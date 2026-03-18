Cellebrite、捜査チームの事件解決に革命をもたらすAI搭載の中枢機能「Guardian Investigate」を発表

捜査官とAIエージェントが部門や機関を超えて力を合わせて事件を迅速に解決する

バージニア州タイソンズ＆イスラエル、ペタフ・ティクヴァ, 2026年3月18日 /PRNewswire/ -- 官民セクター向けのAIを活用したデジタル捜査およびインテリジェンス・ソリューションにおける世界的大手であるCellebrite（NASDAQ：CLBT）は、AI を活用した捜査管理ソリューション「Guardian Investigate」の世界的な一般提供を発表しました。本ソリューションは、捜査担当者、部署、組織間の日常的なワークフローにおける連携を支援する一連の機能を提供します。Guardian Investigateは、捜査官が事件記録に対してAIを使用する方法を根本的に変えるものです。現在では、証拠に関する質問を投げかけたり、記録間のリンクを表示したり、タイムラインを作成したりすることができ、監視と証拠保全を維持しながら、同時に作業を進めることができます。

今日では、捜査件数は解決に向けて捜査する人の数を上回っています。重要なデジタル証拠は、文書、画像、携帯電話のデータ、通話明細の記録、その他の証拠となる遺物へと散らばっており、捜査官はそれをまとめる時間も資源もないのが実態です。Guardian Investigateは、大規模な死傷事件や警察官による発砲事件、大規模な犯罪捜査など、初動が捜査全体を左右し、ミスが許されない時に、即座に可視化することで、捜査機関や部署のリーダーが大規模な事件を成功に導くために構築された初のソリューションです。本ソリューションは、エージェント型AI、高度な分析、一元化された捜査管理を組み合わせることで、チームの組織化、連携、共同作業を維持します。

「報道車両が取り囲み、最初の数時間での決定が捜査全体の行方を左右する場合、チームには瞬時に可視化および整理できるソリューションが必要となります」と、Cellebriteの最高経営責任者（CEO）である Thomas E. Hoganは述べています。「Guardian Investigateは、他の捜査官が準備したものをレビューするだけでなく、捜査官がライブで捜査できるようにし、捜査当局のリーダーには、関係するすべての部門をリアルタイムで監視できるようにします。捜査官がより重大な事件を迅速に立件し、検察官がより完全な証拠を受け取ることができれば、司法プロセス全体が加速することになります。これが現代の捜査管理なのです。」

「Guardian Investigateは、捜査官が捜査全体をデジタルで管理できるようにすることで、捜査の架け橋となります。大まかに言えば、CellebriteがInvestigateで進めている方向性は、事件の解決において非常に大きな成果をもたらすことになるでしょう」と、テキサス州ブラゾリア郡保安官事務所のデジタルフォレンジック調査官であるKent Nielsen氏は述べています。同氏はCellebriteのデザイン・パートナー・プログラムに参加しており、現在、進行中の捜査において同ソリューションの試験運用を行っています。

世間の注目を集める事件では、ブラゾリア郡保安官事務所の 11 人の捜査官がGuardian Investigateを使用して64のタスクをリモートで更新しており、更新、リアルタイムの割り当て、全体的な会議時間を合理化するライブケースダッシュボードを通じて、より迅速で集中した週次レビューを可能にしています。児童に対するインターネット犯罪（ICAC）の捜査では、アナリストは数カ月ではなく数時間で作戦情報パッケージを作成します。

Guardian InvestigateをGuardianの証拠管理およびコラボレーション機能と統合することで、Cellebriteはエンドツーエンドのソリューションを提供します。捜査官はラボから機器が戻ってくるのを待つ必要はありません。証拠はリアルタイムでGuardian Investigateに直接送られ、一元化されたケースレビュー、タスク管理、コラボレーション、ストーリー構築を可能にします。

Cellebriteは、捜査機関のニーズに応じて柔軟なオプションを提供しています。Guardian Investigateは、エンタープライズレベルでAIを活用した捜査管理を提供します。一方、今週初めに発表されたCellebrite Genesisは、初日から結果を出すスタンドアローン・ソリューションへの即時アクセスをチームに提供します。どちらもCellebriteのAIを搭載しており、併用することで、真実を暴き、正義を実現するための捜査能力を強化します。

「CellebriteのAIは、捜査員の判断の手助けをするために、効率性を高め、洞察を明らかにすることで、リソースの効率・効果を飛躍的に高めます」と、Cellebriteの最高製品・技術責任者であるRonnen Armonは述べています。Guardian Investigateが他と違うのは、部署や組織の壁を取り払うことができることです。複数の管轄区域にまたがる捜査官、アナリスト、指揮スタッフは、同じ事件に関してリアルタイムで完全に可視化された状態で協力することができます。Cellebriteは、公安、防衛、諜報機関と緊密に協力し、クラウドとAIテクノロジーで彼らに力を与えることで、より迅速に真実を見つけることができるよう尽力しています。」

Cellebriteのテクノロジーは、児童搾取、殺人、テロ、国境管理、性犯罪、薬物、その他の組織犯罪、人身売買、詐欺、知的財産の窃盗、金融犯罪、内部調査、電子証拠開示（eDiscovery）など、法的に認可された捜査を解決するために7,000以上の顧客に提供され、毎年世界中で約300万件の捜査に使用されています。

在庫状況：Guardian Investigateは現在、世界中で一般公開されています。

Cellebriteの年次ユーザーカンファレンスであるC2C User Summit 2026に参加し、Cellebrite GenesisとCellebrite Guardian Investigateを実際に体験してください。詳細情報とお申し込みはこちら。

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Cellebriteについて

Cellebrite（Nasdaq: CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。 Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間150万件を超える法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.com、https://investors.cellebrite.com/investors をご覧ください。ソーシャルメディアでは @Cellebrite でフォローしてください。

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