La Copa Atlas lanza el primer deporte orbital profesional del mundo, carreras de campeonato inaugurales que se celebrarán en órbita terrestre baja en 2028

SAN FRANCISCO, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Atlas Cup , el primer deporte profesional que opera en el espacio, anuncia hoy su campeonato inaugural que se celebrará en 2028. Fundada a finales de 2025, Atlas Cup es una propiedad de medios deportivos profesionales de primer nivel que presenta naves espaciales sin tripulación compitiendo en el deporte más rápido de la historia. Con tecnologías espaciales de vanguardia y formatos de carrera impresionantes, la Copa Atlas presenta el deporte orbital aprovechando la herencia de las competiciones de carreras clásicas como la Copa América y la Fórmula Uno para deleitar a los fanáticos de los deportes y llevar el deporte competitivo firmemente al siglo XXI.

"La Copa Atlas hará por la industria espacial lo que las carreras profesionales hicieron por la industria automotriz", afirmó Philip Hover-Smoot, director ejecutivo de la Copa Atlas. "Es hora de que el espacio vuelva a ser una fuente de inspiración, y la Copa Atlas está diseñada para capturar el extraordinario potencial del espacio y entregarlo a audiencias de todo el mundo".

El deporte orbital surge en un momento de cambio estructural. Al igual que los primeros días de la industria automotriz, la rápida expansión de la nueva economía espacial está brindando enormes oportunidades. Pero, a medida que el sector espacial comercial se expande, los operadores se enfrentan a un ecosistema de proveedores fragmentado y no probado con datos de rendimiento objetivos limitados. La Copa Atlas presenta la competencia directa como espectáculo e instrumento, creando un entretenimiento convincente al tiempo que genera un conjunto de datos sin precedentes sobre el rendimiento de las naves espaciales y los componentes.

Los medios deportivos mundiales también están experimentando su propia y rápida transformación. El compromiso de la próxima generación y el corte de cables están presionando a los modelos tradicionales y el contenido premium sigue teniendo una gran demanda. Atlas Cup está en una posición única para liderar en este nuevo entorno porque las carreras orbitales abordan ambas tendencias simultáneamente, celebrando a los líderes de la nueva economía espacial al tiempo que producen contenido deportivo nunca antes visto diseñado de forma nativa para canales sociales, móviles y de transmisión.

Basada en tecnologías probadas e impulsada por un modelo de asociación que externaliza los riesgos técnicos y regulatorios tradicionales, la Copa Atlas establece una nueva frontera para el deporte mundial. "¿Cómo sabes que tu sistema es el mejor?", agregó Hover-Smoot. -Ganas, en órbita. Las carreras cara a cara en el espacio nunca se han hecho antes. Pero cuando combinamos las imágenes épicas del espacio con la magia de las carreras, vamos a conseguir algo realmente especial ".

