Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,77 millones de tokens

A 12 de julio de 2026 a las 17:00 (hora del este), las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 5.770.038 ETH a 1.820 dólares por ETH (según CoinbaseNASDAQ: COIN), 206 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 69 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo y valores negociables de 482 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,8 % del suministro total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Uno de los mayores éxitos de las criptomonedas en 2026 es el rotundo éxito de la red principal L2 de Robinhood Chain el 1 de julio, basada en Arbitrum. El volumen de operaciones ya ha superado los mil millones de dólares, y Robinhood Chain ahora tiene más volumen de negociación que cualquier otro exchange descentralizado (DEX), lo que demuestra la extraordinaria utilidad y la adecuación al mercado de Ethereum, que es la cadena subyacente", declaró Thomas 'Tom' Lee, presidente de Bitmine.

"Robinhood Chain utiliza ETH como token nativo para el gas. Las comisiones por transacción se denominan en ETH y la resolución final se realiza en Ethereum. Los 27 millones de usuarios de Robinhood pagan comisiones en criptomonedas denominadas en ETH. En otras palabras, los usuarios comunes están empezando a ver ETH como dinero", afirmó Lee.

El 26 de junio, Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 Large-cap, coincidiendo con la reestructuración anual de dicho índice. El Investment Company Institute (ICI) estima que los fondos de inversión pasiva y los ETF suelen representar entre el 18 y el 20 % de las acciones de una empresa.

"Se espera que la inclusión en el índice Russell 1000 atraiga a cientos, y posiblemente miles, de inversores institucionales adicionales como accionistas de Bitmine", añadió Lee.

El 10 de junio, Bitmine cerró su oferta (la "oferta") registrada bajo la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, de 3.500.000 acciones preferentes perpetuas Serie A del 9,50 % (las "acciones preferentes Serie A"), a un precio de oferta pública de 80,00 dólares por acción.

La compañía obtuvo ingresos netos de la oferta por aproximadamente 273,8 millones de dólares, tras deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de la oferta. Las acciones preferentes Serie A cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BMNP. El pago de dividendos de BMNP está programado semanalmente, sujeto a los términos del Certificado de Designación correspondiente.

El 11 de mayo de 2026, Bitmine publicó el último mensaje del presidente (enlace aquí) correspondiente a mayo de 2026.

"Durante la última semana, adquirimos 27.801 ETH, aumentando nuestro ritmo con respecto a la semana anterior. Mantenemos un ritmo constante de acumulación a lo largo de 2026. Creemos que estamos en las primeras etapas de la primavera cripto. Se espera que Bitmine alcance el 'alquimia del 5 %' en algún momento de 2026", declaró Lee.

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in American VAlidator Network), su plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya se encuentra en staking en la plataforma MAVAN.

A 12 de julio de 2026, el total de ETH apostados en Bitmine asciende a 4.917.189 (9.000 millones de dólares a un precio de 1.820 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por la apuesta de ETH es de 284 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,70 %)", indicó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se proyectan ahora en 242 millones de dólares. Y estos 4,9 millones de ETH representan el 85 % de los 5,77 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 2,70 % en 7 días", afirmó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine se mantienen como la tesorería de Ethereum número 1 y la número 2 a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc., que según se informa posee 843.775 BTC valorados en aproximadamente 54.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación de la acción fue de 475 millones de dólares (promedio de 5 días, al 10 de julio de 2026), ocupando el puesto número 215 en Estados Unidos, detrás de Southern Company (puesto número 214) y por delante de Equinix Inc. (puesto número 216) entre las 5.704 acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") transformarán los servicios financieros en 2025 tanto como lo hizo Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, cuando puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace ya 54 años. Este acontecimiento del año 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates de Wall Street y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser mejores que el oro.

El mensaje del presidente se puede encontrar aquí:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum a nivel mundial, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 ", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas del protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Para detalles adicionales, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante términos como "espera", "proyecta", "proyectado", "tiene la intención", "cree", "anticipa", "estima" y expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa "alquimia del 5 %" y la expectativa de que Bitmine alcanzará este objetivo en algún momento de 2026; (ii) las creencias y expectativas de la compañía con respecto al mercado de criptomonedas, incluida la creencia de que la compañía se encuentra en las primeras etapas de la "primavera cripto" y que Bitmine mantendrá un ritmo constante de acumulación de ETH a lo largo de 2026; (iii) declaraciones sobre el éxito y el impacto de la red principal L2 de Robinhood Chain, incluyendo la declaración de que Robinhood Chain tiene un mayor volumen de operaciones que cualquier otro exchange descentralizado, la expectativa de que los 27 millones de usuarios de Robinhood pagan tarifas de criptomonedas denominadas en ETH, y la declaración de la administración de que los usuarios cotidianos están comenzando a ver ETH como dinero; (iv) la expectativa de que ser agregado al Russell 1000 agregará cientos y posiblemente miles de inversionistas institucionales adicionales como propietarios de acciones de Bitmine, incluyendo expectativas sobre la propiedad de fondos de inversión pasivos; (v) expectativas sobre las acciones preferentes perpetuas Serie A de la compañía, incluyendo que los dividendos para BMNP están programados para pagarse semanalmente; (vi) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la compañía, incluyendo recompensas de staking de ETH anualizadas proyectadas de aproximadamente 284 millones de dólares (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente en staking por MAVAN y sus socios de staking) e ingresos de staking anualizados proyectados actuales de aproximadamente 242 millones de dólares; (vii) la expansión prevista de MAVAN para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking de su clase; (viii) la creencia de la gerencia de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros como la acción de Estados Unidos del 15 de agosto de 1971 que puso fin a Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense; y (ix) el crecimiento y avance futuro de la estrategia de tesorería Ethereum de la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con la nueva tecnología y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería Ethereum y el negocio futuro propuesto; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de negociación de las acciones comunes y las acciones preferentes Serie A de la compañía; los desarrollos regulatorios que afectan los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la Ley GENIUS y otras leyes pendientes e iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; El rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la compañía; los riesgos relacionados con los sistemas de IA y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el rendimiento futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, excepto cuando lo exija la ley.