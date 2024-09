ATL prezentuje TENER Flex na SSL 2024: nowe horyzonty elastycznych rozwiązań do magazynowania energii

W czerwcu tego roku w niemieckim Monachium firma CATL wprowadziła pierwszy produkt TENER, TENER Base, kontenerowy system magazynowania energii o pojemności 1 TEU. Dzięki zaawansowanym wielowymiarowym parametrom bezpieczeństwa, zerowej degradacji w ciągu pierwszych 5 lat użytkowania oraz ponad 6 MWh wytwarzanej energii system TENER Base szybko zyskał popularność i uznanie w branży. Produkt jest dowodem na to, że CATL zależy na zaspokajaniu zmieniających się potrzeb klientów.

Mając na uwadze wyzwania geograficzne związane z akumulatorowym magazynowaniem energii w celach komercyjnych w Wielkiej Brytanii i Europie, firma CATL opracowała TENER Flex, kompaktowe rozwiązanie, które pozwala na ograniczenie rozmiarów produktu z jednoczesnym zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa, długiej żywotności i wyjątkowej gęstości energii, które tworzą fundament marki TENER. „Flex", którego nazwa pochodzi od słowa „flexibility" (elastyczność), wyposażono w przełomowe ulepszenia funkcjonalne. TENER Flex, który również odznacza się zerową degradacją charakterystyczną dla marki TENER, zaprojektowano z myślą o szerokim zakresie zastosowań i przystosowano do zróżnicowanych warunków topograficznych i klimatycznych oraz wielu scenariuszy magazynowania energii.

Elastyczna skalowalność i instalacja

TENER Flex cechuje zoptymalizowana budowa, dzięki której urządzenie można zamontować w oszczędzającej przestrzeń formie nałożonych na siebie modułów, co pozwala maksymalnie wykorzystać zalety stacji magazynowania energii z zachowaniem elastyczności. W miarę degradacji systemów magazynowania energii wzrasta potrzeba ich uzupełniania, co często wiąże się z wysokimi kosztami. TENER Flex to rozwiązanie z możliwością zastosowania szeregowego systemu konwersji mocy (PCS), co pozwala na powiększenie strony zmiennoprądowej i uproszczoną instalację. Kompatybilność z dotychczasową infrastrukturą oraz obniżone nakłady pracy, czasu i kosztów operacyjnych czynią system doskonałym do inwestycji na dużą skalę, w których wymagane jest zachowanie wysokiej wydajności magazynowania do końca okresu użytkowania.

Elastyczna dystrybucja mocy

TENER Flex zapewnia elastyczną dystrybucję mocy, spełniając zróżnicowane potrzeby zastosowań przemysłowych na dużą skalę i zastosowań mieszkaniowych. Rozwiązanie, które obsługuje zarówno szeregowe, jak i scentralizowane systemy PCS, można zintegrować z systemami konwersji mocy w zakresie od 600V do 1500V, co zapewnia płynność działania. Każdy kontener działa niezależnie, zapewniając ciągłość pracy systemu, również w przypadku awarii jednego z kontenerów, zwiększając niezawodność i ograniczając przerwy w działaniu. Dzięki skalowalnej budowie, która pasuje do wszystkich scentralizowanych systemów PCS na rynku, TENER Flex pozwala ograniczyć do minimum koszty utrzymania i nakłady inwestycyjne, dostosowując się do rosnącego zapotrzebowania na energię w ramach inwestycji dowolnej skali.

Elastyczne środowisko pracy

System TENER Flex, przystosowany do temperatur w zakresie od -40°C do 60°C, wilgotności od 0 do 100% i pracy na wysokości do 4000 metrów, zapewniający stopień ochrony IP56 od silnego deszczu, gwarantuje niezawodne działanie w każdym środowisku, od obszarów miejskich po skrajne warunki, takie jak pustynie lub pokryte śniegiem góry.

Elastyczny transport

Dotychczas transport systemów do magazynowania energii stanowił znaczne ograniczenie, jeśli chodzi o elastyczną instalację. TENER Flex wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu, ponieważ jest kompatybilny z różnego typu pojazdami i spełnia wymogi transportowe obowiązujące w różnych regionach.

Niezawodna kontrola hałasu i bezpieczeństwo

TENER Flex zachowuje równowagę między wydajnością energetyczną a bezpieczeństwem i ograniczeniem hałasu. Ulepszona konstrukcja pozwala na ograniczenie poziomu hałasu do 65 decybeli, co znacznie obniża hałas w miejscach takich jak szpitale, szkoły i rynki handlowe.

Dbałość o bezpieczeństwo pozostaje najważniejszą cechą TENER Flex. System korzysta z platformy walidacyjnej do symulacji zagrożeń dla bezpieczeństwa w obrębie sieci w różnych scenariuszach użytkowania sieci elektroenergetycznych oraz wzmacnia standardy, aby pomyślnie przejść testy. Każde ogniwo jest monitorowane przez cały cykl eksploatacji, co pozwala na terminową konserwację, zoptymalizowane działanie i wydłużoną trwałość. Dzięki wiodącemu w branży wskaźnikowi awaryjności dla pojedynczych ogniw akumulatorów na poziomie PPB (jednej sztuki na milion) TENER Flex zmniejsza koszty operacyjne i zwiększa wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) w ramach całego cyklu eksploatacji.

CATL ma silną pozycję na rynku brytyjskim; firma zrealizowała ponad 40 inwestycji o całkowitej pojemności około 3 GWh przy zerowym wskaźniku wypadków. W 2021 r. CATL uczestniczyła w realizacji projektu Minety Battery Energy Storage System - największej europejskiej inwestycji w akumulatorowe systemy magazynowania energii. W 2022 r. firma CATL zawarła długoterminową umowę z Gresham House na dostawę akumulatorowych systemów magazynowania energii o pojemności do 10 GWh; w 2024 r. firma nawiązała współpracę z Rolls-Royce w celu włączenia produktów TENER do rozwiązania mtu EnergyPack QG.

Korzystając z solidnej sieci stacji posprzedażowych na całym świecie, firma CATL pokazuje, że zależy jej na wspieraniu klientów za pomocą profesjonalnych, efektywnych i niezawodnych usług zagranicznych. Obecnie CATL prowadzi 770 globalnych centrów posprzedażowych na świecie, obsługiwanych przez ponad 200 pracowników na stanowiskach kierowniczych, przeszło 70 specjalistów technicznych oraz ponad 60 sklepów z częściami zamiennymi, zapewniając konserwację w ciągu trzech dni i odpowiedź na zgłoszenie w ciągu 24 godzin. Globalne Centrum Szkoleniowe CATL powstało w celu zapewnienia kompleksowego wielojęzycznego wsparcia. Centrum planuje ponad 20 sesji szkoleniowych w skali globalnej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2515323/IMG_4563.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2515324/IMG_4565.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2515325/IMG_4567.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2515326/IMG_4571.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED