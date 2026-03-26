A BitMine Immersion Technologies (BMNR) anuncia o lançamento da MAVAN (Made In America VAlidator Network), a solução proprietária de staking da empresa

A MAVAN será a maior provedora de serviços de staking Ethereum do mundo e fornecerá serviços de staking para outras blockchains de proof-of-stake e serviços de infraestrutura blockchain

A BitMine tem 3.142.643 ETH staking, representando US$ 6,8 bilhões a US$ 2.148 por ETH

A BitMine continua apoiada por um grupo de investidores institucionais de destaque, incluindo Cathie Wood, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e o investidor pessoal Thomas "Tom" Lee, para apoiar a meta da BitMine de adquirir 5% do ETH

NORWALK, Connecticut, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies, Inc. ("BitMine" ou a "Empresa"), uma empresa de Bitcoin e Ethereum Network com foco na acumulação de criptomoedas para investimento de longo prazo, anunciou hoje o lançamento oficial da MAVAN (Made in America VAlidator Network), sua plataforma proprietária de staking Ethereum de nível institucional.

A MAVAN foi projetada para servir como o principal destino de staking Ethereum para instituições, com foco em segurança, desempenho e resiliência. A plataforma combina infraestrutura baseada nos EUA para instituições que necessitam de validação doméstica com uma arquitetura flexível e distribuída globalmente para apoiar clientes em todo o mundo. Originalmente desenvolvida para suportar o próprio tesouro Ethereum da BitMine, a MAVAN pretende expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros de ecossistema que buscam infraestrutura de staking de primeira linha.

"A MAVAN representa um passo fundamental em nossa visão de construir uma das principais plataformas de staking e infraestrutura on-chain do mundo", disse Tom Lee, presidente da BitMine. "Como a BitMine é a maior proprietária de Ethereum no mundo, logo após o lançamento, a MAVAN será a maior plataforma de staking de Ethereum do mundo. Planejamos expandir para redes de prova de participação adicionais e infraestrutura crítica de blockchain ao longo do tempo, e até 2026, ampliaremos nossos esforços em áreas como cofres on-chain, desenvolvimento de clientes pós-quântico e mais."

Até as 17h (horário do leste dos EUA) de 24 de março de 2026, o total de ETH em staking na BitMine era de 3.142.643 (US$ 6,8 bilhões a US$ 2.148 por ETH via Coinbase). A BitMine apostou mais ETH do que outras entidades no mundo. Quando o ETH da BitMine for totalmente staking pela MAVAN nas próximas semanas, as recompensas do staking do ETH serão de quase 300 milhões de dólares anuais (usando 2,83% do rendimento BMNR em 7 dias).

Na última semana, a BitMine apostou 101.776 ETH (US$ 219 milhões) na MAVAN e pretende continuar aumentando a escala nas próximas semanas, com o objetivo de apostar quase todo o ETH não apostado restante da BitMine.

Para instituições interessadas em fazer staking de Ethereum em infraestrutura de primeira linha ou custodiantes, corretoras e outros parceiros interessados em oferecer staking MAVAN ETH para seus clientes, entre em contato com [email protected].

A mensagem do Presidente pode ser acessada aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, inscreva-se aqui: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a BitMine

BitMine (NYSE AMERICAN: BMNR) é uma empresa de mineração de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está utilizando seu capital excedente para ser a principal empresa de Ethereum Treasury do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A empresa lançou recentemente a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada ao staking.

Para mais informações, siga-nos no X:

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Declarações prospectivas

Este comunicado contém informações classificadas como "declarações prospectivas". Afirmações neste material que não se referem estritamente a fatos históricos devem ser entendidas como projeções ou expectativas sobre o futuro, e, portanto, envolvem riscos e incertezas. Este documento contém especificamente declarações prospectivas sobre o lançamento e o crescimento esperado da MAVAN, incluindo sua posição prevista como a maior plataforma de staking Ethereum do mundo; os planos da empresa para expandir o MAVAN por redes adicionais de prova de participação e infraestrutura blockchain; expectativas sobre recompensas e rendimentos de staking de ETH; a linha do tempo para estacar o ETH não estacado restante de BitMine; os objetivos da empresa em relação à aquisição e staking de ETH, o valor de longo prazo do Ethereum; e o crescimento contínuo e avanço da estratégia de tesouraria Ethereum da Empresa e os benefícios aplicáveis para a Companhia. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar vários fatores, incluindo a capacidade da BitMine de operar e escalar com sucesso o MAVAN; a capacidade da BitMine de atrair clientes institucionais e parceiros para a plataforma MAVAN; o cenário competitivo para serviços de staking Ethereum; A capacidade da BitMine de acompanhar novas tecnologias e necessidades do mercado em mudança; A capacidade da BitMine de financiar seus negócios atuais, operações de tesouraria do Ethereum e negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da BitMine; e o valor futuro do Bitcoin e Ethereum. Os efetivos resultados e desempenhos futuros podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos e relatórios enviados pela BitMine à SEC estão disponíveis em www.sec.gov. A BitMine não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações para revisões ou alterações após a data deste lançamento, exceto quando exigido por lei.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2905041/Bitmine_Logo.jpg

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.