A Cellebrite lança o Guardian Investigate, o centro de operações baseadas em IA que revoluciona a forma como as equipes de investigação encerram os casos

Juntos, investigadores e agentes de IA resolvem casos mais rapidamente entre departamentos e organizações

TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder global em soluções de investigação digital e inteligência baseadas em IA para os setores público e privado, anunciou hoje a disponibilidade geral mundial do Guardian Investigate, uma solução colaborativa de gerenciamento de investigações baseada em IA que oferece um conjunto de recursos para a colaboração no fluxo de trabalho diário entre investigadores, departamentos e organizações. Guardian Investigate representa uma mudança radical na forma como os investigadores usam IA em arquivos de casos. Agora, eles podem fazer perguntas sobre suas evidências, fazer links à tona e construir cronogramas entre arquivos, e avançar no trabalho simultaneamente, preservando a supervisão e a cadeia de custódia.

Hoje, há mais investigações do que pessoas para resolvê-las. Evidências digitais essenciais estão espalhadas em meio a documentos, imagens, dados de celulares, registros detalhados de chamadas e outros elementos probatórios, deixando os investigadores sem tempo ou recursos para montá-las. O Guardian Investigate é a primeira solução desenvolvida para que líderes de organizações e departamentos possam lidar com sucesso com incidentes graves, oferecendo visibilidade imediata durante situações com grande número de vítimas, tiroteios envolvendo policiais ou qualquer investigação criminal em grande escala — quando decisões iniciais moldam toda a investigação e a margem de erro é zero. Esta solução combina IA agêntica, análises avançadas e gerenciamento centralizado de investigações para manter as equipes organizadas, alinhadas e trabalhando em colaboração.

"Quando os carros das emissoras de TV circulam pelo local e decisões tomadas nas primeiras horas definem todo o curso da investigação, as equipes precisam de uma solução que proporcione visibilidade e organização imediatas", afirmou Thomas E. Hogan, diretor executivo da Cellebrite. "O Guardian Investigate permite que os investigadores trabalhem em seus casos em tempo real, em vez de apenas revisar o que outros prepararam, e oferece aos líderes da organização uma supervisão em tempo real de todas as unidades envolvidas. Quando os investigadores montam casos mais sólidos com maior rapidez e os promotores recebem conjuntos de provas mais completos, todo o processo judicial é acelerado. É assim que o gerenciamento investigativo moderno funciona."

"O Guardian Investigate preenche essa lacuna ao permitir que os investigadores gerenciem toda a investigação de forma digital. Em termos de orientação, o caminho que a Cellebrite está trilhando com o Investigate será fantástico para os resultados dos casos", afirmou Kent Nielsen, investigador forense digital do Gabinete do Xerife do Condado de Brazoria, no Texas, que faz parte do Programa de Parceiros de Design da Cellebrite e, atualmente, está testando a solução em investigações em andamento.

Em um caso de grande repercussão, onze investigadores do Gabinete do Xerife do Condado de Brazoria estão usando o Guardian Investigate para manter 64 tarefas atualizadas remotamente, permitindo revisões semanais mais rápidas e focadas por meio de um painel de controle do caso em tempo real que simplificou as atualizações, as atribuições em tempo real e o tempo total dedicado às reuniões. Durante uma investigação da unidade de Combate a Crimes na Internet contra Crianças (Internet Crimes Against Children, ICAC), os analistas estão elaborando pacotes de inteligência operacional em questão de horas, em vez de meses.

Ao integrar o Guardian Investigate aos recursos de gerenciamento de evidências e colaboração do Guardian, a Cellebrite oferece uma solução de ponta a ponta. Os investigadores não precisam esperar os dispositivos voltarem do laboratório. As evidências são transferidas diretamente para o Guardian Investigate em tempo real, permitindo a análise centralizada de casos, o gerenciamento de tarefas, a colaboração e a elaboração de relatórios, mantendo uma cadeia de custódia segura.

A Cellebrite oferece opções flexíveis conforme as necessidades das organizações: o Guardian Investigate proporciona um gerenciamento colaborativo com IA agêntica, em nível corporativo, enquanto o Cellebrite Genesis, anunciado no início desta semana, oferece às equipes acesso imediato a uma solução autônoma que gera resultados desde o primeiro dia. Ambos são equipados com a tecnologia de IA da Cellebrite e, quando utilizados em conjunto, o recurso combinado potencializa a capacidade da organização de descobrir a verdade e fazer justiça.

"A IA da Cellebrite atua como um multiplicador de força, aumentando a eficiência e revelando insights para facilitar o julgamento do investigador", afirmou Ronnen Armon, diretor de produtos e tecnologias da Cellebrite. "O que diferencia o Guardian Investigate é que ele derruba as barreiras entre departamentos e organizações. Investigadores, analistas e membros da equipe de comando de várias jurisdições podem colaborar em tempo real no mesmo caso, com total visibilidade. A Cellebrite está empenhada em trabalhar em estreita colaboração com organizações de segurança pública, defesa e inteligência, e em capacitá-los com tecnologias de nuvem e IA que ajudem a descobrir a verdade mais rapidamente".

A tecnologia da Cellebrite é usada em quase 3 milhões de investigações no mundo todo a cada ano, capacitando mais de 7.000 clientes a conduzir investigações legalmente autorizadas relacionadas à exploração infantil, homicídios, terrorismo, controle de fronteiras, crimes sexuais, drogas e outras formas de crime organizado, tráfico de pessoas, fraudes, roubo de propriedade intelectual, crimes financeiros, investigações internas, casos de eDiscovery e muito mais, garantindo ao mesmo tempo a conformidade com os protocolos das organizações e com os diversos requisitos regulatórios.

Disponibilidade: O Guardian Investigate já está disponível em todo o mundo.

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Sobre a Cellebrite

A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, países e empresas como líder global em soluções digitais de investigação e inteligência. Mais de 7.000 órgãos de segurança pública, organizações de defesa e inteligência e empresas em todo o mundo confiam no portfólio de softwares com tecnologia de IA da Cellebrite para fazer com que dados digitais forenses sejam mais acessíveis e úteis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar mais de 1,5 milhão de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível em nuvem, instalações locais e distribuições híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes no mundo inteiro progridam em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors e siga-nos nas redes sociais @Cellebrite.

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FONTE Cellebrite