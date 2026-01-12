A CATL inaugura a maior instalação de pós-venda de energia renovável do Oriente Médio em Riade

A CATL inaugura o primeiro Centro de Experiência NING SERVICE do Oriente Médio em Riade — atualmente a maior instalação de pós-venda de energia renovável fora da China.

A instalação oferece suporte pós-venda completo ao longo de todo o ciclo de vida, cultiva talentos técnicos locais e acelera a implantação de soluções avançadas de eletrificação e armazenamento de energia.

Funciona também como um centro de ecossistema regional, conectando diversas partes interessadas e recursos para impulsionar a sinergia industrial e o crescimento sustentável.

RIADE, Arábia Saudita, 12 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em 10 de janeiro de 2026, a CATL inaugurou o primeiro e, atualmente, o maior centro de pós-venda de energia renovável fora da China no Oriente Médio — o Centro de Experiência NING SERVICE em Riade — fortalecendo sua presença no setor de pós-venda na região e apoiando a transição da região para sistemas de energia mais limpa.

A inauguração ocorre em um momento em que a Arábia Saudita e o Oriente Médio em geral avançam em metas ambiciosas de eletrificação e descarbonização no âmbito da Visão 2030 e iniciativas nacionais semelhantes. Tomando a Arábia Saudita como exemplo, o Reino estabeleceu a meta de converter 30% de todos os veículos em Riade para elétricos até 2030, como parte de uma grande estratégia para reduzir em 50% as emissões na capital. Políticas de sustentabilidade também impulsionam a mudança para equipamentos elétricos, como a promoção do uso de empilhadeiras elétricas, ao mesmo tempo que incentivam o uso de energia renovável em fazendas no âmbito da Iniciativa Verde Saudita. No entanto, o progresso é limitado por desafios persistentes, incluindo a longa dependência do petróleo, a crescente demanda por eletricidade, as condições climáticas extremas e a infraestrutura limitada de recarga e serviços.

Estrategicamente projetada para superar esses obstáculos, a unidade de Riade oferece suporte pós-venda completo ao longo de todo o ciclo de vida, cultiva talentos técnicos locais e acelera a implantação de soluções avançadas de eletrificação e armazenamento de energia.

Com mais de 7.000 metros quadrados, o centro de Riade combina áreas de exposição, zonas de diagnóstico e manutenção, instalações de renovação, espaços de treinamento e uma sala de espera para clientes. Ele foi projetado para servir não apenas como um centro de serviços local para a região e uma vitrine das capacidades sistêmicas da CATL em mobilidade elétrica, armazenamento de energia e eletrificação inteligente, mas também como uma plataforma que conecta diversos recursos, promovendo sinergia industrial em todo o ecossistema.

Uma abordagem de ciclo de vida completo para serviços de energia renovável

Apoiando-se na sólida capacidade de P&D e na extrema capacidade de fabricação da CATL, o Centro de Experiência NING SERVICE oferece aos clientes serviços de ciclo de vida completo, que abrangem diagnóstico, reparo, manutenção, retrabalho, treinamento, reciclagem, logística de pós-venda e armazenagem de baterias. Seus serviços abrangem mais de sete categorias principais de produtos — de veículos de passageiros e comerciais a sistemas de armazenamento de energia — além de diversos cenários de reparo, estabelecendo um novo padrão para a prestação de serviços de energia renovável na região.

Aproveitando a experiência avançada da CATL em diagnósticos e reparos, com processos de serviço estabelecidos, os serviços completos de pós-venda do centro

ajudam os clientes empresariais a reduzir o tempo de inatividade, diminuir os custos de manutenção e prolongar a vida útil dos ativos, proporcionando maior certeza em relação ao desempenho a longo prazo e ao valor residual, ao mesmo tempo que reduz os custos de propriedade a longo prazo e oferece serviços mais econômicos e confiáveis para os usuários finais.

Aprimoramento das operações localizadas e desenvolvimento de capacidades

O centro de Riade serve como uma plataforma fundamental para as operações locais da CATL no Oriente Médio, apoiando o desenvolvimento de talentos e a criação de valor local a longo prazo. Por meio de instalações de treinamento dedicadas, a CATL desenvolve expertise técnica e de pós-venda no setor de energia renovável, contribuindo para a geração de empregos qualificados e a transferência de conhecimento em todo o Oriente Médio. Globalmente, o NING SERVICE opera 10 centros de treinamento, totalizando 2.300 metros quadrados, e certificou mais de 9.700 profissionais de pós-venda em energia renovável por meio de parcerias com instituições de ensino profissionalizante.

Além do desenvolvimento de talentos, a CATL está aprofundando sua estratégia de localização, reforçando a infraestrutura local e construindo parcerias com o ecossistema. A CATL está em negociações com os principais players locais do setor, incluindo operadores de redes de combustíveis para fornecer rapidamente eletricidade limpa a postos de gasolina e grandes empresas de infraestrutura para eletrificar suas frotas de caminhões, bem como empresas de energia para implantar soluções de energia solar com armazenamento.

Essas iniciativas não apenas reforçam as capacidades de serviço local da CATL e a confiança do mercado, mas também permitem que parceiros-chave promovam conjuntamente a adoção em larga escala de soluções completas de energia renovável em todo o Oriente Médio.

"Como uma empresa líder no setor energético da Arábia Saudita, vemos enormes oportunidades na transformação energética. Por exemplo, planejamos implantar soluções de energia solar com armazenamento em nossos postos de gasolina e eletrificar empilhadeiras para reduzir a dependência do petróleo. Estamos ansiosos para colaborar com grandes empresas como a CATL para impulsionar essa transição", disse Ahmed Ibrahim, gerente geral adjunto de Compras da Al Drees, uma das principais fornecedoras de serviços de petróleo e logística da Arábia Saudita.

"O lançamento da principal unidade de pós-venda da CATL em Riade reforça nosso compromisso comum em promover a transição energética global. Este marco não apenas reflete a crescente demanda por soluções sustentáveis na Arábia Saudita, mas também incorpora nossa visão coletiva de um futuro mais limpo e eletrificado. Como investidores por trás do centro de experiências, estamos confiantes de que essa parceria acelerará a eletrificação e fortalecerá o papel da região no avanço da transição energética", disse Lin Chaofan, CEO da F4S.

Parte de uma rede global

A inauguração na Arábia Saudita amplia a presença global da CATL em serviços, que inclui mais de 1.200 estações de serviço profissional em 76 países e 73 armazéns de peças de reposição em todo o mundo. A CATL ocupa o primeiro lugar global em estoque de peças de reposição, com 100% de peças genuínas, e uma área total de armazenamento de mais de 370.000 metros quadrados. Até o momento, o NING SERVICE prestou suporte a mais de seis milhões de veículos elétricos, fornecendo serviços profissionais de pós-venda para veículos de passeio, veículos comerciais e clientes de armazenamento de energia.

Um compromisso de longo prazo com o Oriente Médio

Bruce Li, presidente do Departamento de Sistemas de Qualidade, Negócios de Pós-Venda e Sistemas de Gerenciamento de Baterias da CATL, afirmou que o centro de Riade reflete uma visão estratégica e de longo prazo da região.

"Nossa decisão de estabelecer este centro em Riade não é apenas uma escolha comercial, mas um compromisso de longo prazo", disse Li. "Como o primeiro Centro de Experiência NING SERVICE no Oriente Médio, ele é mais do que uma instalação de serviços. É um novo centro do ecossistema de pós-venda de energia que reúne tecnologia avançada, treinamento profissional e colaboração do setor, conectando efetivamente diversas partes interessadas e recursos para fomentar uma sinergia mais profunda e um crescimento sustentável em toda a região. A partir daqui a CATL continuará a expandir sua rede de serviços de pós-venda no Oriente Médio, se alinhando estreitamente com a Visão 2030 da Arábia Saudita e apoiando a transição energética da região por meio de um sistema de serviços confiável e completo."

À medida que o Oriente Médio acelera sua transição para a eletrificação e a adoção de sistemas de armazenamento de energia, a presença ampliada do NING SERVICE, da CATL, está preparada para oferecer a confiabilidade técnica e as parcerias sustentáveis essenciais para essa transformação.

