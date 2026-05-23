BC.GAME aggiorna il white paper sul $BC, rivelando nuovi dettagli sull'utilità del token e sul meccanismo di burn

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BC.GAME

May 23, 2026, 12:02 ET

BELIZE CITY, Belize, 23 maggio 2026 /PRNewswire/ -- BC.GAME ha pubblicato una versione aggiornata del proprio white paper sul $BC, fornendo ulteriori dettagli sul ruolo del $BC come token nativo della piattaforma, nonché sulla sua utilità, sull'integrazione con BC Engine e sul meccanismo di burn.

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Il white paper aggiornato posiziona il $BC come token di utilità all'interno dell'ecosistema BC.GAME, progettato per supportare i premi della piattaforma, l'attività di staking e una più ampia partecipazione degli utenti. Descrive inoltre la struttura economica del token, compreso un supply totale fisso di 10 miliardi di $BC e un quadro di allocazione che copre il liquidity mining, gli airdrop della comunità, l'LDP, i consulenti e il marketing.

Il nuovo white paper sul $BC non introduce solo i piani di BC.GAME in merito a nuove funzionalità e a casi d'uso relativi al proprio token nativo della piattaforma, ma descrive anche il meccanismo di burn collegato all'attività di staking su BC Engine. Quando i giocatori effettuano lo staking del $BC su BC Engine e sbloccano quella porzione prima che siano trascorsi sette giorni dallo staking, l'1% dell'importo sbloccato verrà destinato al processo di burn.

Il $BC è un token di utilità che svolge un ruolo importante all'interno dell'ecosistema BC.GAME. I giocatori possono utilizzare il $BC per partecipare a una serie di funzionalità della piattaforma, tra cui casi d'uso legati al gioco, staking, ricompense, trading, accesso esclusivo e contributi alla comunità. Il $BC è stato introdotto con l'idea che un token di piattaforma non debba esistere separatamente dal prodotto, ma debba essere collegato all'attività reale della piattaforma, alla partecipazione degli utenti e a meccanismi di ricompensa a lungo termine.

KK, CEO di BC.GAME, ha dichiarato:

"Il $BC è progettato per essere parte integrante dell'esperienza BC.GAME, non separato da questa. Il white paper aggiornato offre ai giocatori una visione più chiara di come l'utilità del token, i meccanismi di ricompensa, il comportamento di staking e la gestione dell'offerta siano collegati attraverso BC Engine e l'attività più ampia della piattaforma. Man mano che l'ecosistema BC.GAME continuerà a svilupparsi, il $BC rimarrà una parte importante del modo in cui strutturiamo la partecipazione degli utenti e le ricompense a lungo termine della piattaforma".

Secondo i dati di CoinGecko, il 14 aprile 2026 il $BC ha raggiunto il massimo storico di 0,01196 dollari USA. Con il lancio di BC Engine e l'espansione continua dei casi d'uso del $BC in ambiti quali le ricompense della piattaforma, lo staking, le esperienze di gioco, l'accesso esclusivo e la partecipazione alla community, il $BC sta diventando una componente sempre più seguita dell'ecosistema BC.GAME.

Informazioni su BC.GAME

BC.GAME è una piattaforma di intrattenimento online crypto-friendly che offre giochi da casinò, scommesse sportive ed esperienze di gioco basate su asset digitali. Dal suo lancio nel 2017, BC.GAME ha continuato a sviluppare una piattaforma nativa per le criptovalute con un'ampia gamma di giochi, supporto per le risorse digitali e funzionalità di ricompensa incentrate sui giocatori.

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