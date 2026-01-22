BTL annonce le succès de l'application de ses droits de brevet relatifs à EMFACE® contre le dispositif WonderFace

PRAGUE, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe BTL, chef de file mondial des technologies médicales, a annoncé aujourd'hui la conclusion favorable de plusieurs procédures pour contrefaçon de brevet ouvertes contre Lexter Microelectronic Engineering Systems S.L. (« Lexter »), le fabricant du dispositif WonderFace.

Cette résolution vient clore des poursuites en contrefaçon de brevet engagées par BTL auprès de plusieurs juridictions pour protéger sa technologie exclusive EMFACE®. Dans le cadre de cette résolution, Lexter a accepté de cesser la fabrication, la commercialisation et la distribution mondiales ainsi que l'utilisation des technologies de soin du visage et des produits jetables associés qui combinent simultanément la stimulation des muscles par radiofréquence et leur stimulation électrique.

Leader de l'innovation médicale, BTL possède un solide portefeuille de brevets internationaux qui protègent les aspects fondamentaux des technologies basées sur l'énergie.

« L'impact mondial et définitif de cette résolution témoigne de notre détermination à défendre la propriété intellectuelle de BTL et à protéger les investissements de nos clients », a déclaré Tomas Schwarz, directeur général du groupe BTL.

Pour obtenir plus d'informations sur EMFACE®, veuillez consulter le site www.emface.com.

À propos de BTL

Fondé en 1993, le groupe BTL est un chef de file mondial de l'innovation dans le domaine des dispositifs médicaux, qui propose des solutions avancées pour la médecine esthétique, la dermatologie, la chirurgie plastique, la rééducation, l'orthopédie, les soins des articulations et de la colonne vertébrale, la dentisterie, les soins primaires, l'obstétrique et la gynécologie. Le groupe BTL, qui détient plus de 200 brevets et compte plus de 600 ingénieurs internes, s'appuie sur la science et la technologie pour faire progresser les traitements médicaux non invasifs et thérapeutiques dans le monde entier. Son portefeuille de produits comprend notamment EMFACE®, EXION®, EMSCULPT NEO®, EXOMIND®, EMSELLA® et EMVITAL®.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2791403/5728165/BTL_Group_Logo.jpg