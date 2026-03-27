- Cellebrite lanza Guardian Investigate, el centro neurálgico impulsado por IA que revoluciona la forma en que los equipos de investigación resuelven casos

Los investigadores y los agentes de IA trabajan juntos para resolver casos más rápidamente en todos los departamentos y agencias

TYSONS CORNER, Va. y PETAH TIKVA, Israel, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital basadas en IA para los sectores público y privado, anunció hoy la disponibilidad global de Guardian Investigate, una solución colaborativa de gestión de investigaciones basada en IA que ofrece un conjunto de funcionalidades para la colaboración en el flujo de trabajo diario entre investigadores, departamentos y agencias. Guardian Investigate representa un cambio radical en la forma en que los investigadores utilizan la IA en los expedientes. Ahora pueden formular preguntas sobre las pruebas, identificar vínculos y crear cronogramas entre los expedientes, avanzando en el trabajo simultáneamente y manteniendo la supervisión y la cadena de custodia.

Hoy en día, hay más investigaciones que personal para resolverlas. La evidencia digital crucial se encuentra dispersa en documentos, imágenes, datos de teléfonos móviles, registros de llamadas y otros artefactos probatorios, lo que deja a los investigadores sin el tiempo ni los recursos necesarios para reconstruirla. Guardian Investigate es la primera solución diseñada para que los líderes de agencias y departamentos gestionen con éxito incidentes graves, proporcionando visibilidad instantánea durante eventos con múltiples víctimas, tiroteos con participación policial o cualquier investigación criminal a gran escala, cuando las decisiones iniciales determinan el rumbo de toda la investigación y el margen de error es nulo. Esta solución combina IA, análisis avanzados y gestión centralizada de investigaciones para mantener a los equipos organizados, coordinados y trabajando en colaboración.

"Cuando los equipos de noticias están sobrevolando la zona y las decisiones de las primeras horas determinan toda la investigación, los equipos necesitan una solución que les brinde visibilidad y organización instantáneas", afirmó Thomas E. Hogan, consejero delegado de Cellebrite. "Guardian Investigate permite a los investigadores trabajar en sus casos en tiempo real, no solo revisar lo que otros han preparado, y ofrece a los líderes de las agencias una supervisión en tiempo real de todas las unidades involucradas. Cuando los investigadores construyen casos más sólidos con mayor rapidez y los fiscales reciben paquetes de pruebas más completos, todo el proceso judicial se acelera. Así es como funciona la gestión moderna de las investigaciones".

"Guardian Investigate cierra la brecha al permitir que los investigadores gestionen toda la investigación digitalmente. En cuanto a la dirección que está tomando Cellebrite con Investigate, será fantástica para los resultados de los casos", destacó Kent Nielsen, investigador forense digital de la Oficina del Sheriff del Condado de Brazoria en Texas, quien forma parte del Programa de Socios de Diseño de Cellebrite y actualmente está probando la solución en investigaciones activas.

En un caso de gran repercusión, once investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Brazoria utilizan Guardian Investigate para mantener actualizadas de forma remota 64 tareas, lo que permite revisiones semanales más rápidas y específicas mediante un panel de control en tiempo real que optimiza las actualizaciones, las asignaciones y el tiempo total de las reuniones. Durante una investigación de delitos informáticos contra menores (ICAC, por sus siglas en inglés), los analistas crean paquetes de inteligencia operativa en horas en lugar de meses.

Al integrar Guardian Investigate con las capacidades de gestión de pruebas y colaboración de Guardian, Cellebrite ofrece una solución integral. Los investigadores no tienen que esperar a que los dispositivos regresen del laboratorio. Las pruebas se transfieren directamente a Guardian Investigate en tiempo real, lo que permite la revisión centralizada de casos, la gestión de tareas, la colaboración y la elaboración de informes, todo ello manteniendo una cadena de custodia segura.

Cellebrite ofrece opciones flexibles según las necesidades de cada agencia: Guardian Investigate proporciona una gestión de investigaciones colaborativa e impulsada por IA a nivel empresarial, mientras que Cellebrite Genesis, anunciado a principios de esta semana, ofrece a los equipos acceso inmediato a una solución independiente que genera resultados desde el primer día. Ambas soluciones están impulsadas por la IA de Cellebrite y, al utilizarse conjuntamente, potencian al máximo la capacidad de una agencia para descubrir la verdad y hacer justicia.

"La IA de Cellebrite actúa como un multiplicador de fuerza, mejorando la eficiencia y revelando información clave para facilitar el juicio de los investigadores", comentó Ronnen Armon, director de Productos y Tecnologías de Cellebrite. "Lo que distingue a Guardian Investigate es que elimina las barreras entre departamentos y agencias. Investigadores, analistas y personal de mando de diversas jurisdicciones pueden colaborar en tiempo real en el mismo caso con total visibilidad. Cellebrite se compromete a trabajar estrechamente con las agencias de seguridad pública, defensa e inteligencia, brindándoles las herramientas necesarias con tecnologías de nube e IA que les permitan descubrir la verdad con mayor rapidez".

La tecnología de Cellebrite se utiliza en casi 3 millones de investigaciones en todo el mundo cada año, equipando a más de 7.000 clientes para resolver investigaciones legalmente autorizadas sobre explotación infantil, homicidio, terrorismo, control fronterizo, delitos sexuales, drogas y otros delitos organizados, trata de personas, fraude, robo de propiedad intelectual, delitos financieros, investigaciones internas, casos de descubrimiento electrónico y más, al tiempo que garantiza el cumplimiento de los protocolos de las agencias y los amplios requisitos reglamentarios.

Disponibilidad: Guardian Investigate ya está disponible en todo el mundo.

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Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a comunidades, naciones y empresas como líder global en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 agencias de seguridad pública, organizaciones de defensa e inteligencia, y empresas globales confían en la cartera de software de Cellebrite, impulsada por IA, para que los datos digitales con solidez forense sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar más de 1,5 millones de investigaciones legales al año, mejorar la seguridad soberana, aumentar la eficacia y eficiencia operativas, y habilitar la investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible en la nube, en instalaciones locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo impulsar sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y encuéntrenos en redes sociales @Cellebrite.

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