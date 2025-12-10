Cell Impact s'apprête à fournir un outil à un constructeur automobile majeur

KARLSKOGA, Suède, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Cell Impact a signé un accord avec un grand constructeur automobile asiatique pour la production et la livraison d'un outil de formage utilisé dans la fabrication de plaques bipolaires. La commande est évaluée à 1,5 million de couronnes suédoises et la livraison est prévue pour le premier trimestre 2026.

Le constructeur automobile et Cell Impact collaborent depuis plusieurs années sur de nombreux projets clients, et ce dernier accord est le résultat d'initiatives antérieures réussies.

Cell Impact has signed an agreement with a leading Asian automotive manufacturer for the production and delivery of a forming tool used in the manufacturing of flow plates.

« Chaque projet réussi nous a rapprochés un peu plus de la production continue. L'outil en question sera utilisé par le client pour fabriquer des plaques bipolaires complètes afin de tester et de valider la conception du modèle et la qualité de la production », explique Daniel Vallin, CEO de Cell Impact.

Cette commande aura un impact limité sur les bénéfices de Cell Impact pour l'année en cours, mais elle revêt une importance stratégique car elle rapproche la collaboration de la production à grande échelle chez le client.

À propos de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) est un fournisseur mondial de plaques bipolaires haute performance pour les fabricants de piles à combustible et d'électrolyseurs. La société a développé et a breveté une méthode unique pour le formage à grande vitesse, Cell Impact Forming™ qui est beaucoup plus évolutive et rentable que les méthodes de formage conventionnelles. Cette technologie de formage est respectueuse de l'environnement et ne consomme pas d'eau et très peu d'énergie électrique.

L'action Cell Impact est cotée au Nasdaq First North Growth Market et FNCA Sweden AB est le conseiller certifié (CC) de l'entreprise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2841681/Cell_Impact_AB_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2816030/5663076/Cell_Impact_Logo.jpg