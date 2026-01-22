BTL, 원더페이스 기기 관련 EMFACE® 특허권 침해 소송에서 승소

프라하, 2026년 1월 22일 /PRNewswire/ -- 글로벌 의료기술 기업 BTL 그룹(BTL Group)이 원더페이스(WonderFace) 기기 제조사인 렉스터 마이크로일렉트로닉 엔지니어링 시스템즈(Lexter Microelectronic Engineering Systems S.L., 이하 '렉스터')를 상대로 한 다수의 특허권 침해 소송을 성공적으로 종결했다고 밝혔다.

이번 합의는 BTL이 자사의 EMFACE® 독점 기술을 보호하기 위해 여러 관할권에서 제기한 특허 침해 소송의 결과다. 합의에 따라 렉스터는 고주파(radiofrequency)와 전기적 근육 자극(electrical muscle stimulation)을 동시에 결합한 안면 치료 기술 및 관련 소모품의 제조, 글로벌 마케팅, 유통 및 사용을 중단하기로 했다.

의료 혁신 분야의 선도 기업인 BTL은 에너지 기반 기술의 핵심 측면을 보호하는 강력한 국제 특허 포트폴리오를 보유하고 있다.

토마시 슈바르츠(Tomas Schwarz) BTL 그룹 최고경영자(CEO)는 "이번 합의가 전 세계에 끼친 결정적인 영향은 BTL의 지식재산권을 수호하고 고객들의 투자 자산을 보호하려는 당사의 확고한 의지를 증명하는 것"이라고 말했다.

EMFACE®에 대한 자세한 정보는 www.emface.com에서 확인할 수 있다.

BTL 소개

1993년 설립된 BTL은 피부과, 성형외과, 메디컬 스파, 정형외과, 관절 및 척추 치료, 재활의학, 치과, 일반 진료, 산부인과 등 다양한 분야에서 혁신적인 의료 기기 솔루션을 제공하는 글로벌 리더다. 200개 이상의 특허와 600명 이상의 자체 엔지니어를 보유한 BTL은 기술과 과학을 활용해 비침습적 치료 의료 시술 발전에 기여하고 있다. 주요 제품으로는 EMSCULPT NEO®, EMFACE®, EXION®, EXOMIND™, EMSELLA® 등이 있다.

