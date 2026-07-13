Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt aan dat het bezit aan ETH 5,77 miljoen tokens heeft bereikt en dat het totale bezit aan cryptovaluta en geldmiddelen 11,3 miljard dollar bedraagt

Op 12 juli 2026 om 17.00 uur (ET) bestaan de cryptobezittingen van de onderneming uit 5.770.038 ETH tegen een koers van 1.820 dollar per ETH (via CoinbaseNASDAQ: COIN), 206 Bitcoin (BTC), een belang van 180 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 69 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') en een totaal aan liquide middelen en verhandelbare effecten van 482 miljoen dollar. De ETH-bezittingen van Bitmine vertegenwoordigen 4,8% van het totale ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"Een van de grootste succesverhalen in de cryptowereld van 2026 is het uitzonderlijke succes van het Robinhood Chain L2-mainnet, dat op 1 juli werd gelanceerd en is gebouwd op Arbitrum. Inmiddels is het handelsvolume uitgedrukt in Amerikaanse dollars de grens van 1 miljard dollar gepasseerd en verwerkt Robinhood Chain meer handelsvolume dan welke andere gedecentraliseerde beurs (DEX) dan ook. Dat onderstreept de uitzonderlijke bruikbaarheid en de sterke product-market fit van Ethereum, de onderliggende blockchain waarop Robinhood Chain is gebaseerd," aldus Thomas "Tom" Lee, voorzitter van Bitmine.

"Robinhood Chain gebruikt ETH als native gastoken. De transactiekosten worden in ETH voldaan en transacties worden definitief afgehandeld op Ethereum. De 27 miljoen gebruikers van Robinhood betalen cryptotransactiekosten in ETH. Met andere woorden: gewone gebruikers beginnen ETH als geld te beschouwen," aldus Lee.

Op 26 juni werd Bitmine opgenomen in de Russell 1000 Large-cap Index, in het kader van de jaarlijkse herweging van deze index. Het Investment Company Institute, of ICI, schat dat passieve beleggingsfondsen en ETF's doorgaans goed zijn voor 18-20% van de aandelen van een onderneming.

"De opname in de Russell 1000 zal naar verwachting honderden en mogelijk duizenden extra institutionele beleggers als aandeelhouders van Bitmine aantrekken", vervolgde Lee.

Op 10 juni heeft Bitmine zijn aanbod (het 'aanbod') van 3.500.000 aandelen van 9,50% eeuwigdurende preferente aandelen van serie A, geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act'), afgerond tegen een openbare uitgifteprijs van 80,00 dollar per aandeel.

De onderneming heeft uit het aanbod een netto-opbrengst van circa 273,8 miljoen dollar ontvangen, na aftrek van de underwritingkortingen en -commissies en de door de onderneming geraamde kosten van de uitgifte. De preferente Series A-aandelen worden op de New York Stock Exchange (NYSE) verhandeld onder het symbool BMNP. De dividenden voor BMNP zullen op wekelijkse basis worden uitgekeerd, onder voorbehoud van de voorwaarden van het toepasselijke Certificate of Designations.

Op 11 mei 2026 heeft Bitmine het meest recente bericht van de bestuursvoorzitter voor mei 2026 gepubliceerd (link hier).

"In de afgelopen week hebben we 27.801 ETH verworven, waardoor ons tempo is toegenomen ten opzichte van de vorige week. We blijven in 2026 onze positie verder uitbreiden. Wij zijn van mening dat we ons nog in de beginfase van de cryptolente bevinden. Verwacht wordt dat Bitmine ergens in 2026 de 'Alchemy of 5%' zal bereiken", aldus Thomas Lee.

Eerder in 2026 lanceerde Bitmine MAVAN (het Made in America VAlidator Network), een stakingplatform van institutioneel niveau. Hoewel MAVAN oorspronkelijk werd ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmines eigen Ethereum-treasury, zal het platform worden uitgebreid om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur van dienst te zijn. Een deel van Bitmines ETH is al gestaked op het MAVAN-platform.

Op 12 juli 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakede ETH 4.917.189 (9,0 miljard dollar bij een koers van 1.820 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaked dan enige andere partij ter wereld. Op volle schaal (wanneer alle ETH van Bitmine volledig zijn gestaked via MAVAN en zijn stakingpartners) zullen de verwachte jaarlijkse stakingbeloningen in ETH naar verwachting 284 miljoen dollar bedragen (uitgaande van een BMNR-rendement over 7 dagen van 2,70%)", aldus Lee.

"De jaarlijkse stakinginkomsten worden nu geschat op 242 miljoen dollar. Deze 4,9 miljoen ETH vertegenwoordigt meer dan 85% van de 5,77 miljoen ETH die door Bitmine wordt aangehouden. De eigen stakingactiviteiten van Bitmine realiseerden een rendement over zeven dagen van 2,70% (op jaarbasis)", vervolgde Lee.

Haar cryptobezittingen maken Bitmine tot de grootste Ethereum-treasury en de op één na grootste treasury ter wereld, na Strategy Inc., dat naar verluidt 843.775 BTC bezit met een waarde van ongeveer 54 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat heeft het aandeel een gemiddeld dagelijks dollarvolume van 475 miljoen dollar verhandeld (5-daags gemiddelde, vanaf 10 juli 2026), met een rangorde van nr. 215 in de VS, achter Southern Company (rangorde nr. 214) en voor Equinix Inc. (rangorde nr. 216) onder 5.704 in de VS genoteerde aandelen (statista.com en Fundstrat-onderzoek).

Het management van Bitmine is van mening dat de GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') in 2025 even ingrijpend zijn voor de financiële sector als het Amerikaanse besluit op 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het Bretton Woods-stelsel en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis in 1971 vormde de katalysator voor de modernisering van Wall Street en vormde de basis voor de iconische financiële titanen en de huidige betalingsinfrastructuur. Deze bleken uiteindelijk een betere investering dan goud.

Het bericht van de bestuursvoorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De resultatenpresentatie voor het volledige boekjaar 2025 en de ondernemingspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. De onderneming zet zijn overtollige kapitaal in om wereldwijd de toonaangevende Ethereum-treasuryonderneming te worden en implementeert daarbij een innovatieve strategie voor digitale activa voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Gedreven door zijn filosofie van de 'Alchemy of 5%' zet de onderneming ETH in als zijn primaire treasuryreserveactief, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en mechanismen voor gedecentraliseerde financiering. De onderneming heeft in 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) gelanceerd, een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa.

Volg voor aanvullende informatie op X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden aangemerkt als 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. De verklaringen in dit persbericht die niet louter historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'voorziet', 'is voornemens', 'gelooft', 'anticipeert', 'schat' en vergelijkbare uitdrukkingen. Dit document bevat in het bijzonder toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot: (i) de doelstellingen van de onderneming met betrekking tot de verwerving van ETH, waaronder het initiatief "Alchemy of 5%" en de verwachting dat Bitmine deze doelstelling in de loop van 2026 zal bereiken; (ii) de verwachtingen en overtuigingen van de onderneming ten aanzien van de cryptomarkt, waaronder de overtuiging dat de onderneming zich nog in de beginfase van de 'cryptolente' bevindt en dat Bitmine gedurende 2026 gestaag ETH zal blijven accumuleren; (iii) verklaringen over het succes en de impact van het Robinhood Chain L2-mainnet, waaronder de verklaring dat Robinhood Chain een hoger handelsvolume heeft dan welke andere gedecentraliseerde beurs (DEX) dan ook, de verwachting dat de 27 miljoen gebruikers van Robinhood cryptotransactiekosten in ETH betalen en de verklaring van het management dat gewone gebruikers ETH steeds meer als geld beginnen te beschouwen; (iv) de verwachting dat opname in de Russell 1000 honderden en mogelijk duizenden extra institutionele beleggers als aandeelhouders van Bitmine zal aantrekken, waaronder verwachtingen met betrekking tot het aandeelhouderschap van passieve beleggingsfondsen; (v) verwachtingen met betrekking tot de Series A Perpetual Preferred Stock van de onderneming, waaronder de verwachting dat dividenden op BMNP wekelijks zullen worden uitgekeerd; (vi) de strategie van de onderneming voor de accumulatie van digitale activa en zijn stakingactiviteiten, waaronder verwachte jaarlijkse ETH-stakingbeloningen van circa 284 miljoen dollar (wanneer alle ETH van Bitmine volledig is gestaked door MAVAN en zijn stakingpartners) en momenteel verwachte jaarlijkse stakingopbrengsten van circa 242 miljoen dollar; (vii) de voorgenomen uitbreiding van MAVAN om institutionele beleggers, bewaarders en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur; (viii) de overtuiging van het management dat de GENIUS Act en SEC Project Crypto even ingrijpend zijn voor de financiële dienstverlening als het besluit van de Verenigde Staten van 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het Bretton Woods-stelsel en de koppeling van de dollar aan goud; en (ix) de toekomstige groei en verdere ontwikkeling van de Ethereum-treasurystrategie van de onderneming. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige bedrijfsactiviteiten, zijn Ethereum-treasuryactiviteiten en zijn voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrentieomgeving waarin Bitmine actief is; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelskoers van de gewone aandelen en de preferente Series A-aandelen van de onderneming; ontwikkelingen in de regelgeving met betrekking tot digitale activa, waaronder de uiteindelijke aanneming en implementatie van de GENIUS Act en andere aanhangige wetgeving en initiatieven van de SEC; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijzen van digitale activa; de prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging van de stakingactiviteiten van de onderneming; risico's in verband met AI-systemen en hun impact op de cryptomarkten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van hetgeen wordt vermeld in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke factoren, waarvan vele buiten de macht van Bitmine liggen, waaronder die welke zijn uiteengezet in de sectie 'Risicofactoren' van Form 10-K van Bitmine dat op 21 november 2025 is ingediend bij de SEC, evenals alle andere SEC-indieningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van SEC-indieningen van Bitmine zijn beschikbaar op de website van de SEC: www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren na de datum van dit persbericht, behalve voor zover wettelijk vereist.