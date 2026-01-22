BTL 宣佈成功對 WonderFace 裝置行使與 EMFACE® 相關的專利權

布拉格2026年1月22日 /美通社/ -- 醫療科技領域的全球領導者 BTL Group 今日宣佈，已成功解決多宗針對 Lexter Microelectronic Engineering Systems S.L. (「Lexter」) 的專利侵權訴訟。Lexter 為 WonderFace 裝置的製造商。

此次和解源於 BTL 在多個司法管轄區提出保護其專有的 EMFACE® 技術的專利侵權訴訟。 根據和解協議，Lexter 已同意停止製造、全球市場推廣及分銷，並停止使用結合射頻及電刺激肌肉技術的面部護理技術及其相關消耗品。

作為醫療創新的領導者，BTL 擁有穩健的國際專利組合，以保護其能源技術 (energy-based technologies) 的核心層面。

BTL Group 行政總裁 Tomas Schwarz 表示：「是次和解在全球所帶來的決定性影響，充分證明了我們致力於捍衛 BTL 的知識產權，並保障我們客戶的投資。」

如欲了解更多有關 EMFACE® 的資訊，請瀏覽 www.emface.com。

關於 BTL

BTL 成立於 1993 年，是全球醫療器材創新的領導者，為醫學美容、皮膚科、整形外科、復康、骨科、關節及脊椎護理、牙科、基層醫療，以及婦產科等多個領域提供先進解決方案。 BTL 擁有超過 200 項專利及 600 多名內部工程師，憑藉科學與科技推動全球非入侵性及治療性醫療方案的發展。 其產品組合包括 EMFACE®、EXION®、EMSCULPT NEO®、EXOMIND®、EMSELLA®、EMVITAL® 等。

