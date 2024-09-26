CATL представляет TENER Flex на SSL 2024: изучение гибких решений для хранения энергии

В июне этого года компания CATL запустила свой первый продукт TENER, TENER Base, контейнерную систему хранения энергии TEU, в Мюнхене, Германия. Благодаря своим передовым предложениям по безопасности в нескольких измерениях, нулевой деградации в первые 5 лет использования и выработке энергии более 6 МВтч, TENER BASE быстро завоевал популярность и признание в отрасли. Это часть обязательств CATL по удовлетворению растущих потребностей своих клиентов.

Признавая географические сложности коммерческого хранения аккумуляторов в Великобритании и Европе, компания CATL разработала TENER Flex, компактное решение, которое уменьшает размер продукта, сохраняя при этом высокую безопасность, длительный срок службы и исключительную плотность энергии, которая лежит в основе бренда TENER. «Flex» означает «гибкость» и представляет собой новаторские улучшения удобства использования этого продукта. Имея фирменную нулевую деградацию бренда TENER, продукт TENER Flex предназначен для широкого спектра применений, адаптируясь к различным топографическим особенностям, климатическим условиям и разнообразным сценариям хранения энергии.

Гибкая масштабируемость и развертывание

TENER Flex имеет оптимизированную конструкцию, которая может быть развернута в компактной конфигурации вплотную, смонтированной на салазках, обеспечивая максимальные преимущества станции благодаря гибкости. По мере того как энергетические системы деградируют, потребность в увеличении возрастает, часто с высокими затратами. TENER Flex предоставляет решение с возможностью установки последовательно соединенной системы преобразования энергии (PCS), позволяющей увеличить мощность на стороне переменного тока и упростить установку. Его совместимость с существующей инфраструктурой, а также сокращение трудозатрат, времени и эксплуатационных расходов делают его идеальным для крупномасштабных проектов, требующих высокой емкости хранения в конце срока службы.

Гибкое распределение мощности

TENER Flex обеспечивает гибкое распределение электроэнергии, удовлетворяя разнообразные потребности как крупномасштабных промышленных, так и жилых помещений. Поддерживая как последовательно соединенные, так и централизованные системы преобразования энергии, он интегрируется с системами преобразования энергии в диапазоне от 600 В до 1500 В для бесперебойной работы. Каждая стойка функционирует независимо, обеспечивая непрерывность системы, даже если она выходит из строя, повышая надежность и сокращая время простоя. Благодаря масштабируемой конструкции, которая подходит для всех централизованных систем преобразования энергии на рынке, TENER Flex минимизирует затраты на техническое обслуживание и капитальные затраты, одновременно адаптируясь к растущим потребностям в энергии для проектов любого размера.

Гибкая рабочая среда

Выдерживая температуру от -40°C до 60°C, работая на высоте до 4000 метров и обладая классом защиты IP56 для защиты от сильных дождей и влажности 0-100%, TENER Flex обеспечивает надежную работу в любых условиях, от городских районов до экстремальных условий, таких как пустыни и заснеженные горы.

Гибкая транспортировка

Раньше транспортировка накопителей энергии была основным ограничением для гибкого развертывания. TENER Flex преодолел эту проблему благодаря своей совместимости с различными транспортными средствами, удовлетворяя потребности в разных регионах.

Надежное управление шумом и безопасностью

TENER Flex уравновешивает энергоэффективность с жестким управлением шумом и безопасностью. Его улучшенная структура обеспечивает уровень шума 65 децибел, что значительно снижает уровень шума в таких средах, как больницы, школы и рынки.

Преданность безопасности остается основой TENER Flex. Он использует платформу валидации для моделирования угроз безопасности на уровне сети при различных сценариях энергосистемы и укрепления стандартов для прохождения теста. Каждый элемент контролируется на протяжении всего жизненного цикла, что позволяет своевременно проводить техническое обслуживание, оптимизировать производительность и продлевать срок службы. Благодаря ведущей в отрасли частоте отказов на уровне PPB для элементов с одной батареей TENER Flex снижает эксплуатационные расходы и повышает внутреннюю норму прибыли (IRR) на протяжении всего жизненного цикла.

Компания CATL установила сильное присутствие на рынке Великобритании, выполнив более 40 проектов общей мощностью около 3 ГВтч с нулевым уровнем аварий. В 2021 году компания CATL участвовала в крупнейшем в Европе проекте по хранению энергии аккумуляторных сетей Minety Battery Energy Storage System; в 2022 году заключила долгосрочное соглашение с Gresham House на поставку до 10 ГВтч аккумуляторных систем хранения энергии; а в 2024 году сотрудничала с Rolls-Royce для интеграции продуктов TENER в решение MTU EnergyPack QG.

Используя активную сеть послепродажных станций по всему миру, CATL стремится поддерживать своих клиентов профессиональными, эффективными и надежными зарубежными услугами. На сегодняшний день CATL управляет 770 глобальными послепродажными центрами по всему миру, поддерживаемыми 200+ супервайзерами, 70+ техническими специалистами и 60+ магазинами запасных частей, обеспечивая техническое обслуживание в течение трех дней и круглосуточное время отклика. Глобальный учебный центр CATL был создан для оказания всесторонней многоязычной поддержки. Запланировано более 20 учебных занятий по всему миру.

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