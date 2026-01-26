L'Atlas Cup lance le premier sport orbital professionnel au monde. Les premières courses du championnat se dérouleront en orbite terrestre basse en 2028

SAN FRANCISCO, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Atlas Cup , le premier sport professionnel à opérer dans l'espace, annonce aujourd'hui son championnat inaugural qui se tiendra en 2028. Fondée à la fin de l'année 2025, l'Atlas Cup est un média sportif professionnel de premier plan qui met en scène des vaisseaux spatiaux non habités s'affrontant dans le sport le plus rapide de l'histoire. Présentant des technologies spatiales de pointe et des formats de course impressionnants, l'Atlas Cup introduit le sport orbital en s'appuyant sur l'héritage des compétitions de course classiques telles que l'America's Cup et la Formule 1 pour ravir les amateurs de sport et faire entrer le sport de compétition de plain-pied dans le XXIe siècle.

« L'Atlas Cup fera pour l'industrie spatiale ce que la course automobile professionnelle a fait pour l'industrie automobile, » a déclaré Philip Hover-Smoot, PDG de l'Atlas Cup. « Il est temps que l'espace redevienne une source d'inspiration, et l'Atlas Cup est conçue pour capturer l'extraordinaire potentiel de l'espace et le transmettre au public du monde entier. »

Le sport orbital émerge à un moment de changement structurel. À l'instar des débuts de l'industrie automobile, l'expansion rapide de la nouvelle économie de l'espace est porteuse d'opportunités considérables. Cependant, à mesure que le secteur spatial commercial se développe, les opérateurs sont confrontés à un écosystème de fournisseurs fragmenté et non éprouvé, avec peu de données objectives sur les performances. L'Atlas Cup introduit la compétition directe en tant que spectacle et instrument - créant un divertissement captivant tout en générant un ensemble de données inégalé sur les performances des engins spatiaux et de leurs composants.

Les médias sportifs mondiaux connaissent eux aussi une transformation rapide. L'engagement de la nouvelle génération et la suppression du cordon ombilical exercent une pression sur les modèles traditionnels et le contenu premium reste très demandé. L'Atlas Cup est particulièrement bien placée pour s'imposer dans ce nouvel environnement, car la course orbitale répond simultanément à ces deux tendances, en célébrant les leaders de la nouvelle économie de l'espace tout en produisant un contenu sportif inédit et inspirant, conçu nativement pour les canaux sociaux, mobiles et de streaming.

Basée sur des technologies éprouvées et alimentée par un modèle de partenariat qui externalise les risques techniques et réglementaires traditionnels, l'Atlas Cup établit une nouvelle frontière pour le sport mondial. « Comment savez-vous que votre système est le meilleur ? » a ajouté Hover-Smoot. « Vous gagnez, en orbite. La course en tête à tête dans l'espace n'a jamais été réalisée auparavant. Mais si nous combinons les images épiques de l'espace avec la magie de la course, nous obtiendrons quelque chose de vraiment spécial. »

Atlas Cup a été fondée fin 2025 par Philip Hover-Smoot, dirigeant de longue date et investisseur dans l'industrie spatiale, qui était jusqu'à récemment PDG de Scout Space, l'un des principaux fournisseurs de solutions optiques sécurisées dans l'espace pour le gouvernement américain. Auparavant, Philip a occupé des postes de direction chez Spaceflight (racheté par Firefly Aerospace) et Momentus (une société d'infrastructure spatiale cotée en bourse). Avec le soutien d'une équipe de conseillers issus du monde du sport, du divertissement et de l'espace, Atlas Cup compte des partenaires dans les domaines du sport, des médias, de l'espace et de la technologie.

