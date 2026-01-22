BTL anuncia la aplicación exitosa de la acción de protección de los derechos de patente relacionados con EMFACE® contra el dispositivo WonderFace

PRAGA, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, BTL Group, líder mundial en tecnologías médicas, anunció la resolución satisfactoria de múltiples procedimientos por infracción de patentes contra Lexter Microelectronic Engineering Systems S.L. ("Lexter"), fabricante del dispositivo WonderFace.

El acuerdo se produce tras el litigio por infracción de patente iniciado por BTL en múltiples jurisdicciones para proteger su tecnología patentada EMFACE®. Como resultado del acuerdo, Lexter aceptó cesar la fabricación, comercialización y distribución a nivel mundial, así como el uso de tecnologías para tratamientos faciales y productos desechables asociados que combinan de forma simultánea la radiofrecuencia y estimulación muscular eléctrica.

Como líder en innovación médica, BTL posee una sólida cartera internacional de patentes que protege aspectos fundamentales de tecnologías basadas en la energía.

"El impacto mundial y definitivo de este acuerdo da testimonio de nuestra dedicación a defender la propiedad intelectual de BTL y proteger las inversiones de nuestros clientes", declaró Tomas Schwarz, director ejecutivo de BTL Group.

Para obtener más información sobre EMFACE®, visite www.emface.com.

Acerca de BTL

Fundada en 1993, BTL es líder mundial en dispositivos médicos y ofrece soluciones innovadoras en medicina estética, dermatología, cirugía plástica, rehabilitación, ortopedia, cuidado de articulaciones y columna vertebral, odontología, atención primaria y obstetricia y ginecología. Con más de 200 patentes y más de 600 ingenieros internos, BTL aprovecha la ciencia y la tecnología para hacer avances en tratamientos médicos terapéuticos y no invasivos en todo el mundo. Su cartera de productos incluye EMFACE®, EXION®, EMSCULPT NEO®, EXOMIND®, EMSELLA®, EMVITAL® y otros.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2791403/5728165/BTL_Group_Logo.jpg

