A BC.GAME atualiza o white paper do $BC, revelando novos detalhes sobre a utilidade do token e o mecanismo de queima

BELIZE CITY, Belize, 23 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A BC.GAME lançou uma versão atualizada de seu white paper do $BC, fornecendo mais detalhes sobre o papel do $BC como token nativo da plataforma, bem como sua utilidade, integração com o BC Engine e mecanismo de queima.

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O white paper atualizado posiciona o $BC como um utility token dentro do ecossistema BC.GAME, projetado para apoiar recompensas da plataforma, atividade de staking e uma participação mais ampla dos usuários. Ele também descreve a estrutura econômica do token, incluindo uma oferta total fixa de 10 bilhões de $BC e um framework de alocação que abrange liquidity mining, airdrops para a comunidade, LDP, advisors e marketing.

O novo white paper do $BC não apenas apresenta os planos da BC.GAME para novos recursos e casos de uso em torno de seu token nativo de plataforma, como também descreve o mecanismo de queima ligado à atividade de staking no BC Engine. Quando os usuários fazem stake de $BC no BC Engine e fazem unstake dessa porção antes de ela permanecer em staking por sete dias, 1% do valor retirado é direcionado para o processo de queima.

O $BC é um utility token que desempenha um papel importante no ecossistema BC.GAME. Os usuários podem utilizar $BC para participar de uma série de funcionalidades da plataforma, incluindo casos de uso relacionados a jogos, staking, recompensas da plataforma, trading, acesso exclusivo e contribuições à comunidade. O $BC foi lançado com a ideia de que um token de plataforma não deve existir separadamente do produto, mas sim estar ligado à atividade real da plataforma, à participação dos usuários e a mecanismos de recompensa de longo prazo.

KK, CEO da BC.GAME, afirmou:

"O $BC foi criado para fazer parte da experiência BC.GAME, e não para ser algo separado dela. O white paper atualizado oferece aos usuários uma visão mais clara de como a utilidade dos tokens, os mecanismos de recompensa, o comportamento de staking e a gestão da oferta estão interligados por meio do BC Engine e das atividades mais gerais da plataforma. À medida que o ecossistema BC.GAME continua a se desenvolver, o $BC continuará sendo um elemento importante no modo como estruturamos a participação dos usuários e as recompensas de longo prazo da plataforma.

De acordo com dados do CoinGecko, o $BC atingiu uma alta histórica de US$ 0,01196 em 14 de abril de 2026. À medida que o BC Engine é implementado e os casos de uso do $BC em recompensas da plataforma, staking, experiências de jogo, acesso exclusivo e participação da comunidade continuam a se expandir, o $BC está se tornando uma parte cada vez mais observada do ecossistema BC.GAME.

Sobre a BC.GAME

BC.GAME é uma plataforma de entretenimento online que aceita criptomoedas e oferece jogos de cassino, apostas esportivas e experiências de jogo baseadas em ativos digitais. Desde o seu lançamento em 2017, a BC.GAME vem desenvolvendo uma plataforma nativa de criptomoedas com uma ampla variedade de jogos, suporte a ativos digitais e recursos de recompensas voltados para os jogadores.

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FONTE BC.GAME