Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus reservas de ETH alcanzan los 5,77 millones de tokens y que el total de sus activos en criptomonedas y efectivo asciende a 11.300 millones de dólares

Al 12 de julio de 2026 a las 5:00 p. m. (hora del este), las reservas de criptomonedas de la empresa constaban de 5.770.038 ETH a 1.820 dólares por ETH (según Coinbase, NASDAQ: COIN), 206 bitcoins (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 69 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total en efectivo y valores negociables de 482 millones de dólares. Las reservas de ETH de Bitmine representan el 4,8 % del volumen total de ETH (120,7 millones de ETH).

"Una de las mayores historias de éxito en el ámbito de las criptomonedas en 2026 es el rotundo éxito de la red principal L2 de Robinhood Chain, que desarrolló Arbitrum y se lanzó el 1 de julio. El volumen en dólares ya superó los 1.000 millones de dólares, y Robinhood Chain ahora cuenta con un volumen de operaciones superior al de cualquier otra bolsa descentralizada, lo que demuestra la extraordinaria utilidad y el excelente ajuste del producto al mercado de Ethereum, que es la cadena subyacente", señaló Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"Robinhood Chain utiliza ETH como token de gas nativo. Además, las comisiones por transacción se expresan en ETH y la finalización de la transacción se lleva a cabo en Ethereum. Los 27 millones de usuarios de Robinhood pagan comisiones en criptomonedas denominadas en ETH. En otras palabras, los usuarios habituales están empezando a considerar el ETH como dinero", afirmó Lee.

El 26 de junio de 2026, Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 de gran capitalización con motivo de la revisión anual de este índice. El Instituto de Sociedades de Inversión (ICI, por sus siglas en inglés) estima que los fondos de inversión pasivos y los ETF suelen representar entre el 18 % y el 20 % de las acciones de una empresa.

"Se espera que la inclusión en el índice Russell 1000 atraiga a cientos, si no miles, de inversionistas institucionales adicionales como accionistas de Bitmine", continuó Lee.

El 10 de junio, Bitmine concretó su oferta (la "oferta") registrada en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión enmendada, de 3.500.000 acciones preferentes perpetuas de la serie A del 9,50 % (las "acciones preferentes de la serie A"), a un precio de emisión pública de 80,00 dólares por acción.

La empresa percibió ingresos netos de la emisión por un monto aproximado de 273,8 millones de dólares, una vez deducidos los descuentos y comisiones de suscripción, así como los gastos de emisión estimados. Las acciones preferentes de la serie A cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo BMNP. Está previsto que los dividendos de BMNP se paguen de forma semanal, sujeto a los términos del Certificado de Designaciones correspondiente.

El 11 de mayo de 2026, Bitmine publicó el último mensaje del presidente (consulte el enlace aquí) correspondiente a mayo de 2026.

"Durante la última semana, hemos adquirido 27.801 ETH, lo que supone un aumento con respecto a la semana anterior. Seguiremos manteniendo un ritmo constante de acumulación a lo largo de 2026. Creemos que nos encontramos en las primeras etapas de la "primavera de las criptomonedas". Se prevé que Bitmine alcance la "alquimia del 5 %" en algún momento de 2026", señaló Lee.

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in American VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN fue desarrollada originalmente para apoyar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN prevé una expansión para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte de ETH de Bitmine ya está en staking en la plataforma MAVAN.

Al 12 de julio de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 4.917.189 (9.000 millones de dólares a 1.820 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más en staking de ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté plenamente invertido por MAVAN y sus socios de staking), la recompensa prevista por el staking en ETH es de 284 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 2,70 % a 7 días)", confirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 242 millones de dólares. Y estos 4,9 millones de ETH representan el 85 % de los 5,77 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,70 % (anualizado)", continuó Lee.

Las reservas de criptomonedas de Bitmine ostentan el primer puesto entre las reservas de Ethereum y el segundo a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 843.775 BTC valorados en aproximadamente 54.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor reserva de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones con mayor volumen de operaciones en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se ha operado con un volumen diario promedio de 475 millones de dólares (promedio de 5 días, al 10 de julio de 2026), ubicándose en el puesto 215 en EE. UU., detrás de Southern Company (puesto 214) y por delante de Equinix Inc. (puesto 216) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que el oro.

Para leer el mensaje del presidente, visite:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Para acceder a la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa, visite: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la empresa líder mundial en gestión de activos de Ethereum, mediante una innovadora estrategia de activos digitales dirigida a inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por el ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean de carácter puramente histórico constituyen declaraciones prospectivas que conllevan riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por palabras como "espera", "prevé", "previsto", "pretende", "cree", "anticipa", "calcula" y expresiones similares. El presente documento contiene, en concreto, declaraciones prospectivas relativas a: (i) los objetivos de la empresa en materia de adquisición de ETH, lo que incluye la iniciativa "Alquimia del 5 %" y la expectativa de que Bitmine alcance este objetivo en algún momento de 2026; (ii) las opiniones y expectativas de la empresa respecto al mercado de criptomonedas, incluida la convicción de que la empresa se encuentra en las primeras fases de la "primavera de las criptomonedas" y de que Bitmine mantendrá un ritmo constante de acumulación de ETH a lo largo de 2026; (iii) declaraciones relativas al éxito y al impacto de la red principal L2 de Robinhood Chain, incluida la afirmación de que Robinhood Chain tiene más volumen de operaciones que cualquier otra plataforma de intercambio descentralizada, la expectativa de que los 27 millones de usuarios de Robinhood estén pagando comisiones por transacciones con criptomonedas denominadas en ETH y la afirmación de la dirección de que los usuarios habituales están empezando a considerar el ETH como dinero; (iv) la expectativa de que la inclusión en el índice Russell 1000 atraerá a cientos y posiblemente miles de inversionistas institucionales adicionales como accionistas de Bitmine, incluidas las expectativas relativas a la participación de fondos de inversión pasivos; (v) las expectativas relativas a las acciones preferentes perpetuas de la serie A de la empresa, entre ellas que está previsto que los dividendos de BMNP se paguen semanalmente; (vi) la estrategia de acumulación de activos digitales de la empresa y sus operaciones de staking, incluidas las recompensas anualizadas previstas por staking de ETH de aproximadamente 284 millones de dólares (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente en operaciones de staking a cargo de MAVAN y sus socios de staking) y los ingresos anualizados previstos actualmente por staking de aproximadamente 242 millones de dólares; (vii) la expansión prevista de MAVAN para dar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que busquen la mejor infraestructura de staking de su clase; (viii) la convicción de la dirección de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC suponen una transformación para los servicios financieros tan importante como la medida adoptada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, con la que se puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense; y (ix) el crecimiento y el avance futuros de la estrategia de tesorería de la empresa basada en Ethereum. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, se deben tener en cuenta diversos factores, entre los que se incluyen: la capacidad de Bitmine para adaptarse a las nuevas tecnologías y a las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los proyectos de negocio futuros; el entorno competitivo en el que opera Bitmine; las condiciones de mercado que afectan al precio de cotización de las acciones ordinarias y de las acciones preferentes de la serie A de la empresa; la evolución de la normativa que afecta a los activos digitales, incluida la eventual promulgación y aplicación de la Ley Clarity, la Ley GENIUS y otras leyes pendientes e iniciativas de la SEC; la volatilidad y la imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la empresa; los riesgos relacionados con los sistemas de inteligencia artificial y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro del Bitcoin y del Ethereum. Los resultados y logros futuros reales pueden diferir de manera sustancial de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones ante revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, excepto que así lo exija la ley.

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.