Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia el lanzamiento de MAVAN (Made In America VAlidator Network), la solución de staking exclusiva de la empresa

MAVAN será el mayor proveedor de servicios de staking de Ethereum a nivel mundial y ofrecerá estos servicios para otras cadenas de pruebas de participación, y otros servicios de infraestructura de cadenas de bloque

Bitmine posee 3,142,643 de ETH en staking, lo que representa 6.800 millones de dólares a un precio de 2.148 dólares por ETH

Bitmine mantiene el respaldo de un grupo de inversionistas institucionales de primer nivel, entre los que se encuentran Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversionista personal Thomas "Tom" Lee, con el fin de apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH

NORWALK, Connecticut, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "empresa"), una empresa de las redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció hoy el lanzamiento oficial de MAVAN (Made in America VAlidator Network), su plataforma exclusiva de staking de Ethereum de nivel institucional.

MAVAN está diseñada para servir como el destino de staking de Ethereum de primer nivel para las instituciones, y se centrará en la seguridad, el rendimiento y la resiliencia. La plataforma combina infraestructura radicada en EE. UU. para instituciones que requieren una validación nacional y cuenta con una arquitectura flexible y de distribución internacional para apoyar a los clientes de todo el mundo. Desarrollada originalmente para apoyar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN prevé expandirse para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y colaboradores del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking.

"MAVAN representa un paso vital en nuestra visión de desarrollar una de las principales plataformas de infraestructura de staking y de cadena a nivel mundial", expresó Tom Lee, presidente de Bitmine. "Debido a que Bitmine es el mayor propietario de Ethereum del mundo, poco después de su lanzamiento, MAVAN se convertirá en la mayor plataforma de staking de Ethereum del mundo. Planeamos expandirnos con el tiempo hacia otras redes de prueba de participación e infraestructuras vitales de cadenas de bloque, y durante 2026 aumentaremos nuestros esfuerzos en áreas tales como bóvedas en cadena, desarrollo postcuántico para clientes y mucho más".

Hasta las 5:00 p. m., hora del Este, del 24 de marzo de 2026, el total de staking de ETH de Bitmine ascendía a 3,142,643 (6.800 millones de dólares a un precio de 2.148 dólares por ETH a través de Coinbase). Bitmine ha puesto en staking más ETH que otras entidades en el mundo. Cuando el ETH de Bitmine esté plenamente invertido en staking por MAVAN en las próximas semanas, las recompensas por staking en ETH serán de alrededor de 300 millones anualmente (con un rendimiento de BMNR del 2,83 % a 7 días).

La semana pasada, Bitmine puso en staking 101,776 de ETH (219 millones de dólares) para MAVAN y se propone continuar aumentando esta cifra durante las próximas semanas con el objetivo de poner en staking casi todo el ETH de Bitmine que queda sin participar.

Las instituciones interesadas en poner Ethereum en staking en la mejor infraestructura, o los custodios, bolsas y otros colaboradores interesados en ofrecer ETH en staking en MAVAN a sus clientes, pueden escribir a [email protected].

Puede leer el mensaje del presidente aquí:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Puede encontrar la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de Tesorería de Ethereum del mundo a través de una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes en el mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. La empresa lanzó recientemente MAVAN (Made-in America VAlidator Network), infraestructura dedicada al staking.

Para obtener más detalles, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas relacionadas con el lanzamiento y el desarrollo previsto de MAVAN, incluyendo su posición anticipada como la mayor plataforma de staking a nivel mundial; los planes de la empresa para expandir MAVAN hacia otras redes de prueba de participación (proof-of-stake) e infraestructuras de cadenas de bloque; expectativas respecto de las recompensas y rendimientos de staking de ETH; el plazo para poner en staking el ETH de Bitmine que queda sin participar; los objetivos de la empresa en relación con la adquisición y staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum; y el crecimiento y avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa, así como los beneficios aplicables a la entidad. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre ellos, la capacidad de Bitmine de operar y ampliar exitosamente MAVAN; la capacidad de Bitmine de atraer clientes y colaboradores institucionales hacia la plataforma de MAVAN; el panorama competitivo para los servicios de staking de Ethereum; la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones debido a modificaciones o cambios posteriores a la fecha de esta publicación, excepto según lo exija la ley.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2905041/Bitmine_Logo.jpg

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.