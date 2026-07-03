Ethereum Institutional é lançada como organização independente para acelerar a adoção das finanças institucionais on-chain

Bitmine, Sharplink e Joe Lubin financiam a criação de uma nova organização voltada ao mercado institucional, fundada por ex-integrantes da Ethereum Foundation

NOVA YORK, 3 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Ethereum Institutional, organização independente e sem fins lucrativos, anunciou hoje o início de suas operações como principal ponto de contato para instituições interessadas no ecossistema Ethereum. A nova entidade dá continuidade ao trabalho de relacionamento com o mercado institucional desenvolvido ao longo do último ano pela equipe de go-to-market da Ethereum Foundation, agora estruturado em uma organização independente, com missão mais clara, presença internacional ampliada e financiamento de longo prazo. A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), a Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET) e Joe Lubin, cofundador do Ethereum, lideram o financiamento da iniciativa, ao lado de dezenas de investidores e apoiadores institucionais e individuais.

Ethereum Institutional

A Ethereum Institutional foi criada para apoiar as maiores instituições financeiras do mundo em suas decisões estratégicas sobre tokenização, stablecoins e infraestrutura financeira on-chain, oferecendo um ponto de contato confiável, independente e neutro para interação com o ecossistema Ethereum. Em vez de impor um modelo único de implementação, o Ethereum oferece flexibilidade para que cada instituição adote a solução mais adequada às suas necessidades, mantendo a segurança proporcionada pela infraestrutura de liquidação de ativos digitais considerada uma das mais robustas e confiáveis do mercado.

O lançamento ocorre poucos dias após o anúncio da Ethlabs, laboratório independente de pesquisa e desenvolvimento também fundado por ex-líderes da Ethereum Foundation, representando a segunda grande organização independente do ecossistema Ethereum revelada na última semana. Juntas, Ethlabs e Ethereum Institutional representam dois pilares complementares da próxima fase do ecossistema Ethereum: enquanto a primeira concentra seus esforços na evolução do protocolo e da infraestrutura da rede, a segunda atua para aproximar instituições financeiras do ecossistema, oferecendo suporte desde a fase de avaliação até a implementação de projetos em larga escala. A Ethereum Institutional reúne conhecimento técnico sobre o ecossistema Ethereum e experiência no relacionamento com grandes instituições financeiras.

Isso ocorre em um momento em que a adoção institucional da tecnologia ganha força. Atualmente, o Ethereum abriga aproximadamente US$ 180 bilhões em stablecoins em sua rede principal (mainnet), o equivalente a cerca de 60% de todo o mercado de stablecoins e aproximadamente dois terços dos ativos do mundo real tokenizados. Instituições líderes nos segmentos de gestão de ativos, bancos, pagamentos, custódia e infraestrutura financeira já desenvolvem soluções sobre a rede Ethereum. Ao mesmo tempo, redes concorrentes têm intensificado seus esforços para conquistar o mercado institucional, investindo em equipes dedicadas de desenvolvimento de negócios e programas voltados especificamente para a atração de grandes instituições.

As decisões tecnológicas que essas organizações tomarão nos próximos 12 a 24 meses deverão influenciar a estrutura das finanças on-chain nas próximas décadas. Nesse contexto, uma representação coordenada, independente e confiável do ecossistema Ethereum torna-se essencial para fortalecer sua expansão e beneficiar usuários atuais e futuros.

A Ethereum Institutional já nasce com histórico comprovado e impulso existente: a equipe construiu mais de 500 relacionamentos institucionais abrangendo bancos globais de primeira linha, gestores de ativos de alto nível, instituições soberanas, custodiantes e provedores de infraestrutura de mercado. A equipe estabeleceu um fórum de líderes de pensamento por meio do Institutional Ethereum Forum, que reuniu mais de 150 executivos seniores e líderes de ativos digitais de instituições representando aproximadamente US$ 250 trilhões em ativos combinados sob gestão.

A Ethereum Institutional atuará em cinco áreas principais desde o primeiro dia: Educação e Engajamento Institucional, Inteligência Institucional, Marketing do ecossistema Ethereum, Padrões e Melhores Práticas, e Eventos Institucionais. A cobertura geográfica se expandirá de Nova York, Londres, Hong Kong e Singapura para outros centros financeiros importantes, incluindo Zurique, Frankfurt, Tóquio e Abu Dhabi, com líderes regionais dedicados operando sob um mandato único, neutro e confiável.

Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine. "As instituições financeiras estão tomando hoje decisões de infraestrutura que vão moldar os mercados de capitais por décadas, e que o Ethereum está cada vez mais no centro dessas discussões. O Ethereum Institutional surge no momento em que a adoção institucional do Ethereum começa a ganhar velocidade, oferecendo um ponto de apoio independente e confiável para que grandes instituições participem do ecossistema, ajudem a estabelecer padrões e acelerem sua integração. A iniciativa representa um avanço importante no caminho de consolidar o Ethereum como infraestrutura central da próxima geração das finanças globais."

Joseph Chalom, CEO da Sharplink. "Passei as últimas duas décadas ajudando grandes instituições a adotar novas tecnologias, e raramente vi condições tão alinhadas como as que vemos hoje com o Ethereum. Essas instituições já não estão apenas explorando possibilidades — estão implementando soluções em tokenização, stablecoins e novas infraestruturas de mercado. A Ethereum Institutional foi criada exatamente para acompanhar esse movimento."

Joe Lubin, cofundador da Ethereum e CEO da Consensys. "A Ethereum se estabeleceu como a principal infraestrutura de confiança descentralizada, verificável e programável. Ao longo de mais de uma década, os pesquisadores, desenvolvedores e o ecossistema trabalharam de forma consistente para construir uma rede robusta, priorizando escalabilidade, acessibilidade e utilidade, sem abrir mão da neutralidade e da resistência à censura garantidas por uma descentralização rigorosa. Por isso, ela se tornou a principal escolha para a maioria das atividades envolvendo stablecoins, ativos tokenizados, DeFi e outras infraestruturas financeiras on-chain. As finanças tradicionais já estão migrando para a infraestrutura descentralizada do Ethereum. O Ethereum Institutional vai acelerar esse próximo grande capítulo, permitindo que instituições participem em escala, promovendo abertura e inovação sem permissão — características que tornam a rede única em poder e relevância."

Concluindo, David Walsh, diretor executivo da Ethereum Institutional, disse: "A neutralidade confiável do Ethereum é uma de suas maiores forças, mas a ausência de representação pode muitas vezes ser interpretada como silêncio. O ecossistema Ethereum precisa de um ponto de contato confiável e independente com o qual instituições possam interagir diretamente; alguém que líderes financeiros possam contatar, levar aos seus conselhos e confiar para obter respostas honestas. O Ethereum Institutional existe para cumprir exatamente esse papel. Nosso trabalho é traduzir requisitos institucionais em implementações escaláveis e, em última instância, ajudar a tornar o Ethereum a base das finanças institucionais."

Lee, Chalom e Walsh serão membros do Conselho de Diretores.

Sobre a Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos Estados Unidos. A empresa direciona seu capital excedente para se posicionar como a principal companhia de tesouraria de Ethereum do mundo, adotando uma estratégia inovadora de ativos digitais voltada a investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia de "alquimia dos 5%", a empresa mantém o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouraria, explorando atividades nativas de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. Em 2026, a empresa lançou a MAVAN (Made-in America Validator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine.



Sobre a Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) é uma plataforma de tesouraria institucional de Ethereum, projetada para oferecer aos investidores do mercado público uma exposição mais eficiente e produtiva ao ETH. O Ethereum sustenta a maior parte das stablecoins globais, ativos reais tokenizados e a liquidação descentralizada de finanças. A Sharplink foi fundada em 2019 e tem sede em Miami, Flórida. Saiba mais em sharplink.com.

Sobre a Ethereum Institutional

Ethereum Institutional é uma organização independente e sem fins lucrativos voltada à adoção institucional do Ethereum. A organização atua como um ponto de entrada neutro para instituições no ecossistema Ethereum, trabalhando diretamente com bancos, gestores de ativos, custodiantes, infraestruturas de mercado, fintechs e instituições soberanas para transformar suas necessidades em implementações on-chain. Ela opera cinco áreas principais: educação e engajamento institucional, inteligência institucional, marketing do ecossistema ETH, identificação de demandas do setor e eventos institucionais. Saiba mais em ethereuminstitutional.org.

Declaração Prospectiva

Este comunicado contém declarações sobre interesse institucional no Ethereum, prioridades de pesquisa e desenvolvimento, estruturas de governança, disponibilidade de financiamento e expansão de programas. Essas declarações se baseiam em expectativas atuais e envolvem riscos e incertezas que podem levar a resultados diferentes dos esperados, incluindo condições de mercado para ativos digitais, mudanças regulatórias, evolução do protocolo, prazos de adoção institucional, disponibilidade de recursos e condições econômicas gerais. Declarações prospectivas valem apenas até a data deste comunicado e não representam garantias. A Ethereum Institutional e seus financiadores não assumem obrigação de atualizá-las, exceto quando exigido por lei. Este comunicado de imprensa tem caráter apenas informativo.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.