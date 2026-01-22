A BTL anuncia a efetiva aplicação dos direitos de patente relacionados com o EMFACE® contra o dispositivo WonderFace

BTL

22 jan, 2026, 12:28 GMT

PRAGA, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O BTL Group, líder global em tecnologias médicas, anunciou hoje sua vitória em vários processos por violação de patente contra a Lexter Microelectronic Engineering Systems S.L. ("Lexter"), fabricante do dispositivo WonderFace.

O acordo é fruto de um processo por violação de patente iniciado pela BTL em várias jurisdições para proteger sua tecnologia patenteada EMFACE®. Como resultado do acordo, a Lexter concordou em suspender a fabricação, comercialização e distribuição em todo o mundo, bem como o uso de tecnologias de tratamento facial e produtos descartáveis associados que combinem simultaneamente radiofrequência e estimulação muscular elétrica.

Líder em inovação médica, a BTL detém um robusto portfólio internacional de patentes que protege aspectos fundamentais das tecnologias baseadas em energia.

"O impacto global e definitivo deste acordo comprova nossa dedicação à defesa da propriedade intelectual da BTL e à proteção dos investimentos de nossos clientes," afirmou Tomas Schwarz, CEO do BTL Group.

Para obter mais informações sobre o EMFACE®, visite www.emface.com.

Sobre a BTL
Fundada em 1993, a BTL é líder mundial no desenvolvimento de dispositivos médicos inovadores, e oferece soluções avançadas nas áreas de medicina estética, dermatologia, cirurgia plástica, reabilitação, ortopedia, cuidados com articulações e coluna vertebral, odontologia, cuidados primários e obstetrícia/ginecologia. Detentora de mais de 200 patentes e contando com mais de 600 engenheiros internos, a BTL utiliza a ciência e a tecnologia para desenvolver tratamentos médicos não invasivos e terapêuticos em todo o mundo. Seu portfólio de produtos inclui EMFACE®, EXION®, EMSCULPT NEO®, EXOMIND®, EMSELLA®, EMVITAL® e outros.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2791403/5728165/BTL_Group_Logo.jpg

