manažer a investor v kosmickém průmyslu Philip Hover-Smoot, který naposledy působil jako generální ředitel společnosti Scout Space, předního poskytovatele bezpečných optických řešení pro provoz ve vesmíru pro vládu USA. Předtím Philip zastával vrcholné manažerské funkce ve společnostech Spaceflight (později převzaté společností Firefly Aerospace) a Momentus (veřejně obchodované společnosti zaměřené na kosmickou infrastrukturu). S podporou týmu poradců z oblasti sportu, zábavy a kosmického sektoru má společnost Atlas Cup partnery napříč sportovními médii, kosmickým průmyslem i technologiemi.
Pro více informací navštivte stránky atlascup.com.
Kontakt pro média
Atlas Cup, Inc.
Philip Hover-Smoot
+1.415.347.1377
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2868941/Atlas_Cup_Logo.jpg
Share this article