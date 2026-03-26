Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt de lancering aan van MAVAN (Made In America VAlidator Network), de eigen stakingoplossing van het bedrijf

MAVAN zal wereldwijd de grootste aanbieder van stakingdiensten voor Ethereum worden en zal daarnaast stakingdiensten leveren voor andere proof-of-stake-blockchains en infrastructuurdiensten voor blockchains.

Bitmine beschikt over 3.142.643 gestakete ETH, goed voor 6,8 miljard dollar bij een prijs van 2.148 dollar per ETH.

Bitmine wordt ondersteund door een vooraanstaande groep institutionele investeerders, waaronder Cathie Wood van ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital en persoonlijke investeerder Thomas 'Tom' Lee ter ondersteuning van Bitmine's doel om 5% van alle ETH te verwerven.

NORWALK, Connecticut, 26 maart 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ('Bitmine' of het 'bedrijf'), een Bitcoin- en Ethereum-netwerkbedrijf met een focus op de opbouw van crypto voor langetermijninvesteringen, heeft vandaag de officiële lancering aangekondigd van MAVAN (Made in America VAlidator Network), zijn eigen institutionele Ethereum-stakingplatform.

MAVAN is ontworpen als de toonaangevende bestemming voor Ethereum-staking voor institutionele partijen, met een sterke focus op veiligheid, prestaties en veerkracht. Het platform combineert in de Verenigde Staten gevestigde infrastructuur voor instellingen die binnenlandse validatie vereisen met een flexibele, wereldwijd gedistribueerde architectuur om klanten wereldwijd te ondersteunen. MAVAN werd oorspronkelijk ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmine's eigen Ethereum-portefeuille en zal worden uitgebreid om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur.

"MAVAN vormt een cruciale stap in onze ambitie om wereldwijd een van de toonaangevende staking- en on-chain-infrastructuurplatforms te bouwen", aldus Tom Lee, voorzitter van Bitmine. "Omdat Bitmine de grootste eigenaar van Ethereum ter wereld is, zal MAVAN kort na de lancering het grootste Ethereum-stakingplatform ter wereld zijn. We zijn van plan om in de loop der tijd uit te breiden naar aanvullende proof-of-stake-netwerken en kritieke blockchaininfrastructuur, en in de loop van 2026 zullen we onze inspanningen opschalen in domeinen zoals on-chain vaults, de ontwikkeling van post-quantum clients en meer."

Op 24 maart 2026 om 17:00 uur ET bedraagt het totale aantal door Bitmine gestakete ETH 3.142.643 (6,8 miljard dollar bij een prijs van 2.148 dollar per ETH via Coinbase). Bitmine heeft meer ETH gestaket dan eender welke andere entiteit ter wereld ook. Wanneer Bitmine's ETH in de komende weken volledig via MAVAN wordt gestaket, zullen de stakingbeloningen naar verwachting oplopen tot bijna 300 miljoen dollar per jaar (op basis van een 7-daags BMNR-rendement van 2,83%).

In de afgelopen week heeft Bitmine 101.776 ETH (219 miljoen dollar) via MAVAN gestaket en het is van plan om de schaal de komende weken verder te vergroten, met als doel vrijwel alle resterende niet-gestakete ETH van Bitmine te staken.

Instellingen die geïnteresseerd zijn in het staken van Ethereum via toonaangevende infrastructuur, evenals custodians, beurzen en andere partners die MAVAN ETH-staking aan hun klanten willen aanbieden, kunnen contact opnemen via [email protected].

Over Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. Het bedrijf zet zijn overtollige kapitaal in om het toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf ter wereld te worden, waarbij het een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Geleid door zijn filosofie van "de alchemie van 5%," zet het bedrijf zich in voor ETH als zijn belangrijkste reserveactief, waarbij het gebruikmaakt van native activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en gedecentraliseerde financieringsmechanismen. Het bedrijf heeft onlangs MAVAN (Made-in America VAlidator Network) gelanceerd, een speciaal ontwikkelde stakinginfrastructuur.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' vormen. Verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden omvatten. Dit document bevat in het bijzonder toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de lancering en de verwachte groei van MAVAN, waaronder de beoogde positie als grootste Ethereum-stakingplatform wereldwijd; de plannen van het bedrijf om MAVAN uit te breiden naar aanvullende proof-of-stake-netwerken en blockchaininfrastructuur; verwachtingen met betrekking tot ETH-stakingbeloningen en -rendementen; de tijdlijn voor het staken van Bitmine's resterende niet-gestakete ETH; de doelstellingen van het bedrijf inzake de verwerving en staking van ETH en de langetermijnwaarde van Ethereum; en de verdere groei en ontwikkeling van de Ethereum-treasurystrategie van het bedrijf en de daarmee samenhangende voordelen voor het bedrijf. Bij de beoordeling van deze toekomstgerichte verklaringen dient u verschillende factoren in overweging te nemen, waaronder het vermogen van Bitmine om MAVAN succesvol te exploiteren en op te schalen; het vermogen van Bitmine om institutionele klanten en partners aan te trekken voor het MAVAN-platform; het concurrentielandschap voor Ethereum-stakingdiensten; het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en veranderende markteisen; het vermogen van Bitmine om haar huidige bedrijfsactiviteiten, Ethereum-treasuryactiviteiten en voorgenomen toekomstige activiteiten te financieren; de concurrentieomgeving waarin Bitmine actief is; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De werkelijke toekomstige prestatie-uitkomsten en -resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die worden uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van Bitmine vallen, waaronder de voorwaarden die zijn uiteengezet in het gedeelte 'Risicofactoren' van Bitmine's Formulier 10-K dat op 21 november 2025 bij de SEC is ingediend, evenals alle andere SEC-documenten, zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van Bitmine's dossiers bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bitmine verbindt zich er niet toe deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze publicatie, tenzij wettelijk vereist.

