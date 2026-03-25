Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce le lancement de MAVAN (Made In America VAlidator Network), la solution de jalonnement propriétaire de la société

MAVAN sera le plus grand fournisseur de services de jalonnement d'Ethereum au niveau mondial et fournira des services de jalonnement pour d'autres chaînes de preuve d'enjeu ainsi que des services d'infrastructure de chaîne de blocs.

Bitmine compte 3 142 643 ETH jalonnés, ce qui représente 6,8 milliards de dollars à 2 148 dollars l'ETH

Bitmine continue de recevoir le soutien d'un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan, dont Cathie Wood d'ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital et l'investisseur privé Thomas « Tom » Lee, pour atteindre l'objectif de Bitmine visant à acquérir 5% du nombre total d'ETH

NORWALK, Connecticut, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN : BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. (« Bitmine » ou la « Société »), une société de réseau Bitcoin et Ethereum qui se concentre sur l'accumulation de crypto pour l'investissement à long terme, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de MAVAN (Made in America VAlidator Network), sa plateforme propriétaire de jalonnement d'Ethereum de niveau institutionnel.

MAVAN est conçue pour être la première destination de jalonnement d'Ethereum pour les institutions, en mettant l'accent sur la sécurité, la performance et la résilience. La plateforme combine une infrastructure basée aux États-Unis pour les institutions qui ont besoin d'une validation nationale avec une architecture flexible et distribuée à l'échelle mondiale afin de soutenir les clients dans le monde entier. Développée à l'origine pour soutenir la propre trésorerie Ethereum de Bitmine, MAVAN doit s'élargir pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de jalonnement de premier ordre.

« MAVAN représente une étape cruciale dans notre ambition de construire l'une des principales plateformes d'infrastructure de jalonnement et on-chain à l'échelle mondiale », a déclaré Tom Lee, président du conseil d'administration de Bitmine. « Bitmine étant le plus grand propriétaire d'Ethereum au monde, MAVAN sera, peu après son lancement, la plus grande plateforme de jalonnement d'Ethereum au monde. Nous prévoyons de nous étendre à d'autres réseaux de preuve d'enjeu et à des infrastructures de chaîne de blocs essentielles au fil du temps et, jusqu'en 2026, nous intensifierons nos efforts dans des domaines tels que les coffres-forts sur la chaîne, le développement de clients post-quantiques, et bien plus encore. »

À 17h00 ET le 24 mars 2026, le total des ETH jalonnés par Bitmine s'élève à 3 142 643 (6,8 milliards de dollars à 2 148 dollars par ETH via Coinbase). Bitmine a jalonné plus d'ETH que d'autres entités dans le monde. Lorsque l'ETH de Bitmine sera entièrement gérée par MAVAN dans les semaines à venir, les récompenses en ETH s'élèveront à près de 300 millions de dollars par an (sur la base d'un rendement de 2,83 % sur 7 jours pour le BMNR).

La semaine dernière, Bitmine a jalonné 101 776 ETH (219 millions de dollars) pour MAVAN et a l'intention de continuer à ajouter de l'ampleur au cours des prochaines semaines dans le but de mettre en jeu la quasi-totalité des ETH restants non mis en jeu de Bitmine.

Pour les institutions intéressées par le jalonnement d'Ethereum sur une infrastructure de premier ordre ou pour les dépositaires, les bourses et les autres partenaires intéressés par l'offre de jalonnement d'ETH MAVAN à leurs clients, veuillez contacter [email protected].

Le message du président est disponible ici :

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN : BMNR) est un mineur de bitcoins opérant aux États-Unis. La société déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5% », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. La société a récemment lancé MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de jalonnement spécialisée.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ce document contient en particulier des déclarations prospectives concernant le lancement et la croissance attendue de MAVAN, y compris sa position anticipée en tant que plus grande plateforme de jalonnement d'Ethereum au niveau mondial ; les plans de la société pour étendre MAVAN à d'autres réseaux de preuve d'enjeu et à l'infrastructure de la chaîne de blocs ; les attentes concernant les récompenses et les rendements du jalonnement de l'ETH ; le calendrier pour jalonner le reste de l'ETH non jalonné de Bitmine ; les objectifs de la société concernant l'acquisition et le jalonnement de l'ETH, la valeur à long terme de l'Ethereum ; et la croissance et l'avancement continus de la stratégie de trésorerie Ethereum de la société et les avantages applicables à la société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez considérer divers facteurs, y compris la capacité de Bitmine à exploiter avec succès et à mettre à l'échelle MAVAN ; la capacité de Bitmine à attirer des clients institutionnels et des partenaires sur la plateforme MAVAN ; le paysage concurrentiel pour les services de jalonnement Ethereum ; la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché ; la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, les opérations de trésorerie Ethereum et les activités futures proposées ; l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine ; et la valeur future de Bitcoin et d'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov. BitMine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

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