Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Peluncuran MAVAN (Made In America VAlidator Network), Solusi Staking Miliknya

NORWALK, Conn., 26 Maret 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc ("Bitmine" atau "Perusahaan") adalah perusahaan Bitcoin dan Ethereum Network yang berfokus pada akumulasi kripto untuk investasi jangka panjang. Hari ini Bitmine mengumumkan peluncuran resmi MAVAN (Made in America VAlidator Network), yaitu platform staking Ethereum kelas institusional miliknya.

MAVAN dirancang untuk menjadi tujuan utama staking Ethereum bagi institusi, dengan berfokus pada keamanan, kinerja, dan ketahanan. Platform ini menggabungkan infrastruktur asal Amerika Serikat untuk institusi yang membutuhkan validasi domestik dengan arsitektur yang fleksibel dan terdistribusi secara global guna mendukung klien di seluruh dunia. Awalnya dikembangkan untuk mendukung treasury Ethereum milik Bitmine, MAVAN akan diperluas untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya.

"MAVAN merupakan langkah penting dalam visi kami untuk membangun salah satu platform infrastruktur staking dan on-chain terkemuka di dunia," kata Tom Lee, Chairman Bitmine. "Karena Bitmine adalah pemilik Ethereum terbesar di dunia, MAVAN akan menjadi platform staking Ethereum terbesar di dunia segera setelah diluncurkan. Kami berencana memperluas jaringan proof-of-stake tambahan dan infrastruktur blockchain yang penting setelah beberapa waktu. Hingga tahun 2026, kami akan mengembangkan upaya di berbagai bidang seperti brankas on-chain, pengembangan klien pasca kuantum, dan banyak lagi."

Tanggal 24 Maret 2026 jam 17.00 ET, total saham ETH Bitmine mencapai 3.142.643 ($6,8 miliar dengan harga $2.148 per ETH melalui Coinbase). "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. Setelah ETH Bitmine sepenuhnya di-staking oleh MAVAN dalam beberapa minggu mendatang, imbalan staking ETH akan mencapai hampir $300 juta per tahun (menggunakan yield BMNR 7 hari sebesar 2,83%).

Dalam seminggu terakhir, Bitmine melakukan staking 101.776 ETH ($219 juta) melalui MAVAN dan akan terus meningkatkannya dalam beberapa minggu mendatang untuk melakukan staking hampir seluruh sisa ETH Bitmine yang belum distaking.

Untuk institusi yang berminat melakukan staking Ethereum di infrastruktur terbaik di kelasnya atau kustodian, bursa, dan mitra lain yang ingin menawarkan staking MAVAN ETH kepada pelanggan mereka, hubungi [email protected].

Chairman's Message:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Presentasi Laba Tahun Fiskal Penuh 2025 dan presentasi perusahaan terdapat di: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Untuk informasi lebih lanjut, harap mendaftar di: https://Bitminetech.io/contact-us/

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di AS. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Belum lama ini Bitmine meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), yakni infrastruktur staking khusus.

Untuk rincian lain, ikuti di X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai peluncuran MAVAN dan pertumbuhan yang diharapkan darinya, termasuk antisipasi posisinya sebagai platform staking Ethereum terbesar di dunia; rencana Perusahaan untuk memperluas MAVAN ke seluruh jaringan proof-of-stake dan infrastruktur blockchain tambahan; perkiraan imbalan dan yield staking ETH; jadwal melakukan staking sisa ETH Bitmine yang belum distaking; tujuan Perusahaan mengenai akuisisi dan staking ETH, nilai jangka panjang Ethereum; pertumbuhan dan kemajuan berkelanjutan dari strategi treasury Ethereum Bitmine dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan. Dalam mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan Bitmine untuk berhasil mengoperasikan dan meningkatkan MAVAN; kemampuan Bitmine untuk menarik klien dan mitra institusi ke platform MAVAN; lanskap persaingan untuk layanan staking Ethereum; kemampuan Bitmine untuk mengikuti perkembangan teknologi baru dan perubahan kebutuhan pasar; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, pengoperasian treasury Ethereum dan bisnis masa depan yang diusulkan; lingkungan persaingan bisnis Bitmine; nilai Bitcoin dan Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2905041/Bitmine_Logo.jpg

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.