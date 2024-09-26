寧德時代TENER Flex全球首發：開創靈活儲能解決方案新時代
26 9月, 2024, 22:41 CST
英國伯明翰2024年9月26日 /美通社/ -- 2024年英國Solar & Storage Live (SSL)展會上，寧德時代正式發佈TENER Flex儲能電櫃。作為TENER系列的新成員，TENER Flex以其出色的靈活性、安全性和卓越性能，為全球綠色能源轉型提供了強有力的創新支持。
今年，寧德時代先後在北京和德國慕尼黑髮布首款TENER產品——TENER Base 集裝箱儲能系統。憑借「5年零衰減，6.25兆瓦時、多維真安全」的強大產品力，TENER Base迅速贏得了市場的廣泛認可和行業讚譽。為應對英國與歐洲市場儲能系統部署的地理限制，寧德時代進一步創新推出TENER Flex緊湊型解決方案，在延續TENER系列卓越安全性、耐用性和高能量密度的同時，通過緊湊的設計大幅提升產品的靈活性，以便於適應更多地形和氣候條件，滿足多樣化的儲能需求。
擴展部署更靈活：TENER Flex創新結構設計，支持背靠背滑橇式安裝，節省空間的同時最大化電站效能。針對現有儲能電站升級成本高昂的問題，TENER Flex採用串式PCS實現交流側擴容，簡化了安裝流程，並與現有基礎設施無縫兼容，不僅減少了人力需求，還降低了時間和運營成本，為大型項目末期階段的高容量儲能需求提供理想選擇。
電力分配更靈活：TENER Flex支持靈活的電力分配，適用於大規模工業和住宅應用。該系統支持組串式和集中式PCS，無縫適配600V至1500V的功率轉換系統。獨立運作的電櫃設計確保單點故障不中斷系統整體工作，從而提升系統可靠性並減少停機時間。適配所有集中式 PCS 的可擴展設計，能夠靈活應對不同規模項目的能源需求，並顯著降低維護成本和資本支出（CAPEX）。
運行環境更靈活：TENER Flex 能在 -40°C 至 60°C 的寬溫域環境中穩定運行，支持高達 4000 米的高海拔作業，具備 IP56 防護等級，可抵禦暴雨和 0-100% 濕度的極端天氣條件。不論是在城市環境，還是在沙漠、高山等極端條件下，TENER Flex均能提供持續穩定的表現。
運輸方式更靈活：運輸限制曾是儲能系統部署的重要挑戰。TENER Flex 專為解決這一問題而設計，兼容多種運輸工具，適配不同地區運輸需求，從而大大提升部署效率。
降噪與安全性更出色：TENER Flex對噪聲和安全管理有著嚴苛的把控。優化後的結構設計將噪音水平控制於 65 分貝，顯著削減醫院、學校以及市場等環境中的噪聲影響。
安全始終是 TENER Flex 的首要任務。TENER Flex 通過驗證平台模擬各種電網場景，提前識別潛在的安全風險，確保符合標準要求並通過所有測試；每個電芯均覆蓋全生命週期監測，確保在最佳時機進行維護和性能優化，延長使用壽命；單體電芯故障率達到行業領先的 PPB 級水平，幫助客戶有效控制運營成本，並提升整個生命週期內的內部收益率（IRR）。
寧德時代在英國市場有著堅實的業務基礎，已成功實施超過40個項目，總裝機量達2.5-3 GWh，保持著零事故的安全記錄。2021年，寧德時代參與建設歐洲最大的電網側電池儲能項目——Minety電池儲能系統；2022年，寧德時代與Gresham House達成長期合作協議，供應總量高達10GWh的儲能系統；2024年，寧德時代與勞斯萊斯達成合作，將TENER產品集成至mtu EnergyPack QG解決方案，進一步推動儲能技術應用。
依托覆蓋全球的強大售後服務網絡，寧德時代致力於為客戶提供專業、高效且可靠的海外服務。至今，寧德時代在全球範圍內運營有770個售後服務中心，由200多名主管、70多名技術專家和60多家備件倉庫共同提供服務支持，實現24小時內快速響應、三天內完成維護。此外，寧德時代還成立了全球培訓中心，提供多語言服務，未來將在全球範圍內開展20多場培訓課程，更好地服務全球客戶。
SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)
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