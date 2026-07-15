A Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas participações em ETH atingiram 5,77 milhões de tokens, com um total de ativos em criptomoedas e caixa de US$ 11,3 bilhões

Em 12 de julho de 2026, às 17h00 (ET), os ativos em criptomoedas da Companhia eram compostos por 5.770.038 ETH, considerando o valor de US$ 1.820 por ETH (segundo a Coinbase, NASDAQ: COIN), 206 Bitcoins (BTC), uma participação de US$ 180 milhões na Beast Industries, uma participação de US$ 69 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e um total de US$ 482 milhões em caixa e títulos negociáveis. As ações de ETH da Bitmine representam 4,8% da oferta total de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

"Uma das maiores histórias de sucesso do mercado de criptomoedas em 2026 é o extraordinário sucesso da Robinhood Chain L2 mainnet, lançada em 1º de julho e construída sobre a Arbitrum. Os volumes negociados já ultrapassaram US$ 1 bilhão, e a Robinhood Chain agora registra um volume de negociação superior ao de qualquer outra bolsa descentralizada (DEX), demonstrando a excepcional utilidade e aderência ao mercado do Ethereum, que é a blockchain subjacente", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente do Conselho da Bitmine.

"A Robinhood Chain utiliza o ETH como token nativo de gás. E as taxas de transação são denominadas em ETH, enquanto a finalidade das transações é liquidada na rede Ethereum. Os 27 milhões de usuários da Robinhood estão pagando taxas de transação de criptomoedas denominadas em ETH. Em outras palavras, os usuários comuns estão começando a enxergar o ETH como dinheiro", afirmou Lee.

Em 26 de junho, a Bitmine foi incluída no índice de grandes empresas Russell 1000, em conjunto com a reconstituição anual desse índice. O Investment Company Institute, ou ICI, estima que os fundos de investimento passivos e os ETFs representam, em geral, entre 18% e 20% das ações de uma empresa.

"Espera-se que a inclusão no índice Russell 1000 traga centenas e, possivelmente, milhares de novos investidores institucionais como acionistas da Bitmine", continuou Lee.

Em 10 de junho, a Bitmine encerrou sua oferta (a "oferta") registrada nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), de 3.500.000 ações preferenciais perpétuas da Série A com juros de 9,50% (as "Ações Preferenciais da Série A"), a um preço de oferta pública de US$ 80,00 por ação.

A Empresa obteve receitas líquidas da oferta de aproximadamente US$ 273,8 milhões, após a dedução dos descontos e comissões de subscrição e das despesas estimadas da Empresa com a oferta. A Série A de Ações Preferenciais da Bitmine está sendo negociada na NYSE sob o símbolo BMNP. O pagamento dos dividendos da BMNP deverá ser feito semanalmente, sujeito aos termos do Certificado de Designações aplicável.

Em 11 de maio de 2026, a Bitmine publicou a mais recente Mensagem do Presidente (link aqui) referente a maio de 2026.

"Na última semana, adquirimos 27.801 ETH, aumentando nosso ritmo de aquisição em relação à semana anterior. Continuamos mantendo um ritmo constante de acumulação ao longo de 2026. Acreditamos que estamos nos estágios iniciais da primavera das criptomoedas. Esperamos que a Bitmine alcance a 'alquimia dos 5%' em algum momento de 2026", afirmou Lee.

No início de 2026, a Bitmine lançou a MAVAN (Made in American VAlidator Network), a plataforma de staking de nível institucional. Embora a MAVAN tenha sido inicialmente desenvolvida para dar suporte ao próprio fundo de Ethereum da BitMine, ela pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado. Parte do ETH da Bitmine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 12 de julho de 2026, o total de ETH em staking da Bitmine era de 4.917.189 (US$ 9,0 bilhões, considerando o valor de US$ 1.820 por ETH). "A Bitmine tem mais ETH em staking do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando todo o ETH da Bitmine estiver em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa projetada pelo staking de ETH será de US$ 284 milhões em termos anualizados (utilizando um rendimento BMNR de 2,70% em 7 dias)", afirmou Lee.

"As receitas anualizadas provenientes de staking agora estão projetadas em US$ 242 milhões. E esses 4,9 milhões de ETH representam 85% dos 5,77 milhões de ETH detidos pela Bitmine. As próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 2,70% em um período de sete dias (em termos anualizados)", continuou Lee.

Os ativos em criptomoedas da Bitmine ocupam a posição de tesouraria nº 1 em Ethereum e nº 2 em tesouraria global, atrás apenas da Strategy Inc., que, segundo informações divulgadas, possui 843.775 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 54 bilhões. A Bitmine continua sendo a maior tesouraria de ETH do mundo.

A Bitmine é uma das ações mais negociadas dos Estados Unidos. De acordo com dados da Fundstrat, as ações registraram um volume financeiro médio diário de US$ 475 milhões (média de cinco dias, até 10 de julho de 2026), ocupando a 215ª posição nos Estados Unidos, atrás da Southern Company (214ª posição) e à frente da Equinix Inc. (216ª posição), entre 5.704 ações listadas nas bolsas norte-americanas (statista.com e pesquisa da Fundstrat).

A administração da Bitmine acredita que a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") serão tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a decisão dos Estados Unidos, em 15 de agosto de 1971, de pôr fim ao Sistema de Bretton Woods e desvinculando o dólar americano do padrão-ouro há 54 anos. Esse evento de 1971 foi o catalisador da modernização de Wall Street, dando origem aos icônicos gigantes financeiros e à infraestrutura financeira e de pagamentos existente atualmente. Esses investimentos demonstraram ser melhores do que o ouro.

A mensagem do Presidente pode ser acessada aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para manter-se informado, cadastre-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está alocando seu capital excedente para se tornar a principal empresa de tesouraria em Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado de capitais. Guiada por sua filosofia da "Alquimia dos 5%", a Companhia está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouraria, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Para mais detalhes, siga no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas" no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. As declarações contidas neste comunicado à imprensa que não sejam estritamente históricas constituem declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "espera", "projeta", "projetado", "pretende", "acredita", "antecipa", "estima" e expressões semelhantes. Este documento contém especificamente declarações prospectivas relacionadas a: (i) os objetivos da Companhia quanto à aquisição de ETH, incluindo a iniciativa "Alquimia dos 5%" e a expectativa de que a Bitmine alcance essa meta em algum momento de 2026; (ii) as crenças e expectativas da Companhia em relação ao mercado de criptomoedas, incluindo a convicção de que a Companhia está nos estágios iniciais de uma "primavera das criptomoedas" e de que a Bitmine manterá um ritmo constante de acumulação de ETH ao longo de 2026; (iii) declarações sobre o sucesso e o impacto da Robinhood Chain L2 mainnet, incluindo a afirmação de que a Robinhood Chain possui maior volume de negociação do que qualquer outra bolsa descentralizada, a expectativa de que os 27 milhões de usuários da Robinhood estejam pagando taxas de transação de criptomoedas denominadas em ETH e a declaração da administração de que os usuários comuns estão começando a enxergar o ETH como dinheiro; (iv) a expectativa de que a inclusão da Companhia no Russell 1000 acrescente centenas e possivelmente milhares de investidores institucionais adicionais como acionistas da Bitmine, incluindo expectativas relacionadas à participação de fundos de investimento passivos; (v) as expectativas em relação às Ações Preferenciais Perpétuas Série A da Companhia, incluindo que os dividendos da BMNP estão programados para serem pagos semanalmente; (vi) a estratégia de acumulação de ativos digitais e as operações de staking da Companhia, incluindo recompensas anuais projetadas de aproximadamente US$ 284 milhões com staking de ETH (quando todo o ETH da Bitmine estiver em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking) e receitas anuais projetadas atuais de aproximadamente US$ 242 milhões provenientes de staking; (vii) a expansão planejada pela MAVAN para atender investidores institucionais, custodiante(s) e parceiros do ecossistema que buscam infraestrutura de staking de alto nível; (viii) a convicção da administração de que o GENIUS Act e o projeto SEC Project Crypto são tão transformadores para os serviços financeiros quanto a decisão dos Estados Unidos, em 15 de agosto de 1971, de encerrar o sistema de Bretton Woods e o padrão-ouro do dólar americano (USD); e (ix) o crescimento e o avanço futuros da estratégia de tesouraria em Ethereum da Companhia. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar diversos fatores, incluindo: a capacidade da Bitmine de acompanhar as novas tecnologias e as mudanças nas necessidades do mercado; a capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, suas operações de tesouraria em Ethereum e seus negócios futuros propostos; o ambiente competitivo em que a Bitmine atua; as condições de mercado que afetam o preço de negociação das ações ordinárias e das Ações Preferenciais Série A da Companhia; os desdobramentos regulatórios relacionados aos ativos digitais, incluindo a eventual aprovação e implementação do GENIUS Act, de outras legislações pendentes e de iniciativas da SEC; a volatilidade e a imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; o desempenho, a confiabilidade e a segurança das operações de staking da Companhia; os riscos relacionados aos sistemas de IA e seus impactos sobre os mercados de criptomoedas; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. O desempenho futuro real e os resultados efetivos podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A Bitmine não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações em razão de revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.