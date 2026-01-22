BTL gibt erfolgreiche Durchsetzung von Patentrechten in Bezug auf EMFACE® gegenüber WonderFace-Gerät bekannt

PRAG, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die BTL Group, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik, gab heute die erfolgreiche Beilegung mehrerer Patentverletzungsverfahren gegen Lexter Microelectronic Engineering Systems S.L. („Lexter"), den Hersteller des WonderFace-Geräts, bekannt.

Die Einigung folgt auf Patentverletzungsklagen, die BTL in mehreren Gerichtsbarkeiten eingereicht hatte, um seine proprietäre EMFACE®-Technologie zu schützen. Als Ergebnis der Einigung hat Lexter zugestimmt, die Herstellung, den weltweiten Vertrieb und die Verwendung von Gesichtsbehandlungstechnologien und zugehörigen Einwegartikeln, die Radiofrequenz und elektrische Muskelstimulation kombinieren, einzustellen.

Als führendes Unternehmen im Bereich medizinischer Innovationen verfügt BTL über ein robustes internationales Patentportfolio, das grundlegende Aspekte energiebasierter Technologien schützt.

„Die globale und endgültige Wirkung dieser Einigung zeugt von unserem Engagement für die Verteidigung des geistigen Eigentums von BTL und den Schutz der Investitionen unserer Kunden", sagte Tomas Schwarz, CEO der BTL Group.

Weitere Informationen über EMFACE® finden Sie unter www.emface.com.

Informationen zu BTL

BTL wurde 1993 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Innovation medizinischer Geräte. Es bietet fortschrittliche Lösungen für die Bereiche ästhetische Medizin, Dermatologie, plastische Chirurgie, Rehabilitation, Orthopädie, Gelenk- und Wirbelsäulenversorgung, Zahnmedizin, Primärversorgung und Gynäkologie/Geburtshilfe. Mit mehr als 200 Patenten und über 600 internen Ingenieuren nutzt BTL Wissenschaft und Technologie, um nicht-invasive und therapeutische medizinische Behandlungen weltweit voranzutreiben. Sein Produktportfolio umfasst EMFACE®, EXION®, EMSCULPT NEO®, EXOMIND®, EMSELLA®, EMVITAL® und weitere Produkte.

