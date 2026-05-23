BC.GAME werkt het $BC-whitepaper bij en onthult nieuwe details over het nut van de token en het burnmechanisme

BELIZE CITY, Belize, 23 mei 2026 /PRNewswire/ -- BC.GAME heeft een bijgewerkte versie van het $BC-whitepaper uitgebracht, met meer details over de rol van $BC als eigen token van het platform, evenals over het nut ervan, de integratie met de BC Engine en het burnmechanisme.

In het bijgewerkte whitepaper wordt $BC gepositioneerd als een utilitytoken binnen het BC.GAME-ecosysteem, ontworpen ter ondersteuning van platformbeloningen, stakingactiviteiten en bredere gebruikersparticipatie. Bovendien wordt de economische structuur van de token toegelicht, waaronder een vaste totale voorraad van tien miljard $BC en een allocatiekader voor liquiditeitsmining, community-airdrops, LDP, adviseurs en marketing.

Het nieuwste $BC-whitepaper introduceert niet alleen de plannen van BC.GAME voor nieuwe functies en toepassingen rond zijn eigen platformtoken, maar beschrijft ook het burnmechanisme dat gekoppeld is aan stakingactiviteiten binnen de BC Engine. Wanneer spelers $BC staken in de BC Engine en die tokens binnen zeven dagen weer terughalen, wordt één percent van het opgenomen bedrag doorgestuurd naar het burnproces.

$BC is een utilitytoken dat een belangrijke rol speelt binnen het ecosysteem van BC.GAME. Spelers kunnen $BC gebruiken om deel te nemen aan uiteenlopende platformfuncties, waaronder gaminggerelateerde toepassingen, staking, platformbeloningen, trading, exclusieve toegang en communitybijdragen. $BC werd geïntroduceerd vanuit het idee dat een platformtoken niet los van het product mag bestaan, maar gekoppeld moet zijn aan echte platformactiviteit, gebruikersparticipatie en beloningen op lange termijn.

KK, CEO van BC.GAME, verklaarde:

"$BC is ontworpen als onderdeel van de BC.GAME-ervaring, niet als iets wat daarvan losstaat. Het bijgewerkte whitepaper geeft spelers een duidelijker beeld van hoe het nut van de token, beloningsmechanismen, stakinggedrag en aanbodbeheer met elkaar verbonden zijn via de BC Engine en bredere platformactiviteiten. Naarmate het ecosysteem van BC.GAME zich verder ontwikkelt, zal $BC een belangrijk onderdeel blijven van de manier waarop we gebruikersparticipatie en platformbeloningen op lange termijn vormgeven."

Volgens gegevens van CoinGecko bereikte $BC op 14 april 2026 een recordhoogte van 0,01196 dollar. Naarmate de BC Engine verder wordt uitgerold en de toepassingen van $BC binnen platformbeloningen, staking, gamingervaringen, exclusieve toegang en communityparticipatie blijven uitbreiden, krijgt $BC steeds meer aandacht binnen het ecosysteem van BC.GAME.

Over BC.GAME

BC.GAME is een cryptovriendelijk online entertainmentplatform dat casinospellen, sportweddenschappen en gamingervaringen op basis van digitale activa aanbiedt. Sinds de lancering in 2017 is BC.GAME blijven bouwen aan een cryptoplatform met een breed aanbod aan spellen, ondersteuning voor digitale activa en op spelers gerichte beloningsfuncties.

