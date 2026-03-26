Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈推出其專有質押解決方案 MAVAN（美國製造驗證者網絡）

MAVAN 將會是全球最大的以太坊質押服務供應商，亦會為其他權益證明鏈及區塊鏈基建提供質押服務

Bitmine 已質押 3,142,643 枚以太幣 (ETH)，按每枚 2,148 美元計算，相當於 68 億美元

Bitmine 持續獲得頂級機構投資者支持，包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 以及個人投資者 Thomas "Tom" Lee，攜手支持 Bitmine 收購 5% 以太幣的目標

康州諾沃克2026年3月26日 /美通社/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc.（「Bitmine」或「該公司」）為一家比特幣及以太幣網絡公司，專注於累積加密資產作長線投資，今日宣佈其專有的機構級以太坊質押平台 MAVAN（美國製造驗證者網絡）正式面世。

MAVAN 矢志成為機構首選的以太坊質押平台，著重安全性、效能及穩定性。 平台兼容並蓄，既為要求美國本土驗證的機構構建在地基建，亦以靈活的全球分佈架構服務世界各地客戶。 MAVAN 原為支援 Bitmine 自身的以太坊庫藏而生，如今銳意拓展，致力服務一眾追求頂尖質押基建的機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴。

Bitmine 主席 Tom Lee 表示：「我們的願景是構建全球一大頂尖的質押與鏈上基建平台，MAVAN 正是實現此願景的關鍵一步。 Bitmine 是全球最大的以太坊持有者，因此 MAVAN 在推出後不久，便會成為全球最大的以太坊質押平台。 我們計劃逐步擴展至其他權益證明網絡及關鍵區塊鏈基建，並在 2026 年內加強在鏈上金庫、後量子客戶端開發等領域的投入。」

截至 2026 年 3 月 24 日美國東部時間下午 5 時，Bitmine 質押的以太幣總數為 3,142,643 枚（按 Coinbase 報價每枚 2,148 美元計算，相當於 68 億美元）。 Bitmine 所質押的以太幣數量，已超越全球任何其他機構。 當 Bitmine 的以太幣在未來數週內由 MAVAN 完成全部質押，以太幣質押獎勵每年將接近 3 億美元（按 2.83% 的 7 天 BMNR 收益率計算）。

過去一週，Bitmine 已向 MAVAN 質押 101,776 枚以太幣（價值 2.19 億美元），並計劃在未來數週內繼續擴大規模，目標是將 Bitmine 幾乎所有剩餘未質押的以太幣納入質押。

如有機構希望在頂級基建上質押以太坊，或託管人、交易所及其他合作夥伴有意向其客戶提供 MAVAN 以太幣質押服務，請聯絡 [email protected]。

主席致辭全文可於此查閱：

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

2025 財政年度全年業績簡報及公司簡報可於此查閱：https://Bitminetech.io/investor-relations/

如欲獲取最新資訊，請於以下網址獲取：https://Bitminetech.io/contact-us/

關於 Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正利用盈餘資本，致力成為全球頂尖的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術 (Alchemy of 5%)」指引下，該公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 該公司近來推出了專屬質押基建 MAVAN（美國製造驗證者網絡）。

如欲了解更多詳情，請於 X 平台關注：

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成「前瞻性陳述」的聲明。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 本文件明確載有前瞻性陳述，主要涉及 MAVAN 的推出與預期增長，包括其預計成為全球最大以太坊質押平台；公司計劃將 MAVAN 擴展至其他權益證明網絡及區塊鏈基建；對以太幣質押獎勵及收益率的預期；Bitmine 將剩餘未質押以太幣納入質押的時間表；公司收購及質押以太幣的目標、以太坊的長期價值；以及公司以太坊儲備策略的持續發展和進步，以及其為公司帶來的相關效益。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素，包括 Bitmine 能否成功營運及擴展 MAVAN；Bitmine 能否為 MAVAN 平台吸引機構客戶及合作夥伴；以太坊質押服務的競爭情況；Bitmine 能否跟上新技術及不斷變化的市場需求；Bitmine 能否為其現有業務、以太坊庫藏營運及擬議的未來業務提供資金；Bitmine 業務所處的競爭環境；以及比特幣與以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 Form 10-K 中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他 SEC 文件。 Bitmine 向 SEC 提交的文件副本，可於 SEC 的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.