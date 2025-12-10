Cell Impact suministrará herramienta al fabricante líder de automóviles

KARLSKOGA, Suecia, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cell Impact ha firmado un acuerdo con un fabricante asiático líder en el sector automotriz para producir y entregar una herramienta de conformado utilizada en la fabricación de placas de flujo. La orden está valorada en 1,5 millones de coronas suecas y se espera que la entrega se realice durante el 1.er trimestre de 2026.

El fabricante de automóviles y Cell Impact han colaborado durante varios años en múltiples proyectos para clientes, y este último acuerdo es el resultado de iniciativas anteriores exitosas.

Cell Impact has signed an agreement with a leading Asian automotive manufacturer for the production and delivery of a forming tool used in the manufacturing of flow plates.

"Cada proyecto exitoso nos ha acercado un paso más a la producción continua. El cliente utilizará la herramienta para fabricar placas de flujo completas para probar y validar el diseño de los patrones y la calidad de la producción", afirma Daniel Vallin, director general de Cell Impact.

La orden tendrá un impacto limitado en las ganancias de Cell Impact para el año en curso, pero es estratégicamente importante, ya que acerca la colaboración a la producción a gran escala en las instalaciones del cliente.

Acerca de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) es un proveedor mundial de placas de flujo avanzadas para fabricantes de pilas de combustible y electrolizadores. La empresa ha desarrollado y patentado un método único para el conformado a alta velocidad, Cell Impact Forming™, que es significativamente más escalable y rentable en comparación con los métodos de conformado convencionales. El conformado de Cell Impact es una tecnología respetuosa con el medio ambiente que no consume agua y muy poca energía eléctrica.

Las acciones de Cell Impact cotizan en el Nasdaq First North Growth Market y FNCA Sweden AB es el asesor certificado (CA) de la empresa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841681/Cell_Impact_AB_Photo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2816030/5663076/Cell_Impact_Logo.jpg

FUENTE Cell Impact AB