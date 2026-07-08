BitMine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas participações em ETH somam 5,74 milhões de tokens e que o total em criptomoedas e caixa é de US$ 11,1 bilhões

Em 5 de julho de 2026, às 18h30 (ET), as participações em criptomoedas da empresa eram compostas por 5.742.237 ETH a US$ 1.800 por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 206 Bitcoins (BTC), participação de US$ 180 milhões na Beast Industries, participação de US$ 104 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e caixa total de US$ 527 milhões. As ações de ETH da Bitmine representam 4,8% da oferta total de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

"Nos últimos dias, os investidores têm se mostrado mais otimistas quanto à aprovação da Clarity Act, com os mercados de previsão indicando agora uma probabilidade de aproximadamente 50%, a maior dos últimos duas semanas. Acreditamos que a clareza regulatória é um marco importante, permitindo que as criptomoedas — especialmente plataformas de contratos inteligentes, como o Ethereum — sejam beneficiadas, à medida que as criptomoedas se tornam parte do nosso dia a dia. Já o Ethereum L2 está em execução em segundo plano, processando transações em USDC para o Shopify e até mesmo para a Visa. Portanto, o aumento da cotação ETH/BTC nos últimos dias faz sentido, já que os mercados começam a enxergar maiores chances de aprovação da Clarity Act" afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine.

Em 26 de junho, a Bitmine foi incluída no Índice Russell 1000 de grandes capitalizações, por ocasião da reestruturação anual desse índice. O Investment Company Institute, ou ICI, estima que os fundos de investimento passivos e os ETFs representam, em geral, entre 18% e 20% das ações de uma empresa.

"Espera-se que a inclusão no índice Russell 1000 traga centenas e, possivelmente, milhares de novos investidores institucionais como acionistas da Bitmine", continuou Lee.

Em 10 de junho, a Bitmine encerrou sua oferta (a "oferta") registrada nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), de 3.500.000 ações preferenciais perpétuas da Série A com juros de 9,50% (as "Ações Preferenciais da Série A"), a um preço de oferta pública de US$ 80,00 por ação.

A Empresa obteve receitas líquidas da oferta de aproximadamente US$ 273,8 milhões, após a dedução dos descontos e comissões de subscrição e das despesas estimadas da Empresa com a oferta. A Série A de Ações Preferenciais da Bitmine está sendo negociada na NYSE sob o símbolo BMNP. O pagamento dos dividendos da BMNP deverá ser feito semanalmente, sujeito aos termos do Certificado de Designações aplicável.

Em 11 de maio de 2026, a Bitmine divulgou a mais recente Mensagem do Presidente (link aqui) referente a maio de 2026.

"Na última semana, adquirimos 42.197 ETH, aumentando nosso ritmo em relação à semana anterior. Continuamos mantendo um ritmo constante de acumulação ao longo de 2026. Acreditamos que estamos nos estágios iniciais da primavera das criptomoedas. Esperamos que a Bitmine alcance a 'alquimia dos 5%' em algum momento de 2026", afirmou Lee.

No início de 2026, a Bitmine lançou a MAVAN (Made in American VAlidator Network), a plataforma de staking de nível institucional. Embora a MAVAN tenha sido inicialmente desenvolvida para dar suporte ao próprio fundo de Ethereum da BitMine, ela pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado. Uma parte do ETH da BitMine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 5 de julho de 2026, o total de ETH em staking da Bitmine era de 4.879.157 (US$ 8,8 bilhões a US$ 1.800 por ETH). "A Bitmine realizou mais staking de ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando o ETH da Bitmine estiver totalmente em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa projetada pelo staking de ETH é de US$ 277 milhões anualizada (usando rendimento BMNR de 7 dias de 2,68%)", afirmou Lee.

"As receitas anualizadas de staking agora são projetadas em US$ 235 milhões. E esses 4,9 milhões de ETH representam mais de 85% dos 5,74 milhões de ETH detidos pela Bitmine. As próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 7 dias de 2,68% (anualizado)", continuou Lee.

As participações em criptomoedas da Bitmine ocupam o primeiro lugar entre os maiores detentores de Ethereum e o segundo lugar no ranking global, atrás da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, segundo relatos, possui 847.363 BTC avaliados em US$ 54 bilhões. A BitMine continua sendo a maior tesouraria de ETH do mundo.

Bitmine é uma das ações mais negociadas nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação tem um volume médio diário de dólares de US$ 543 milhões (média de 4 dias, em 2 de julho de 2026), ficando em 233° lugar nos EUA, atrás da Semtech (232° lugar) e à frente da TTM Technologies (234° lugar) entre 5.704 ações listadas nos EUA (statista.com e a pesquisa da Fundstrat).

A administração da Bitmine acredita que a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") serão tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a decisão dos Estados Unidos, em 15 de agosto de 1971, de pôr fim ao Sistema de Bretton Woods e desvinculando o dólar americano do padrão-ouro há 54 anos. Esse evento de 1971 foi o catalisador para a modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs de Wall Street e os canais financeiros e de pagamento de hoje. Esses ativos se mostraram investimentos superiores ao ouro.

A mensagem do Presidente pode ser acessada aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está utilizando seu capital excedente para se tornar a principal empresa de tesouraria Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Para mais detalhes, siga-nos no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas" no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. As declarações neste comunicado à imprensa que não são puramente históricas são declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "espera", "projetos", "projetado", "pretende", "acredita", "antecipa", "estima" e expressões similares. Este documento contém, especificamente, declarações prospectivas relativas a: (i) as metas da Empresa quanto à aquisição de ETH, incluindo a iniciativa "Alquimia dos 5%" e a expectativa de que a Bitmine alcance essa meta em algum momento de 2026; (ii) as convicções e expectativas da Empresa em relação ao mercado de criptomoedas, incluindo a convicção de que a Empresa se encontra nos estágios iniciais da "primavera das criptomoedas" e de que a Bitmine manterá um ritmo constante de acumulação de ETH ao longo de 2026; (iii) as expectativas quanto à aprovação da Lei da Clareza e a convicção da Empresa de que a clareza regulatória é um marco importante que permite que as criptomoedas, particularmente plataformas de contratos inteligentes como a Ethereum, sejam beneficiadas à medida que as criptomoedas se tornam parte da vida cotidiana; (iv) a expectativa de que a inclusão no índice Russell 1000 atrairá centenas e, possivelmente, milhares de investidores institucionais adicionais como acionistas da Bitmine, incluindo expectativas relativas à participação de fundos de investimento passivos; (v) a estratégia de acumulação de ativos digitais da Empresa e suas operações de staking, incluindo recompensas anualizadas projetadas de staking de ETH de aproximadamente US$ 277 milhões (quando o ETH da Bitmine for totalmente colocado em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking) e receitas anualizadas atuais projetadas de staking de aproximadamente US$ 235 milhões; (vi) a expansão planejada da MAVAN para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado; (vii) a convicção da administração de que a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da SEC são tão transformadores para os serviços financeiros quanto a medida dos EUA de 15 de agosto de 1971 que pôs fim ao Sistema de Bretton Woods e ao padrão-ouro do dólar americano; e (viii) o crescimento e o avanço futuros da estratégia de tesouraria da Empresa em relação ao Ethereum. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve levar em consideração vários fatores, incluindo: a capacidade da Bitmine de acompanhar as novas tecnologias e as necessidades em constante mudança do mercado; a capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, as operações de tesouraria da Ethereum e os negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da Bitmine; as condições de mercado que afetam o preço de negociação das ações ordinárias e das ações preferenciais da Série A da Empresa; desenvolvimentos regulatórios que afetam os ativos digitais, incluindo a promulgação e implementação definitivas de legislação pendente e iniciativas da SEC; a volatilidade e imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; o desempenho, a confiabilidade e a segurança das operações de staking da Empresa; riscos relacionados a sistemas de IA e seu impacto nos mercados de criptomoedas; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os resultados e desempenhos futuros reais podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A Bitmine não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações para refletir revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.