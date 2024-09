A CATL apresenta o TENER Flex na SSL 2024: explorando novos horizontes em soluções flexíveis de armazenamento de energia

Em junho deste ano, a CATL lançou seu primeiro produto TENER, o TENER Base, um sistema de armazenamento de energia em contêineres TEU, em Munique, Alemanha. Com ofertas avançadas de segurança em múltiplas dimensões, zero degradação nos primeiros 5 anos de uso e uma capacidade de energia superior a 6 MWh, o TENER Base rapidamente ganhou popularidade e reconhecimento no setor. Ele faz parte do compromisso da CATL de atender às necessidades em constante evolução de seus clientes.

Reconhecendo os desafios geográficos do armazenamento comercial de baterias no Reino Unido e na Europa, a CATL desenvolveu o TENER Flex, uma solução compacta que reduz o tamanho do produto, mantendo os altos padrões de segurança, longa vida útil e densidade energética excepcional que são a marca registrada da série TENER. "Flex", abreviação de flexibilidade, representa as melhorias inovadoras na usabilidade deste produto. Mantendo a característica de zero degradação da marca TENER, o TENER Flex é projetado para uma ampla variedade de aplicações, adaptando-se a diferentes características topográficas, condições climáticas e diversos cenários de armazenamento de energia.

Escalabilidade e desdobramento flexíveis

O TENER Flex possui uma estrutura otimizada que pode ser implantada em uma configuração compacta, montada em skid, maximizando os benefícios da estação com flexibilidade. À medida que os sistemas de energia se degradam, a necessidade de ampliação cresce, muitas vezes com altos custos. O TENER Flex oferece uma solução com a opção de um sistema de conversão de energia (PCS) em string, permitindo a ampliação do lado AC e simplificando a instalação. Sua compatibilidade com as infraestruturas existentes, aliada à diminuição dos custos de mão de obra, tempo e operação, o torna ideal para projetos de grande escala que demandam armazenamento de alta capacidade no final da vida útil.

Distribuição de energia flexível

O TENER Flex oferece distribuição de energia flexível, atendendo às diversas necessidades de aplicações industriais e residenciais de grande escala. Suportando tanto o PCS em string quanto o PCS centralizado, ele se integra com sistemas de conversão de energia variando de 600 V a 1500 V para operação contínua. Cada rack funciona de forma independente, garantindo a continuidade do sistema mesmo se um falhar, aumentando a confiabilidade e reduzindo o tempo de inatividade. Com um design escalável que se adapta a todos os PCS centralizados disponíveis no mercado, o TENER Flex minimiza os custos de manutenção e CAPEX, enquanto atende às crescentes demandas de energia para projetos de qualquer porte.

Ambientes operacionais flexíveis

Resistindo a temperaturas de -40°C a 60°C e operando em altitudes de até 4000 metros, com classificação IP56 para proteção contra chuvas intensas e umidade de 0 a 100%, o TENER Flex garante desempenho confiável em qualquer ambiente, desde áreas urbanas até condições extremas, como desertos e montanhas cobertas de neve.

Transporte flexível

Anteriormente, o transporte de sistemas de armazenamento de energia representava uma grande limitação para a implantação flexível O TENER Flex superou esse desafio através de sua compatibilidade com uma variedade de veículos, atendendo às necessidades de transporte em diferentes regiões.

Gestão confiável de ruído e segurança

O TENER Flex equilibra a eficiência energética com rigorosa gestão de ruído e segurança. Sua estrutura aprimorada atinge um nível de ruído de 65 decibéis, reduzindo significativamente o ruído em ambientes como hospitais, escolas e mercados.

A dedicação à segurança permanece a prioridade do TENER Flex. Ele utiliza uma plataforma de validação para simular ameaças à segurança em nível de rede sob diversos cenários de energia, reforçando os padrões necessários para aprovação nos testes. Cada célula é monitorada ao longo de seu ciclo de vida, permitindo manutenção rápida, desempenho otimizado e vida útil prolongada. Com uma taxa de falha de nível PPB líder do setor para células de bateria individuais, o TENER Flex reduz os custos operacionais e melhora a Taxa de Retorno Interno (IRR) em todo o ciclo de vida do produto.

A CATL estabeleceu uma forte presença no mercado do Reino Unido, completando mais de 40 projetos com uma capacidade total de cerca de 3 GWh, todos sem acidentes. Em 2021, a CATL esteve envolvida no maior projeto de armazenamento de energia em bateria da Europa, o Sistema de Armazenamento de Energia de Bateria Minety; em 2022, a CATL firmou um contrato de longo prazo com a Gresham House para fornecer até 10 GWh de sistemas de armazenamento de energia em bateria; e em 2024, a CATL colaborou com a Rolls-Royce para integrar produtos TENER à solução mtu EnergyPack QG.

Utilizando uma sólida rede de estações de pós-venda em todo o mundo, a CATL se dedica a oferecer suporte a seus clientes com serviços profissionais, eficientes e confiáveis no exterior. Até agora, a CATL opera 770 centros de atendimento pós-venda globalmente, apoiada por mais de 200 supervisores, mais de 70 especialistas técnicos e mais de 60 lojas de peças de reposição, garantindo manutenção em até três dias e um tempo de resposta de 24 horas. O Centro de Treinamento Global da CATL foi estabelecido para fornecer suporte abrangente em vários idiomas, com mais de 20 sessões de treinamento planejadas globalmente.

