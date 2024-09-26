寧德時代TENER Flex全球首發：開創靈活儲能解決方案新時代

擴展部署更靈活：TENER Flex創新結構設計，支持背靠背滑橇式安裝，節省空間的同時最大化電站效能。針對現有儲能電站升級成本高昂的問題，TENER Flex採用串式PCS實現交流側擴容，簡化了安裝流程，並與現有基礎設施無縫兼容，不僅減少了人力需求，還降低了時間和運營成本，為大型項目末期階段的高容量儲能需求提供理想選擇。

電力分配更靈活：TENER Flex支持靈活的電力分配，適用於大規模工業和住宅應用。該系統支持組串式和集中式PCS，無縫適配600V至1500V的功率轉換系統。獨立運作的電櫃設計確保單點故障不中斷系統整體工作，從而提升系統可靠性並減少停機時間。適配所有集中式 PCS 的可擴展設計，能夠靈活應對不同規模項目的能源需求，並顯著降低維護成本和資本支出（CAPEX）。

運行環境更靈活：TENER Flex 能在 -40°C 至 60°C 的寬溫域環境中穩定運行，支持高達 4000 米的高海拔作業，具備 IP56 防護等級，可抵禦暴雨和 0-100% 濕度的極端天氣條件。不論是在城市環境，還是在沙漠、高山等極端條件下，TENER Flex均能提供持續穩定的表現。

運輸方式更靈活：運輸限制曾是儲能系統部署的重要挑戰。TENER Flex 專為解決這一問題而設計，兼容多種運輸工具，適配不同地區運輸需求，從而大大提升部署效率。

降噪與安全性更出色：TENER Flex對噪聲和安全管理有著嚴苛的把控。優化後的結構設計將噪音水平控制於 65 分貝，顯著削減醫院、學校以及市場等環境中的噪聲影響。

安全始終是 TENER Flex 的首要任務。TENER Flex 通過驗證平台模擬各種電網場景，提前識別潛在的安全風險，確保符合標準要求並通過所有測試；每個電芯均覆蓋全生命週期監測，確保在最佳時機進行維護和性能優化，延長使用壽命；單體電芯故障率達到行業領先的 PPB 級水平，幫助客戶有效控制運營成本，並提升整個生命週期內的內部收益率（IRR）。

寧德時代在英國市場有著堅實的業務基礎，已成功實施超過40個項目，總裝機量達2.5-3 GWh，保持著零事故的安全記錄。2021年，寧德時代參與建設歐洲最大的電網側電池儲能項目——Minety電池儲能系統；2022年，寧德時代與Gresham House達成長期合作協議，供應總量高達10GWh的儲能系統；2024年，寧德時代與勞斯萊斯達成合作，將TENER產品集成至mtu EnergyPack QG解決方案，進一步推動儲能技術應用。

依托覆蓋全球的強大售後服務網絡，寧德時代致力於為客戶提供專業、高效且可靠的海外服務。至今，寧德時代在全球範圍內運營有770個售後服務中心，由200多名主管、70多名技術專家和60多家備件倉庫共同提供服務支持，實現24小時內快速響應、三天內完成維護。此外，寧德時代還成立了全球培訓中心，提供多語言服務，未來將在全球範圍內開展20多場培訓課程，更好地服務全球客戶。

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)