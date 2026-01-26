Atlas Cup ra mắt bộ môn thể thao quỹ đạo chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới, giải vô địch khai mạc sẽ được tổ chức trên Quỹ Đạo Tầm Thấp của Trái Đất vào năm 2028.

SAN FRANCISCO, ngày 26 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Atlas Cup , bộ môn thể thao chuyên nghiệp hoạt động trong không gian, hôm nay đã chính thức công bố giải vô địch khai mạc dự kiến tổ chức vào năm 2028. Được thành lập vào cuối năm 2025, Atlas Cup là một thương hiệu truyền thông thể thao chuyên nghiệp cao cấp, nơi các tàu vũ trụ không người lái tranh tài trong bộ môn thể thao nhanh nhất trong lịch sử nhân loại. Khi trình diễn các công nghệ không gian tiên tiến và các thể thức đua ngoạn mục, Atlas Cup giới thiệu bộ môn "thể thao quỹ đạo" bằng cách kế thừa di sản từ các giải đua kinh điển như America's Cup (đua thuyền buồm) và Formula One (Công thức 1 F1) để chinh phục người hâm mộ thể thao, đồng thời đưa thể thao đối kháng tiến thẳng vào thế kỷ 21.

"Atlas Cup sẽ tạo ra cú hích cho ngành công nghiệp không gian tương tự như cách các giải đua xe chuyên nghiệp từng thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô", ông Philip Hover-Smoot, Giám Đốc Điều Hành của Atlas Cup, phát biểu. "Đã đến lúc không gian lại một lần nữa trở thành nguồn cảm hứng, Atlas Cup được thiết kế để khai phá những tiềm năng phi thường của vũ trụ và mang trải nghiệm đó đến với khán giả trên toàn thế giới."

Thể thao quỹ đạo ra đời trong bối cảnh ngành công nghiệp không gian đang chuyển đổi cấu trúc. Giống như thời kỳ sơ khai của ngành công nghiệp ô tô, sự bùng nổ nhanh chóng của nền kinh tế không gian mới đang mang lại cơ hội to lớn. Tuy nhiên, khi lĩnh vực không gian thương mại mở rộng, các nhà khai thác phải đối mặt với một hệ sinh thái nhà cung cấp rời rạc, thiếu kiểm chứng và thiếu dữ liệu hiệu suất khách quan. Atlas Cup khai thác mô hình cạnh tranh trực tiếp cho hai mục đích: vừa tạo ra loại hình giải trí hấp dẫn, vừa là công cụ để xây dựng bộ dữ liệu chưa từng có về hiệu suất của tàu vũ trụ và linh kiện.

Ngành truyền thông thể thao toàn cầu cũng đang trải qua quá trình chuyển đổi nhanh chóng của riêng mình. Các phương thức tương tác thế hệ mới và xu hướng cắt bỏ truyền hình cáp đang gây áp lực lên các mô hình truyền thống, trong khi nhu cầu về nội dung cao cấp vẫn không ngừng tăng cao. Atlas Cup sở hữu vị thế độc đáo để dẫn đầu trong môi trường mới này bởi vì đua tàu trên quỹ đạo đáp ứng đồng thời cả hai xu hướng: tôn vinh những đơn vị dẫn đầu nền kinh tế hàng không mới, đồng thời tạo ra nội dung thể thao ngoạn mục chưa từng có, được thiết kế riêng cho mạng xã hội, thiết bị di động và các kênh phát trực tuyến.

Được xây dựng dựa trên các công nghệ đã được kiểm chứng và vận hành theo mô hình hợp tác giúp chuyển giao các rủi ro kỹ thuật và pháp lý truyền thống ra bên ngoài, Atlas Cup thiết lập một kỷ nguyên mới cho nền thể thao toàn cầu. "Làm sao để biết hệ thống của bạn là tốt nhất?", ông Hover-Smoot nói thêm. "Hãy giành chiến thắng ngay trên quỹ đạo. Những cuộc đua tàu đối đầu trực tiếp trong không gian là điều chưa từng có tiền lệ. Nhưng khi kết hợp những hình ảnh hùng vĩ của vũ trụ với sự kỳ diệu của những vòng đua, chúng tôi sẽ tạo ra một điều thực sự đặc biệt."

Atlas Cup được thành lập vào cuối năm 2025 bởi Philip Hover-Smoot, một giám đốc điều hành kỳ cựu và là nhà đầu tư trong ngành công nghiệp không gian. Trước khi sáng lập Atlas Cup, ông từng giữ chức Giám Đốc Điều Hành của Scout Space, công ty hàng đầu cung cấp các giải pháp quang học an toàn trong không gian cho Chính Phủ Hoa Kỳ. Trước đó, ông Philip từng đảm nhiệm các vị trí điều hành cấp cao tại Spaceflight (đã được Firefly Aerospace mua lại) và Momentus (một công ty hạ tầng không gian đã niêm yết công khai). Với sự hỗ trợ của đội ngũ cố vấn trong các lĩnh vực thể thao, giải trí và không gian, Atlas Cup hiện có nhiều đối tác trong lĩnh vực truyền thông thể thao, không gian và công nghệ.

